Neue Pläne für Peitings Walderlebnispfad: Was die Gemeinde mit dem beliebten Anlaufpunkt vor hat

Am Kalvarienberg

Von Christoph Peters schließen

Über 20 Jahre hat der Walderlebnispfad in Peiting bereits auf dem Buckel. Weil der Zahn der Zeit seine Spuren hinterlassen hat, sollte die beliebte Einrichtung eigentlich im Rahmen des neuen Hotspot-Projekts auf Vordermann gebracht werden. Doch jetzt gibt es neue Pläne.

Peiting – Mehr als zwei Jahre ist es her, dass Susanne Lengger, Geschäftsführerin des Tourismusverbands Pfaffenwinkel, das geplante neue Hotspot-Projekt „Modellregion Pfaffenwinkel – gut leben und wirtschaften im Einklang mit der Natur“ dem Peitinger Gemeinderat vorstellte. Nicht nur ortsübergreifende Vorhaben sollten in dessen Rahmen dank Fördergeldern umgesetzt werden, sondern auch konkrete Maßnahmen in den Mitgliedsgemeinden, warb Lengger um Zustimmung für das Projekt. Eine Chance, die man sich in Peiting nicht entgehen lassen wollte. Drei Ideen präsentierte Andrea Deibler von der Tourist Info damals noch in der gleichen Sitzung dem Gemeinderat. Dazu zählte der Ausbau des Schnalzparkplatzes samt Toiletten-Anlage und Info-Pavillion, ein neuer Naturlehrpfad am Schlammweiher und die Neugestaltung des in die Jahre gekommenen Walderlebnispfads am Kalvarienberg.

Für das Hotspot-Projekt fehlen die Fördermittel

Doch seitdem ist es still geworden um das Hotspot-Projekt, das eigentlich schon im vergangenen Jahr hätte Fahrt aufnehmen sollen. Tatsächlich ist aktuell ungewiss, ob es überhaupt noch umgesetzt werden kann. Es hakt an der Finanzierung. „Unser Problem ist, dass der Fördertopf leer ist“, erklärt Lengger auf Nachfrage der Heimatzeitung. Derzeit hoffe man, dass ab 2024 das Förderprogramm des Bundes wieder zur Verfügung stehe und man das Hotspot-Projekt doch noch genehmigt bekomme. Für die Gemeinden bedeutet das: Sie müssen mit ihren Vorhaben entweder warten oder selbst in Angriff nehmen.

Im Peitinger Rathaus hat man sich darüber bereits Gedanken gemacht. In Sachen Schnalz-Parkplatz dränge die Zeit nicht, sagt Bürgermeister Peter Ostenrieder und verweist auf den Behelfsparkplatz, den man 2021 geschaffen hat. Auch beim Naturlehrpfad im Schlammweiher wolle man erst einmal abwarten.

Gemeinde will Walderlebnispfad selbst auf Vordermann bringen

Beim Walderlebnispfad ist das aus Sicht des Rathauschefs dagegen keine Option. Nach wie vor ziehe dieser viele Besucher an, „er ist ein wichtiges touristisches Highlight“. Doch viele Stationen sind veraltet, teils abgebaut. Hier müsse dringend etwas geschehen, merkte auch Claudia Immisch (CSU) in der jüngsten Gemeinderatssitzung an, als sie sich nach dem Stand der Planung erkundigte.

Erste Schritte hat die Gemeinde bereits unternommen. So habe man im Frühjahr versucht, mit dem Projekt in ein Forschungsprogramm zu kommen, erklärt Ostenrieder. „Leider hat das nicht geklappt.“ Daraufhin habe man sich im Mai im Rathaus zusammengesetzt und sich darauf verständigt, ab dem nächsten Jahr Geld für eine Neugestaltung des Walderlebnispfads in die Hand zu nehmen. Eingebunden war laut dem Bürgermeister neben Andrea Deibler von der Tourist Info und Bauhof-Chef Tim Osterhaus auch Hans Wörnzhofer, der den Pfad über viele Jahre hinweg gepflegt hat.

Erste Anregungen und Ideen, wie die neuen Stationen aussehen könnten, hat man sich bereits bei einer Fahrt ins Walderlebniszentrum bei Füssen geholt. Seit Kurzem habe man auch eine Pädagogin an Bord, die ihre Unterstützung angeboten habe, berichtet Ostenrieder. Wie viel Geld die Gemeinde locker macht für das Vorhaben, muss bei den anstehenden Beratungen für den neuen Haushalt geklärt werden.