Wichtige Frist läuft ab: Kommt jetzt das Parkdeck für die Peitinger Ortsmitte?

Von: Christoph Peters

Teilen

So könnte das Parkdeck vor der ehemaligen Mädchenschule in Peiting aussehen. Der Entwurf wurde 2019 im Gemeinderat vorgestellt. Erhebungen für Parkraumkonzept © Archiv/Hafenmayer Architektur

2019 hatte der Peitinger Gemeinderat sich für den Bau eines Parkdecks in der Ortsmitte ausgesprochen. Ob es kommt, hängt vom Parkraumkonzept ab, das derzeit erstellt wird.

Peiting – Es war noch der alte Gemeinderat, der sich 2019 mehrheitlich begeistert zeigte von den Plänen für ein Parkdeck vor der früheren Mädchenschule. 70 zusätzliche Stellplätze, die bei einem Bau entstehen würden, sollten helfen, die Parkplatznot im Ortszentrum zu lindern. So jedenfalls argumentierten damals neben Altbürgermeister Michael Asam auch die Mehrzahl der Gemeinderäte. Freilich, auf objektiven Zahlen fußte diese Einschätzung nicht, was im Gremium angesichts der hohen Millionenkosten auch Kritik hervorrief. Am deutlichen Beschluss pro Parkdeck änderte das jedoch nichts.

Entscheidung für Parkdeck-Bau war im alten Gemeinderat gefallen

Dass die Pläne seitdem nicht konkreter geworden sind, liegt an einem Detail, dass der Verwaltung erst im Nachhinein aufgefallen war. So hatte die Gemeinde für den Bau des Parkplatzes vor der Mädchenschule bereits Mittel der Städtebauförderung erhalten, ein erneuter Antrag ist frühestens nach 25 Jahren möglich. Weil diese Frist erst heuer abläuft, wurde das Projekt erst einmal auf Eis gelegt.

+++ Übrigens: Alles aus der Region gibt‘s jetzt auch in unserem regelmäßigen Schongau-Newsletter. +++

Ob der Gemeinderat an der Grundsatzentscheidung des alten Gremiums festhält, dürfte von den Ergebnissen des neuen Parkraumkonzepts abhängen, das die Gemeinde seit vergangenen Sommer von einem Fachbüro erstellen lässt. Die Untersuchung soll Daten darüber liefern, „wo und wie lange im Ortszentrum geparkt wird“, sagt Bürgermeister Peter Ostenrieder. Dafür seien Mitarbeiter des beauftragten Büros zu verschiedenen Zeiten in der Ortsmitte unterwegs, um die Parkbewegungen zu dokumentieren.

Die gewonnenen Erkenntnisse sollen zeigen, wo es Sinn mache, Parkzeiten zu beschränken und unbefristetes Parken zu erlauben, so der Rathauschef.

Parkraumkozept: Planer „eher pro Parkdeck“

Noch liegen laut Ostenrieder die abschließenden Ergebnisse nicht vor, sie sollen voraussichtlich im Laufe des Frühjahrs dem Gemeinderat vorgestellt werden. Erste Rückmeldungen aus Gesprächen mit den Planern seien „eher pro Parkdeck“, lässt der Bürgermeister durchblicken, der vor drei Jahren – damals noch als Gemeinderat – selbst für diese Lösung gestimmt hatte. „Wir würden so ein Auffangbecken für Langzeitparker schaffen, wodurch wir die Parkplätze im Ortszentrum zeitlich begrenzen könnten. Denn dort brauchen wir vor den Geschäften die Frequenz.“

Je nach Aussage des Gutachtens könnte das Projekt Parkdeck in der Peitinger Ortsmitte also in naher Zukunft wieder Fahrt aufnehmen. Zumal die Untersuchung Voraussetzung ist für eine mögliche Förderung durch die Regierung von Oberbayern. Diese würde immerhin 60 Prozent der geschätzten Kosten von mindestens 1,5 Millionen Euro betragen, wie sie vor drei Jahren für das Bauvorhaben im Raum standen. Ohne diese finanziellen Mittel der Städtebauförderung dürfte eine Umsetzung schwer fallen, weiß auch Ostenrieder.

Noch mehr Nachrichten aus der Region Schongau lesen Sie hier.