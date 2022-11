Neues Parkraumkonzept für Peitinger Ortsmitte: Bald Parken nur noch mit Parkscheibe?

Von: Christoph Peters

Mit am größten ist der Parkdruck im Bereich des Oberen Hauptplatzes, wo aktuell großteils zeitlich unbeschränkt geparkt werden kann. © hans-Helmut Herold

Fehlt es in der Peitinger Ortsmitte an Parkplätzen oder nicht? An dieser Frage schieden sich in der Vergangenheit die Geister. Jetzt liefert eine Untersuchung Antworten. Dabei geht es auch um ein mögliches Parkdeck vor der ehemaligen Mädchenschule.

Peiting – Im vergangenen Jahr hatte die Gemeinde das Ingenieurbüro Ingevost mit der Erstellung eines Parkraumkonzepts beauftragt. Die Ergebnisse stellte Planer Christian Fahnberg nun am vergangenen Dienstag in der Gemeinderatssitzung der Öffentlichkeit vor. Für die Räte waren Fahnbergs Ausführungen nicht neu, sie hatte der Planer bereits im Vorfeld im Rahmen einer Klausur informiert.

Um Aussagen über die Parksituation im Ortszentrum treffen zu können, hatte das Büro in einem ersten Schritt die vorhandenen Stellplätze erfasst. In einem zweiten notierten Mitarbeiter an einem Stichtag zwischen 10 und 18 Uhr alle Parkbewegungen, um herauszufinden, wie die einzelnen Stellplätze frequentiert werden. Teils seien die Parkplätze alle halbe Stunde kontrolliert worden, erklärte Fahnberg. Anschließend ging es an die Analyse der gewonnen Daten.

Die wichtigste Erkenntnis schickte der Planer gleich vorweg. Der Parkdruck sei überwiegend gering bis mäßig, stellte Fahnberg fest. Im Schnitt kam man auf eine Auslastung von 62 Prozent. Die größten Schwierigkeiten, einen freien Parkplatz zu finden, bestünden auf der Westseite des Oberen Hauptplatzes, auch auf der Ostseite der Freistraße sei der Parkdruck zu manchen Zeiten hoch.

Planer plädiert für einheitliche Regelungen

Gerade am Oberen Hauptplatz liegt das laut Fahnberg an der fehlenden Parkzeitbeschränkung, teils würden Autos dort deutlich länger als vier Stunden stehen. Hier lohne es sich darüber nachzudenken, ob das sinnvoll sei, sagte der Fachmann. Schließlich würden Langzeitparker Stellplätze für Einkaufskunden blockieren.

Überhaupt plädierte Fahnberg im Bereich des Hauptplatzes für einheitliche Regelungen, was die Parkzeitbeschränkungen betrifft. Während etwa vor der Sparkasse unbegrenzt geparkt werden könne, gelte vor dem Rathaus eine Höchstdauer von zwei Stunden. Auch an der Freistraße mache eine einheitliche Regelung auf beiden Seiten Sinn.

Doch wohin mit den Langzeitparkern, wenn man im Ortszentrum sein Auto nur noch zeitlich befristet abstellen kann? Auch darüber hatte sich Fahnberg natürlich Gedanken gemacht. Normalerweise versuche man in solchen Fällen, im Umfeld Parkplätze zu schaffen, die als Auffangplätze fungieren, erklärte der Planer. Das sei in Peiting allerdings schwierig, der Freibadparkplatz sei nicht ständig verfügbar, jener am Sportplatz zu weit weg. So blieb für diesen Zweck aus Sicht Fahnbergs nur der große Parkplatz vor der ehemaligen Mädchenschule übrig, der mit seiner Lage mitten im Ort zwar städtebaulich keine Ideallösung darstelle, von dem dafür jedoch fußläufig alles in wenigen Minuten erreichbar sei.

2019 wurden die Pläne für ein Parkdeck an der ehemaligen Mädchenschule im Gemeinderat präsentiert. Ob sie noch realisiert werden, ist offen. © HAFENMAYER ARCHITEKTUR

Ähnlich hatte das 2019 auch der damalige Marktgemeinderat gesehen, als er mit großer Mehrheit den Bau eines Parkdecks an dieser Stelle ins Auge fasste. Eine Idee, die Fahnberg vor dem geschilderten Hintergrund für durchaus sinnvoll hielt, sie weiterzuverfolgen – auch wenn die 81 Stellplätze am Erhebungstag zu keiner Zeit voll belegt gewesen seien. Denn mit genug Ausweichmöglichkeiten ließe sich auf Stellplätze am Oberen Hauptplatz entlang der Grünfläche zugunsten einer besseren Aufenthaltsqualität verzichten, argumentierte der Planer. „Städtebaulich wäre das ein Gewinn.“

Parkdeck-Pläne werden erst einmal nicht weiter verfolgt

Thomas Elste (Grüne), der die Pläne für ein Parkdeck schon 2019 kritisiert und den Bedarf für zusätzliche Stellplätze bezweifelt hatte, sah sich dagegen bestätigt. Denn Fakt sei, aktuell gebe es im Ort keine Überlastung der Parkplätze, so Elste.

Zurückhaltend, was das Millionenprojekt anging, zeigte sich auch Herbert Salzmann, der vor drei Jahren für das Vorhaben gestimmt hatte. Durch das Peitingmobil bestehe nun eine gute Möglichkeit, ohne Auto kostenfrei ins Zentrum zu kommen, sagte der SPD-Fraktionschef. Wenn es zudem gelänge, die Peitinger zu überzeugen, mehr aufs Rad umzusteigen, „brauchen wir auch kein Parkdeck“.

Tatsächlich wäre es „ideal, wenn der Verkehr in den nächsten Jahren so zurückgeht, dass wir das Parkdeck nicht brauchen“, pflichtete Bürgermeister Peter Ostenrieder (CSU) bei. Aktuell sei das Projekt nicht akut. „Aber mit den Zahlen haben wir jetzt die Grundlage, wenn wir später wieder darüber diskutieren.“

