8,5-Millionen-Euro-Neubau bezogen: Viel Lob für neue Peitinger Kita Sonnenschein

Von: Christoph Peters

Am Dienstag hat die neue Kita Sonnenschein in Peiting ihren Betrieb aufgenommen. Während im Gebäude die Kinder seitdem ihr neues Reich entdecken können, dauert es bis zur Fertigstellung der Außenanlagen noch. © Christoph Peters

Der Umzug in die Peitinger Kita Sonnenschein ist geschafft. Neugierig haben die ersten Kindergartenkinder am Dienstag die neue Einrichtung in Beschlag genommen. Während nur noch die Außenanlagen zum endgültigen Glück fehlen, wirft die nächste Baustelle ihre Schatten bereits voraus.

Peiting – Wer durch die gläserne Tür in das große Foyer des neuen Kindergartens an der Jägerstraße in Peiting tritt, ist sofort mitten drin im Geschehen. Vier Buben stehen rund um einen Kickertisch und kreischen vergnügt, während sie versuchen, den kleinen Ball ins Tor zu schießen. Eine Gruppe Mädchen hat die Sitzgelegenheiten im Eingangsbereich in Beschlag genommen, als plötzlich zwei Buben auf bunten Rutschautos um die Ecke biegen.

Es ist Tag zwei, seit die neue Kita Sonnenschein nach dem langen Osterwochenende erstmals offiziell ihre Pforten aufgesperrt hat. In der ersten Ferienwoche war der Umzug aus dem Rathaus-Kindergarten und dem Therese-Peter-Haus für Kinder über die Bühne gegangen (wir berichteten). Viel Arbeit für Einrichtungsleiterin Silvia Wladar und ihr Team, doch die hat sich gelohnt. Schon am vergangenen Donnerstag hatten die Kinder gemeinsam mit ihren Eltern an einem Schnuppertag ihre neuen Gruppenräume und Garderoben unter die Lupe nehmen können. „Wir haben viel positives Feedback bekommen“, berichtet Wladar. Als am Dienstag der erste richtige Kindergartentag anstand, war die Spannung groß. „Alles ist sehr gut gelaufen, die Kinder haben sich schnell zurechtgefunden“, freut sich Wladar.

Fleißig gebastelt und gemalt wurde an den ersten Tagen bereits im Atelier. © Christoph Peters

Der Entdeckungsdrang der jungen Nutzer, er ist kaum zu bremsen. „Wir wollten eigentlich, dass die Kinder zu anfangs in ihren Flügeln bleiben“, sagt die Einrichtungsleiterin. „Aber die Neugier ist natürlich groß.“ So herrscht beim Besuch nicht nur im Foyer, sondern auch in den Gängen reges Treiben. Besonders hoch im Kurs, das hat das Erzieherinnen-Team in den ersten Tagen schon festgestellt, stehen bei den Kindern die Bewegungsräume. „Der Turnraum ist toll“, sagt etwa die kleine Luisa, die gerade mit drei Freundinnen das hölzerne Klettergerüst erklimmt.

„Das Beengte ist weg“

Ruhiger geht’s beim Besuch des Ateliers im ersten Stock zu. Emil, Max und Hanna sind im Bastelmodus, rühren eifrig mit Pinseln bunten Kleister an. Auf die Frage, wie sie ihr neues Reich finden, zögern alle Drei nicht lange mit der Antwort: „Guuut“, schallt es im Gleichklang aus den Kindermündern. Platz gibt es auch hier wie im übrigen Neubau genug. „Das Beengte ist weg“, nennt Wladar den größten Unterschied zum alten Rathaus-Kindergarten, den sie davor geleitet hatte.

Von hier oben ist durch die großen Fenster die einzig verbliebene Großbaustelle gut zu sehen. Zwar stehen Klettergerüst und Spielgeräte schon, doch bis die Außenanlagen fertiggestellt sind, wird es noch dauern. „Das fehlt schon“, sagt Wladar. Aber man habe bis dahin die Möglichkeit, den nicht weit entfernt liegenden Abenteuerspielplatz zu besuchen. „Und das Therese-Peter-Haus hat angeboten, dass wir auch grüppchenweise rüberkommen können, um den dortigen Garten zu nutzen.“

Auch die Bewegungsräume in der neuen Kita erfreuen sich großer Beliebtheit. © Christoph Peters

Knapp 8,5 Millionen Euro sind laut Gemeinde mittlerweile in den Kita-Neubau geflossen, kalkuliert hatte man ursprünglich mit rund sieben Millionen Euro. Corona-Krise und Ukraine-Krieg hinterließen ihre Spuren. Die Einrichtung wird dringend benötigt. Schon jetzt sind knapp sechs Gruppen belegt, zum nächsten Kindergartenjahr geht Wladar davon aus, dass eine siebte Gruppe dazukommt. Gerade ist die Anmeldung fürs neue Kindergartenjahr gelaufen – mit guten Nachrichten für die Eltern. „Wir können jedem Kind einen Kitaplatz anbieten“, sagt der zuständige Verwaltungsmitarbeiter Wolfgang Schweiger. Das war in der Vergangenheit nicht immer so. „Die Lage hat sich durch die neue Kita etwas entspannt.“

Als nächstes wird das Therese-Peter-Haus umgebaut

Während das Ende der Bauarbeiten am größten gemeindlichen Bauprojekt in Sicht ist – am 25. Juni sollen die Räumlichkeiten bei einem Tag der offenen Tür gesegnet werden –, steht die nächste Baustelle bereits vor der Tür. Nach dem Auszug der Kindergartengruppen startet in der kommenden Woche der Umbau des Therese-Peter-Hauses für Kinder in eine reine Krippeneinrichtung. 220 000 Euro nimmt die Gemeinde dafür in die Hand, um unter anderem die Sanitäranlagen krippengerecht umzubauen, Wickelbereiche zu schaffen, Fußböden zu erneuern und den Schallschutz in den Räumen zu verbessern. Bis zum Start des neuen Kindergartenjahres im September soll alles fertig sein.