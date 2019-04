Einbrecher machen Peiting unsicher: Vier Firmen betroffen

Eine Diebesbande hat in der Nacht auf Freitag ihr Unwesen in Peiting getrieben. Die Täter drangen in vier Firmen im Gewerbegebiet an der Ammergauer Straße ein. Laut ersten Erkenntnissen der Kriminalpolizei hatten sie es bei ihrem Beutezug auf Bargeld abgesehen. Die Ermittlungen laufen.

Peiting – Es war um kurz vor 8 Uhr am Freitagmorgen, als das Telefon von Andreas Winkler klingelte. Am Apparat: Eine Angestellte seiner Finanzberatungsfirma, die gerade die Geschäftsräume des Unternehmens am Grasweg betreten hatte. Was die Frau hektisch berichtete, ließ Winkler sofort in seinen Wagen steigen und zur Firma eilen. Minuten später war der Geschäftsführer am Tatort, was in diesem Fall die treffende Beschreibung für die Geschäftsräume war. Über Nacht hatten sich unbekannte Täter Zutritt zum Gebäude verschafft und bei ihrer Suche nach Beute alles auf den Kopf gestellt. „Man konnte sofort erkennen, wo sie reingekommen sind“, sagte Winkler. Die Spuren am aufgehebelten Fenster sind unübersehbar. Er sei sofort von Raum zu Raum gegangen, um sich einen Überblick zu verschaffen.

Als Winkler bemerkte, dass die Täter auch vor dem großen Panzerschrank nicht halt gemacht hatten, bekam es der Geschäftsführer mit der Angst zu tun. „Dort bewahren wir Kundendaten und Notarunterlagen auf.“ Doch auf die sensiblen Daten hätten es die Einbrecher zum Glück nicht abgesehen gehabt, die Dokumente seien kreuz und quer im Raum gelegen, sagt Winkler erleichtert. „Sie waren nur am Bargeld interessiert.“ Ein verschmerzbarer Verlust, so der Geschäftsführer, schließlich ersetze das die Versicherung.

Winklers Firma war nicht die einzige, die unliebsamen Besuch bekam. In der gleichen Nacht schlug die Diebesbande noch bei drei weiteren Einrichtungen in der Nachbarschaft zu – darunter die Straßenmeisterei. Wie das Polizeipräsidium Oberbayern Süd am Freitagnachmittag in einer ersten Mitteilung bekanntgab, seien die Täter jedes Mal über aufgehebelte Fenster in die Gebäude eingedrungen, die sie anschließend nach Wertgegenständen durchsuchten. Wie viel Bargeld die Diebesbande erbeutete, konnte die Polizei noch nicht sagen. Fest stand dagegen: Der Sachschaden dürfte sich im niedrigen fünfstelligen Bereich bewegen, teilte Pressesprecher Alexander Huber mit.

Bis zum frühen Nachmittag waren Beamte der Spurensicherung der Kriminalpolizei Weilheim in Peiting, um Spuren an den Tatorten zu sichern. Unterstützung bei den Ermittlungen bekamen sie von der Polizeiinspektion Schongau, die ebenfalls vor Ort war. Um den Tätern habhaft zu werden, bittet die Kripo um Hinweise aus der Bevölkerung. Wer in der besagten Nacht etwas im Umfeld der Tatorte beobachtet hat, etwa verdächtige Fahrzeuge oder Personen, wird gebeten, sich unter der Telefonnummer 0881/6400 an die Kripo in Weilheim zu wenden.

Andreas Winkler hatte am Nachmittag den ersten Schock bereits verdaut. Er könne jetzt die Lage, in der sich seine Kunden in ähnlichen Fällen befinden, nun besser vorstellen, versuchte der Finanzberater, das Geschehne positiv zu sehen. „Bislang habe ich immer nur aus der Theorie gesprochen.“

