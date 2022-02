Frische Pläne fürs alte M32 in Peiting: Das hat der neue Besitzer vor

Von: Christoph Peters

Der Abriss ist vom Tisch: Das alte M32-Gebäude an der Münchener Straße in Peiting wird derzeit kernsaniert. Schon bald sollen die ersten Mieter einziehen können. © Hans-Helmut Herold

2019 hatten Pläne für den Bau von zwei Mehrfamilienhäusern anstelle des M32-Gebäudes in Peiting für Aufregung gesorgt. der neue Eigentümer verfolgt nun ein anderes Ziel.

Peiting – Es war im Mai 2019, als der neue Eigentümer des M32 mit einer Bauvoranfrage an den Peitinger Bauausschuss herantrat. Darin ging es um die Errichtung von zwei Mehrfamilienhäusern auf dem Areal an der Münchener Straße. Im Gremium lösten die Pläne allerdings keine Begeisterungsstürme aus. Im Gegenteil: „Es tut mir in der Seele weh, dass dieses Gebäude abgerissen werden soll“, bedauerte nicht nur der damalige Bürgermeister Michael Asam. Baurechtlich allerdings gab es nichts auszusetzen an dem Vorhaben, weshalb der Bauausschuss einstimmig sein Okay gab.

Doch im Ort fand man die Vorstellung, dass das geschichtsträchtige Gebäude weichen sollte, alles andere als gut. Kein Wunder, schließlich verbinden viele Peitinger mit ihm vor allem wegen der darin über Jahrzehnte beheimateten Musikkneipe gute Erinnerungen. So gründete sich schnell eine Initiative, um das M32 zu retten. Ihre Forderung an die Gemeinde, das Gebäude für kommunale Zwecke zu kaufen, fand im Gemeinderat jedoch keine Mehrheit (wir berichteten).

Neuer Eigentümer will Gebäude erhalten

Wer damals dachte, dass in den nächsten Monaten die Abrissbagger anrücken würden, sah sich allerdings getäuscht. Stattdessen wurde es ruhig um das Gebäude. Erst seit Kurzem herrscht wieder Betrieb auf dem Gelände, Handwerker gehen im M32 ein und aus. Auftraggeber ist die Hohenpeißenberger Firma Georg Berger. Man habe das Gebäude im Juni 2021 vom bisherigen Eigentümer Immobilien Wild aus Altenstadt erworben, sagt ihr Chef Christoph Berger im Gespräch mit den SN. Das Haus habe er bereits länger im Blick gehabt, „ich hab’ es schon immer toll gefunden.“ Ein Abriss sei deshalb für ihn nie in Frage gekommen.

Während die Fenster zum großen Teil bereits erneuert wurden, stehen Sanierungsarbeiten an der Fassade noch aus. © Hans-Helmut Herold

Da passt es gut, dass sein Unternehmen auf Altbausanierungen spezialisiert ist. Seit September laufen die Arbeiten, um dem in die Jahre gekommenen Gebäude neues Leben einzuhauchen. Alle fünf Wohnungen in den oberen Stockwerken werden laut Berger komplett erneuert, nur die Grundrisse bleiben, wie sie sind. Drei sollen im Mai bezugsfertig sein, die übrigen zwei wolle man bis Juli herrichten, so der Firmenchef. Das gesamte Gebäude hat bereits neue Fenster bekommen, die in der Optik den alten gleichen. Arbeit wartet noch an der Fassade und am Dach, das in Teilen erneuert werden muss.

Gewerbeeinheiten bleiben erhalten

Auf Vordermann gebracht werden auch die beiden Gewerbeeinheiten im Erdgeschoss. Wer dort einziehe, sei noch offen, sagt Berger, der das Gebäude nach der Sanierung als Mietobjekt behalten will. Nur ein Lokal wolle man mit Rücksicht auf die Nachbarn nicht mehr an dieser Stelle, erteilt Berger Hoffnungen auf eine Wiederbelebung des M32 eine Absage.

Bei der Gemeinde sieht man die Entwicklung positiv. Man sei immer froh, wenn Leerstand im Ort beseitigt werde, so Bürgermeister Peter Ostenrieder. „Das ist eine erfreuliche Geschichte.“