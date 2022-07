Neue Pläne für Moosbachkessel-Bebauung: „Gute Lösung“ gefällt nicht jedem

Von: Christoph Peters

Verwirklicht werden sollen auf dem Areal vier Einfamilienhäuser und ein Doppelhaus. © Gemeinde Peiting

Seit Längerem beschäftigt sich die Gemeinde Peiting mit einer möglichen Bebauung eines großen Privatgrundstücks im Bereich des Moosbachkessels (wir berichteten). Dass dort nun vier Einfamilienhäuser und ein Doppelhaus entstehen sollen, gefiel im Bauausschuss nicht jedem.

Peiting – Es ist schon über zwei Jahre her, dass Andreas Barnsteiner mit seinem Wunsch nach einer Wohnbebauung auf dem ihm gehörenden Grundstück im sogenannten Moosbachkessel zwischen Füssener Straße und Bergstraße auf die Gemeinde zugegangen war. Seitdem hat sich der Gemeinderat mehrfach mit dem Thema befasst und war dabei auf allerhand Probleme gestoßen.

Das begann bei den schwierigen Bodenverhältnissen des Hanggrundstücks und den hohen Kosten für ein Rückhaltebecken, um das reichlich vorhandene Wasser auf dem Areal aufzunehmen. Als man dann auch noch auf alte Wasserbezugs- und Wasserleitungsrechte stieß, die nicht gelöscht werden konnten, war aus Sicht von Verwaltung und Gemeinderat aus dem vertretbaren endgültig ein unkalkulierbares Risiko für den Markt geworden: Eilig zog man das Vorhaben, einen Bebauungsplan für die Ausweisung von sechs Bauparzellen, von denen die Hälfte die Gemeinde vermarktet hätte, zurück.

Baurecht wegen Baulücke?

Doch damit Barnsteiner nicht mit leeren Händen dastehen würde, einigte man sich auf einen Kompromiss. Das Gremium entschied, den alten und längst überholten Bebauungsplan, der noch ein Sondergebiet für ein nie verwirklichtes Kurzentrum vorsah, aufzuheben. Zumindest auf der Fläche entlang der Füssener Straße würde sich damit sicher Baurecht für zwei Baugrundstücke nach Paragraf 34 ergeben, hieß es damals in der Sitzung.

In der jüngsten Bauausschusssitzung lag nun ein Antrag auf Vorbescheid für die Aufteilung des Grundstücks in vier Einfamilienhaus-Parzellen und ein Doppelhausbauplatz vor. In Gesprächen mit dem Landratsamt habe die Behörde signalisiert, dass sie die komplette Fläche als Baulücke sehe, erklärte Marktbaumeister Fabian Kreitl, der von einer „guten Lösung“ sprach. Die Erschließung erfolge über eine Privatstraße auf dem Grundstück.

Erstaunt zeigte sich Herbert Salzmann über die neue Entwicklung. Erst habe es zwei Baugrundstücke geheißen, „jetzt werden es doch mehr“. Er sei gegen die Rücknahme des gefassten Bebauungsplan-Beschlusses gewesen, erinnerte er.

Die Folgen zeigten sich jetzt: So bekomme die Gemeinde nun nicht nur kein Grundstück, sondern auch die Zufahrt zu den hintereren Flächen sei verloren. Um trieb zudem nicht nur den SPD-Fraktionschef die Frage, wer nun dafür Sorge leiste, dass das Wasser aufgefangen werde wie im Bebauungsplan vorgesehen.

Bauherren müsssen Regeln einhalten

Bürgermeister Peter Ostenrieder und der Marktbaumeister versuchten, die Bedenken zu zerstreuen. Es sei immer von bis zu sechs Baugrundstücken die Rede gewesen. Auch bei einer Baulücke gebe es keine Narrenfreiheit, hier müssten ebenso Regeln eingehalten werden. Die Gemeinde könne etwa eine Drosselung für die Einleitung des Regenwassers vorschreiben, um den Kanal nicht zu überlasten, sagte Kreitl.

Was die Gefahr von Hangrutschen durch die Bauarbeiten angehe, die Christian Lory (Unabhängige) ansprach, obliege die Absicherung dem privaten Eigentümer. „Für uns ist das nicht mehr entscheidend.“ Norbert Merk (CSU) allerdings reichte das nicht. Er drang darauf, dass vor den Bauarbeiten ein Beweissicherungsverfahren durchgeführt werden müsse zum Schutz der Oberlieger.

Thomas Elste (Grüne) witterte noch eine ganz andere Gefahr, nämlich, dass durch die Bebauung auch die anschließenden freien Flächen im Süden zur Baulücke werden könnten. Doch da konnte Kreitl beruhigen. „Das bleibt definitiv Außenbereich.“

Kritisch sah Elste auch, dass eines der Grundstücke über 1100 Quadratmeter groß werden soll. Das sei in der heutigen Zeit zu viel, fand auch Merk. Ändern könne man daran aber nichts, so Ostenrieder. Dies sei Entscheidung des Eigentümers.

Mehrheit gibt grünes Licht für Bauvoranfrage

Franz Seidel (BVP) konnte die ganze Aufregung derweil nicht verstehen. Man habe gewusst, dass es bis zu sechs Grundstücke werden könnten. Er gehe zudem davon aus, dass die Fachbehörden, die bei einem Bauantrag beteiligt würden, „ihre Hausaufgaben machen“.

Am Ende waren die Befürworter in der Mehrheit. Mit 5:3-Stimmen wurde die Voranfrage abgesegnet.