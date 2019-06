Siegfried Bleichner feiert Goldenes Priesterjubiläum

Sein Goldenes Priesterjubiläum feiert am heutigen Samstag Geistlicher Rat Pfarrer Siegfried Bleichner. Einen ersten Dankgottesdienst mit dem Jubilatechor hat der frühere Peitinger Pfarrer bereits in der Kapelle im Schöneckerhaus gefeiert.

Peiting – Am morgigen Sonntag zelebriert Bleichner in München bei seinen Neubibergern, die ihn noch immer fest ins Herz geschlossen haben und die Verbindung nie abreißen ließen. Den Abschluss der Feierlichkeiten bildet ein großer Gottesdienst in der Peitinger Pfarrkirche St. Michael am 13. Juli, zusammen mit Pfarrer Helmut Robert Kraus, der dann auf 25 Jahre im Dienst des Herrn zurückblickt.

Zusammen mit dem emeritierten Erzbischof Friedrich Kardinal Wetter freuen sich alle Gläubigen in Peiting und Neubiberg, dass sich der Seelsorger Bleichner mit Leib und Seele nach gesundheitlich schwierigen Jahren in 2012/2013 wieder erholt hat und Eucharistie feiern kann.

„Nicht Herren Eures Glaubens sind wir, sondern Diener eurer Freude“: Seinem Primizspruch ist Pfarrer Siegfried Bleicher treu geblieben. Das ist auch zu spüren im 2016 fertig gestellten Führer über die Riedschaftskapellen von Peiting, einem Herzensanliegen des Geistlichen Rats. Der 1941 als Sohn der Bergmannsfamilie Xaver und Mina Bleichner geborene Seelsorger, hat im Jahre 1969 am Fest der Apostelfürsten Petrus und Paulus im Freisinger Dom durch Julius Kardinal Döpfner die Priesterweihe erhalten.

Die folgende Primiz in seiner Heimatgemeinde mit rund 5000 Mitfeiernden war ein Großereignis, das bis heute unübertroffen blieb.

Nach Kaplansjahren in Velden an der Vils und St. Ulrich in Berg am Laim, wurde er ab 1. Oktober 1979 Pfarrer in Neubiberg. Und dieses Neubiberg ist ihm wie kein anderer Ort ans Herz gewachsen. Mit seinem typischen, herzhaften Humor und seinem tatkräftigen Einsatz hat er in der Pfarrei Rosenkranzkönigin Spuren hinterlassen.

Zu diesen zählen sein Engagement für die sozial Schwachen, die Hilfsprojekte der Pfarrei und der Einsatz eines eigenen Pfarreibusses, der ältere und nicht mehr mobile Gemeindemitglieder zum Sonntagsgottesdienst bringt.

Eine Pionierarbeit war ebenso der erste Pfarrbrief im Jahr 1980, die erste Eltern-Kind-Gruppe 1987 und die Gründung der Kolpingsfamilie 1988. Ein großes Wunschziel ging 1998 mit der Grundsteinlegung für einen eigenen Friedhof auf dem Gelände des ehemaligen Flughafens in Erfüllung. Ein Bindeglied zu seinem Geburtsort waren in Neubiberg über all die Jahre die Armen Schulschwestern aus der Marktgemeinde, die im Maria-Theresia-Heim ihren Lebensabend verbrachten.

Mit Eintritt in den Ruhestand kehrte Siegfried Bleichner im Herbst 2008 in seine Heimatgemeinde zurück. Gerne feierte er auch Gottesdienste in Hohenpeißenberg und ließ nie die Verbindung zu Neubiberg abbrechen. Seelsorge und Liturgie waren und sind für Siegfried Bleichner das Höchste. So wünscht Bleichner sich auch, dass ihm der Herrgott weiterhin die Kraft und Gesundheit dazu schenkt.

GERHARD HEISS





