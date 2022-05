Endlich wieder Peitinger Bürgerfest

Von: Christoph Peters

Gehört zum Bürgerfest dazu: Die Schiffschaukeln sollen in Peiting auch heuer Kinderherzen höher schlagen lassen. © Archiv

Endlich wieder gemeinsam feiern: Nach zwei Jahren coronabedingter Pause stehen die Chancen gut, dass das Peitinger Bürgerfest heuer endlich wieder stattfinden kann. Die Vorbereitungen für das zünftige traditionsreiche Großereignis Ende Juli laufen bereits auf Hochtouren.

Peiting – Gutes Wetter, Rekordbesuch und beste Stimmung an allen Tagen: So lautete vor drei Jahren die Bilanz des Peitinger Bürgerfests. Was damals keiner ahnen konnte: Es sollte vorerst das letzte Mal gewesen sein, dass am Hauptplatz im Herzen der Marktgemeinde ausgelassen gefeiert wurde. Wie für so viele Feste sorgte die Corona-Pandemie auch im Fall der Peitinger Traditionsveranstaltung für eine Zwangspause. Sowohl 2020 als auch 2021 mussten die Veranstaltenden Vereine das Bürgerfest schweren Herzens absagen.

Auch finanziell war es ein bitterer Schlag für die Vereine

Nicht nur für das Dorfleben, sondern auch finanziell ein bitterer Schlag, schließlich stellt der Erlös für die Vereine eine wichtige Einnahmequelle für die Nachwuchsarbeit dar.

Heuer sieht die Lage wieder besser aus

In diesem Jahr sieht die Lage endlich wieder besser aus. Die meisten Corona-Beschränkungen sind weggefallen, erste große Volksfeste haben den Neustart bereits erfolgreich gewagt. Entsprechend optimistisch ist man in Peiting, dass auch in der Marktgemeinde im Sommer erstmals wieder zünftig gefeiert werden kann. „Es sieht gut aus“, sagt Rainer Hirschvogel. Das war im November, als sich der Organisator und sein Team zum ersten Mal trafen, noch ganz anders gewesen. Mitten im Corona-Winter seien die Aussichten auf ein Bürgerfest 2022 noch sehr vage gewesen, blickt Hirschvogel zurück. Doch Veranstaltungen wie diese brauchen einen gewissen Vorlauf. „Wenn man zu spät dran ist, dann bekommt man keine Bands mehr.“ Das gelte heuer besonders, schließlich gebe es nach der langen Pause einen großen Nachholbedarf, sagt Hirschvogel mit Blick auf die zuletzt zahlreichen abgesagten Feste und Feiern.

2019 konnte zum letzten Mal auf dem Peitinger Bürgerfest angestoßen werden © Archiv

Der frühe Start der Vorbereitungen kommt den Peitingern jetzt zugute. Die Musikgruppen sind bereits reserviert, auch mit der Brauerei, die das Bier liefert, ist sich der Organisator schon einig. Gleiches gilt für die Wirte. Neben Markus Keppeler soll erneut Hermann Gleich, der 2019 seine Premiere auf dem Peitinger Bürgerfest gefeiert hatte, für die Gaumenfreuden sorgen.

Zusagen von den Schaustellern gibt es bereits

Zusagen hat Hirschvogel auch von den Schaustellern in der Tasche, die mit Schiffschaukel und Schießbude schon in der Vergangenheit für den nötigen Volksfestflair sorgten. „Für die waren die letzten beiden Jahre nicht leicht.“ Natürlich ist auch der Termin bereits festgezurrt. Steigen soll das Bürgerfest, wenn nichts mehr dazwischen kommt, von Mittwoch, 20. Juli, bis Sonntag, 24. Juli. Die Vorfreude beim Organisator ist schon jetzt riesengroß: „Endlich wieder zamhocken, ratschen, Musik hören. Das haben wir alle einfach zwei Jahre vermisst.“

