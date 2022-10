Peiting: Anwohner starten Petition gegen geplante große Flüchtlingsunterkunft

Von: Christoph Peters

Die Fabrikhalle auf dem Gelände an der Seestraße soll 18 Wohnmodulen für Flüchtlinge weichen. © Archiv/hh

Gegen die geplante große Flüchtlingsunterkunft für bis zu 144 Menschen, die an der Seestraße in Peiting entstehen soll, regt sich Protest in den umliegenden Wohngebieten. Anwohner haben eine Petition gestartet, um das Vorhaben zu stoppen.

Peiting – Mitte September hatte der Peitinger Gemeinderat dem Bauantrag für die Errichtung von 18 Wohnmodulen auf einem alten Fabrikgelände an der Seestraße mit großer Mehrheit zugestimmt und damit grünes Licht für den Bau einer großen Flüchtlingsunterkunft gegeben. Nico Osenstätter von der gleichnamigen Schongauer Firma, der das Grundstück gehört, hatte zuvor das Projekt vorgestellt, das bis dato hinter den Kulissen vorangetrieben worden war (wir berichteten).

„Ich habe erst aus der Zeitung erfahren, was da geplant ist“, sagt André Horstmann, der nicht weit vom geplanten Standort der neuen Flüchtlingsunterkunft zuhause ist. „Es wäre besser gewesen, vorher die Leute zu informieren, die davon betroffen sind“, kritisiert er. Mit dieser Kritik steht der Peitinger nicht allein. Auch Sven Schramm, der wie Horstmann im benachbarten Wohngebiet lebt, hätte sich gewünscht, dass die Bevölkerung im Vorfeld einbezogen worden wäre. Stattdessen sei das Vorhaben quasi im Eilverfahren entschieden worden. Er habe nur durch Zufall drei Tage vor der Sitzung durch Gemeinderat Hermann Mödl davon erfahren, selbst das Gremium sei erst eine Woche vorher über das Projekt in Kenntnis gesetzt worden.

Das Problem laut den Initiatoren ist die Größe der geplanten Unterkunft

Gegen die Unterbringung von Flüchtlingen an dieser Stelle habe man prinzipiell nichts, betonen beide. Das Problem sei die Größenordnung. Bis zu 144 Menschen könnten dort auf engstem Raum ohne wirkliche Ausweichräume eine Bleibe finden. „Das ist einfach zu viel.“

Diese Bedenken hätten auch viele Gemeinderäte in der Sitzung vorgebracht, erinnert Schramm. Auch der Asylhelferkreis habe sich klar gegen eine Gemeinschaftsunterkunft in dieser Größenordnung ausgesprochen, da man schon jetzt am Limit sei.

Den Standort sehen Horstmann und Schramm noch aus anderer Sicht problematisch. Nach dem derzeit entstehenden Marienheim-Neubau am Bühlach und den Sozialwohnungen im Ahornpark würde im Viertel nun eine weitere Einrichtung mit einer großen Personenzahl hinzukommen. „Gleichzeitig gibt es hier weder eine Einkaufsmöglichkeit, einen Arzt oder eine Apotheke.“ Ohne Anbindung an den Ort würden die untergebrachten Flüchtlinge großteils unter sich bleiben, fürchtet Schramm. „Mit Integration hat das nichts zu tun.“

Für ein Bürgerbegehren ist es bereits zu spät

Dass das Landratsamt zugesichert hat, eine maximale Belegung möglichst zu vermeiden, ist für die beiden nur ein schwacher Trost. Eine Garantie dafür gebe es nicht. Und auch nicht dafür, dass dort nur ukrainische Familien untergebracht werden. Gerade bei gemischt belegten großen Asylunterkünften gebe es oft Probleme, das zeige das Beispiel Altenstadt, sagt Horstmann, der selbst in Herzogsägmühle beruflich mit Flüchtlingen zu tun hat. „Eigentlich sollte man mittlerweile wissen, dass Massenunterkünfte keine Lösung sind.“

Auch aus diesem Grund setzen die beiden Peitinger alles dran, das Vorhaben an der Seestraße noch zu verhindern. Weil es für ein Bürgerbegehren wegen des bereits genehmigten Bauantrags zu spät ist, haben sie gemeinsam mit weiteren Unterstützern, zu denen laut ihnen auch die Gemeinderäte Hermann Mödl und Josef Sellmaier zählen, eine Petition ins Leben gerufen.

Darin fordern sie, statt einer großen Unterkunft eine Unterbringung in kleineren Wohneinheiten. Die Wohnmodule könnten beispielsweise auf den Parkplätzen vor der Eishalle oder der Schloßberghalle, aber auch auf gemeindlichen Grundstücken in den Neubaugebieten aufgestellt werden, schlägt Schramm vor.

Verteile man kleinere Gruppen über das gesamte Gemeindegebiet, sei die Integration der Flüchtlinge deutlich einfacher. Das zeige die Erfahrung aus den vergangenen Jahren.

40 Unterschriften an die Landrätin übergeben

Mit dieser Auffassung stehen die Peitinger offenbar im Ort nicht alleine. Binnen kurzer Zeit habe man bereits über 40 Unterschriften gesammelt, sagt Schramm. Diese habe man bereits an die Landrätin weitergeleitet, mit der Bitte um einen Gesprächstermin. Denn die Zeit drängt. Laut Schramm haben die Ausräumarbeiten der alten Fabrikhalle schon begonnen. Bereits im Frühjahr sollen die Wohnmodule nach dem aktuellen Zeitplan stehen. „Noch haben wir aber keine Rückmeldung.“

Im Landratsamt bestätigt man den Eingang des Schreibens. Man werde das Gespräch mit den betreffenden Familien suchen, teilt Pressesprecher Klaus Mergel auf Anfrage der Heimatzeitung mit. Viel Hoffnung macht er aber nicht. Die Situation sei derzeit sehr angespannt. „Wir bekommen viele Zuweisungen, sodass wir tatsächlich im Landkreis intensiv schauen müssen, wie wir akut die Leute unterbringen. Mehr können wir derzeit zu der geplanten Asylunterkunft in Peiting leider nicht sagen.“

