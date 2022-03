Peiting: Neue Pläne für Wohnbebauung an der Langwandstraße

Von: Christoph Peters

Rot markiert das Grundstück, auf dem die beiden Wohngebäude errichtet werden solle © Bayernatlas

Eigentlich wollte ein Bauherr in der Langwandstraße in Peiting ein Mehrfamilienhaus mit zwölf Wohneinheiten errichten. Doch nicht nur im Bauausschuss, sondern auch beim Landratsamt fiel das Vorhaben wegen seiner Größe durch. Nun hat der Antragsteller einen neuen Anlauf unternommen.

Peiting – Wenn es um Bauprojekte in Peiting geht, ist CSU-Gemeinderat Norbert Merk einer, der der Schaffung von zusätzlichem Wohnraum grundsätzlich positiv gegenübersteht. Oft betont Merk in den Bauausschusssitzungen, ein „Freund der Nachverdichtung“ zu sein. Doch im vergangenen April, als es um den Neubau eines Mehrfamilienhauses mit zwölf Wohneinheiten an der Langwandstraße ging, äußerte sich selbst Merk zurückhaltend.

Er war nicht der einzige, der wegen des geplanten dreistöckigen Gebäudes mit einer Firsthöhe von 10,50 Metern Bauchschmerzen hatte. Man fürchtete, dass bei einer Genehmigung auch in der benachbarten Bergwerksiedlung eine höhere Bebauung künftig möglich wäre, was wiederum die charakteristische Struktur des Wohngebietes gefährden würde. Zwar gab es auch Befürworter – darunter Bürgermeister Peter Ostenrieder –, doch am Ende setzten sich die Kritiker durch. Mit 6:3-Stimmen wurde der Bauantrag abgelehnt.

Landratsamt lehnte Vorhaben ab

Damals ging der Rathauschef davon aus, dass das Landratsamt als Baubehörde weniger Bedenken haben und das gemeindliche Einvernehmen ersetzen würde. Doch da hatte sich Ostenrieder getäuscht. Wie Bauamtsmitarbeiterin Bettina Maeße in der jüngsten Bauausschusssitzung berichtete, hatte auch das Landratsamt den Bauantrag zwischenzeitlich abgelehnt. Nach Gesprächen mit der Behörde habe der Bauherr nun eine neue Planung eingereicht.

Zwei Dreifamilienhäuser sollen an der Langwandstraße in Peiting gebaut werden. Der Bauausschuss hat dafür jetzt grünes Licht gegeben. © Marktbauamt

Statt eines großen Gebäudes sah diese nun zwei eigenständige Dreifamilienhäuser vor mit einer Firsthöhe von 9,40 Metern. Dazu seien drei Duplexgaragen geplant, die Platz für sechs Autos böten. Weitere sechs Stellplätze sollen auf dem Grundstück entstehen, womit die entsprechenden Vorgaben erfüllt wären, erklärte Maeße, die von einem „gelungenen Entwurf“ sprach. „Das fügt sich ein.“

Dieser Meinung war man auch im Gremium. Das sei jetzt eine „vernünftige Lösung“, lobte Andreas Barnsteiner, der im April noch gegen die damals vorgestellte Planung gestimmt hatte. Diesmal hatte er, wie seine Ratskollegen, nichts einzuwenden. „Das zeigt, man muss nicht immer gleich bei allem Ja und Amen sagen.“

Auch an der Ammergauer Straße wird gebaut

Ebenfalls ein größeres Wohnbauprojekt kann voraussichtlich in naher Zukunft auf dem Grundstück an der Ammergauer Straße 54 nördlich der ehemaligen Kiesgrube verwirklicht werden. Einstimmig gab der Bauausschuss in gleicher Sitzung sein Okay für ein Mehrfamilienhaus mit fünf Wohneinheiten. Die nötigen Stellplätze seien nachgewiesen, sagte Maeße. Seit Längerem stünden bereits zwei Doppelgaragen auf dem Areal, welches nicht im Bereich eines Bebauungsplans liege. Als nächstes muss nun nur noch das Landratsamt zustimmen.

