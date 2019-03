Mit 22 Jahren schon Säcklermeister

Auf Simon Stöger können die Peitinger stolz sein: Gerade mal 22 Jahre alt, hat er die Meisterprüfung zum Säckler erfolgreich abgeschlossen – mit Note eins im Praxisteil.

Peiting – Der Beruf des Säcklers hat bei den Stögers in Peiting schon eine lange Familientradition. Simons Vater Johann Stöger ist gelernter Säcklermeister, und auch sein Großvater Hans Stöger übte bis zu seinem Tod dieses traditionsreiche Handwerk in Peiting aus.

Seine Lehrjahre hat Simon Stöger in der Säcklerei Bammer in Lenggries verbracht. Eine Ausbildung im elterlichen Trachtengeschäft in Peiting kam für den damals 16-Jährigen nicht in Frage, „denn wo anders lernt man neue Tipps und Tricks kennen“.

Dank Erfahrung war der Einstieg keine große Herausforderung

Der Einstieg in die Arbeit des Säcklers war für den jungen Peitinger keine allzu große Herausforderung, denn in der heimischen Werkstatt in Peiting hat er längst schon seine Erfahrungen im Schneidern und Besticken einer Lederhose gemacht.

Die Meisterprüfung an der Berufsschule in Mainburg (in der Hallertau bei Wolnzach) zog sich von Jahresbeginn an über drei Monate hin. Simon Stöger war der einzige Säckler. Die anderen 16 Prüflinge waren Reitsportsattler (7) und Autosattler (9). Als Meisterstück fertigte Simon Stöger eine gesteppte Hirschlederhose an. Zur Meisterprüfung gehörten noch eine dreiteilige Theorieprüfung sowie ein Dokumentationstag.

Ab 1. April Stelle in Egling

Wie geht es jetzt mit dem frisch gebackenen Säcklermeister weiter? Am 1. April tritt der 22-Jährige eine Stelle in einem Trachtengeschäft in Egling an. Dort wird er ein Jahr lang vorwiegend im Verkauf arbeiten. Auch das muss gelernt sein.

Anschließend will Simon Stöger nach Peiting zurückkehren, um später einmal das elterliche Geschäft zu übernehmen. Somit wird die Tradition des Trachtenhauses Stöger fortgeführt.

mg