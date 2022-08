18-Jähriger kniet auf Person und bedroht sie mit Messer - Polizei gibt Warnschuss ab

Ein Polizist gab einen Warnschuss ab. © Matthias Balk/dpa

Ein 18-jähriger bedrohte am Donnerstagabend eine Person mit einem größeren Messer. Nach einem Warnschuss durch die Polizei, flüchtete der Mann zunächst.

Peiting - Am 11. August gegen 19 Uhr alarmierte eine Anwohnerin die Polizei und meldete, dass im Kleberweg in Peiting drei junge Männer streiten. Dabei hielt einer der Männer ein größeres Messer in der Hand, heißt es im Polizeibericht. Er drohte seinem Widersacher verbal mit dem Tod und unterstützte seine Drohungen mit dem Messer.

Beim Eintreffen der Polizeistreifen konnte ein polizeibekannter 18-jähriger aus dem Altlandkreis Schongau kniend auf einer reglos am Boden liegenden Person festgestellt werden. Der 18-Jährige hatte ein größeres Messer in der Hand. Als der 18-Jährige die Streifenwägen erblickte, ergriff er die Flucht. Er wurde aufgefordert, das Messer wegzulegen und gleichzeitig wurde ihm der Schusswaffengebrauch angedroht. Da er dies ignorierte, wurde von den Polizeibeamten ein Warnschuss abgegeben.

18-Jähriger wird nach Flucht in Peiting festgenommen

Der 18-Jährige setzte trotzdem seine Flucht fort und konnte später im Rahmen der Fahndung an der Mittelschule vorläufig festgenommen werden. Eine sofortige Nachschau bei der am Boden liegenden Person ergab, dass diese unverletzt war.

Im Rahmen der weiteren Ermittlungen ergab sich bei der Polizei der Verdacht, dass sich in der Wohnung des 18-Jährigen noch Betäubungsmittel befinden. Auf richterliche Anordnung wurde eine Wohnungsdurchsuchung durchgeführt, bei der diverse Betäubungsmittel sichergestellt werden konnten. Zugleich wurde von der Staatsanwaltschaft angeordnet, dass der 18-Jährige heute dem Ermittlungsrichter vorzuführen ist. Gegen ihn wird wegen Bedrohung und eines Verstoßes gegen das Betäubungsmittelgesetz ermittelt.

