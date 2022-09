Neue Flüchtlingsunterkunft: Peitinger Asylhelferkreis mahnt - „Es reicht nicht, das Haus hinzustellen“

Von: Christoph Peters

Gabriele Sanktjohanser (li.) und Sabine Haser im Begegnungscafé, für dessen Betrieb der Asylhelferkreis Untersützung sucht. © Hans-Helmut Herold

Mit der geplanten großen Flüchtlingsunterkunft in Peiting rückt auch das Thema Asyl in der Marktgemeinde wieder in den Vordergrund. In der Gemeinderatssitzung am Dienstag gab der örtliche Helferkreis Einblick in seine Arbeit und machte klar: Ohne mehr Unterstützung seien zusätzliche Aufgaben nicht zu stemmen.

Peiting – Es war nicht das erste Mal, dass Gabriele Sanktjohanser und Sabine Haser das Wort im Peitinger Gemeinderat ergriffen. Seit 2014 engagieren sich die beiden Peitingerinnen mit großem Einsatz für den Asylhelferkreis in der Marktgemeinde, besonders in der Anfangszeit, waren Beide des Öfteren zu Gast im Gremium gewesen, um über die Situation vor Ort zu informieren. Das taten Haser und Sanktjohanser auch diesmal.

Rund 90 Erwachsene und 80 Kinder aus verschiedensten Nationen würden aktuell vom Helferkreis betreut, berichtete Haser. Viele hätten in den vergangenen Jahren Fuß gefasst in der Marktgemeinde, seien selbstständig geworden, hätten eine Ausbildung angefangen und Arbeit gefunden. Bei der Integration hätten auch Schulen und Kitas tolle Arbeit geleistet, lobte Sanktjohanser. „Das sind Erfolge, die mich motivieren, weiter zu machen.“

Helferkreis tappt bei Ukraine-Flüchtlingen im Dunkeln

Aktuell kümmert sich der Helferkreis auch um sieben Ukrainer. „Das sind die, von denen wir wissen, wo sie wohnen.“ Wie viele insgesamt in Peiting untergekommen seien, wisse man nicht. „Diese Information bekommen wir vom Landratsamt nicht.“ Bürgermeister Peter Ostenrieder sprach in der Sitzung von rund 70 Menschen aus der Ukraine im Ort, doch eine genaue Zahl zu nennen, sei schwierig. „Da gibt es eine hohe Fluktuation.“ Viele seien privat untergebracht, bis diese sich bei der Gemeinde anmelden, vergehe Zeit. Um die ukrainischen Flüchtlinge dennoch zu erreichen, habe man eine Whatsapp-Gruppe ins Leben gerufen, worüber man alle dort Registrierten mit Informationen versorge, erklärte Sanktjohanser.

Generell ein großes Problem ist laut dem Helferkreis die Wohnungssuche. Die sei für Deutsche schon schwer, für Geflüchtete aber sei es fast unmöglich, eine Unterkunft zu finden. Hier sei die Politik gefordert, betonte Sanktjohanser. Das betreffe auch das Thema Asylsozialarbeit. Es gebe zu wenige Stellen, teils sei eine Mitarbeiterin für vier Orte zuständig, klagte sie. Hier müsse dringend etwas geschehen, „spätestens, wenn die neue Unterkunft kommt“.

Zahl der Helfer ist in vergangenen Jahren stark geschrumpft

Dass man die Anlage an der Seestraße, die wie berichtet bis zu 144 Plätze für Geflüchtete bieten soll, beim Helferkreis kritisch sieht, hatte Haser bereits bei der Vorstellung der Pläne in der vorangegangenen Gemeinderatssitzung betont. Die Zahl der Helfer sei in den vergangenen Jahren von über 100 auf gerade einmal acht zurückgegangen, zusätzliche Aufgaben seien deshalb nicht zu stemmen, machte Haser noch einmal klar. Fakt sei aber auch: „Wenn dort 144 Menschen wohnen, braucht es Begleitung. Es reicht nicht, das Haus hinzustellen.“

Dessen war man sich auch im Gemeinderat bewusst. Josef Sellmaier (BVP) warnte vor einem „sozialen Brennpunkt“, der dort entstehen könnte. Er forderte, den Helferkreis bei der Planung einzubinden. Ein entsprechendes Angebot seitens des Landratsamts bestehe, konnte Ostenrieder berichten. Was die Asylsozialarbeit betreffe, gebe es einen Personalschlüssel, der eingehalten werde. Doch das allein reiche nicht, hakte Haser ein. „Damit ist noch kein Mensch begleitet.“ Auch wenn es wünschenswert sei, die Vorgaben könne man nicht ändern, machte der Bürgermeister klar. „Wir müssen schauen, dass wir es zusammen hinbekommen.“ Dabei sei man auf die Hilfe der Ehrenamtlichen angewiesen. Das Ziel müsse deshalb lauten, weitere Unterstützer für den Helferkreis zu finden.

Helferkreis sucht Verstärkung fürs Begegnungscafé

Das sah auch Michael Deibler so. Jeder müsse sich in Peiting Gedanken machen, wie man sich einbringen könne, appellierte der CSU-Fraktionschef, der die Angst vor einem sozialen Brennpunkt nicht teilte. Man werde vielmehr alles daransetzen, dass es nicht soweit komme.

Möglichkeiten, sich im Helferkreis zu engagieren, gibt es laut Haser und Sanktjohanser genug. So habe man beispielsweise das Begegnungscafé reaktiviert, für das man noch händeringend ehrenamtliche Betreuer suche.

Kontakt:

Wer den Asylhelferkreis in Peiting unterstützen will, findet alle Informationen unter asyl-peiting.de.

