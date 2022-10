Protest gegen Flüchtlingsunterkunft: Anwohner sammeln über 500 Unterschriften und gründen Bürgerinitiative

Von: Christoph Peters

„Asylunterbringung fair gestalten – für alle!“: Mit solchen Bannern macht die Bürgerinitiative in Peiting auf ihr Anliegen aufmerksam. © Hans-Helmut Herold

Der Protest wird lauter: Binnen kurzer Zeit haben Anwohner über 520 Unterschriften gegen die geplante Flüchtlingsunterkunft an der Seestraße in Peiting gesammelt. Die Initiatoren der Petition sehen sich bestätigt und wollen ihrer Forderung nach einer dezentralen Lösung nun mithilfe einer Bürgerinitiative Nachdruck verleihen.

Peiting – Seit Mitte September der Bauantrag für eine große Flüchtlingsunterkunft auf einem ehemaligen Fabrikgelände an der Seestraße in Peiting den Gemeinderat passiert hat, rumort es in den umliegenden Wohngebieten. Anlieger wie Sven Schramm und André Horstmann sehen das Vorhaben vor allem wegen der Größe kritisch.

Bis zu 144 Flüchtlingen sollen die 18 Wohnmodule Platz bieten, die Investor Nico Osenstätter von der gleichnamigen Schongauer Firma auf dem Grundstück bauen lassen will, um sie anschließend an die Regierung von Oberbayern zu vermieten.

Über 520 Bürger haben die Petition gegen die große Flüchtlingsunterkunft unterschrieben

Um die Sammelunterkunft in der geplanten Form zu verhindern, starteten Schramm und Horstmann gemeinsam mit weiteren Unterstützern unlängst eine Petition (wir berichteten). Binnen weniger Wochen seien mittlerweile über 520 Unterschriften zusammengekommen, berichtet Schramm. Für die Initiatoren zeigt das: Sie stehen mit ihrer Meinung nicht allein im Ort. Viele Leute, mit denen er gesprochen habe, hätten von dem Vorhaben gar nichts mitbekommen und seien erst durch die Petition darauf aufmerksam geworden, sagt Schramm. Dass über vier Prozent der Peitinger Bevölkerung unterschrieben haben und damit die Forderung nach einer dezentralen Lösung unterstützen würden, werte man als deutliches Signal.

Zwischenzeitlich haben Schramm und Horstmann mit acht weiteren Unterstützern eine Bürgerinitiative ins Leben gerufen, die unter dem Namen „Integration betreiben – Brennpunkte vermeiden“ dem Protest Nachdruck verleihen soll. Die Entscheidung zum Bau der Einrichtung sei ohne Einbeziehung der Bevölkerung durchgewunken worden, dies sei angesichts der Dimension von bis zu 144 Bewohnern, den für eine menschenwürdige Unterbringung viel zu kleinen Wohneinheiten und dem notwendigen Sicherheitsdienst nicht hinnehmbar, lautet einer der Kritikpunkte.

Von einer „unverhältnismäßigen Belastung für die dort wohnende Bevölkerung“ ist die Rede, von Schwierigkeiten bei der Integration und einer „Gefahr für die Sicherheit der Migrantinnen und Migranten selbst und auch der angrenzenden Bevölkerung“.

Bürgerinitiative fordert eine Reduzierung der Plätze und Befristung des Mietvertrags

Wichtig ist den Initiatoren: Man sei nicht komplett gegen das Vorhaben, nur eben nicht in dieser Dimension, betont Schramm. „Wir sind keine Asylgegner.“ Ein vorstellbarer Kompromiss wäre aus Sicht der Bürgerinitiative, dass die Zahl der Plätze verringert und die Nutzung auf fünf Jahre zeitlich begrenzt wird. „Damit wäre den ukrainischen Flüchtlingen geholfen.“

Landratsamt, Regierung von Oberbayern, Investor und Gemeinde müssten dazu zeitnah in einen Dialog mit den Bürgern treten, fordert Schramm. Schon Anfang Oktober hatte man die Landrätin um einen Gesprächstermin gebeten. Doch dieser stehe bis heute aus. Dabei dränge die Zeit. „Das alte Gebäude wird bereits ausgeräumt“, hat Schramm beobachtet.

Tatsächlich dürfte der Bau an sich nicht mehr zu verhindern sein. Wie Investor Osenstätter auf Nachfrage mitteilt, habe das Landratsamt den Bauantrag bereits genehmigt, die Produktion der Wohnmodule sei angelaufen.

Das Bauvorhaben ist bereits genehmigt, die Wohnmodule in Produktion

Der Protest der Anwohner ist auch dem Schongauer Unternehmer nicht entgangen, wirklich nachvollziehen kann er ihn nicht. Er habe nur die Notlage gesehen, als er die Zusammenarbeit mit dem Landratsamt eingegangen sei, „nicht, weil ich mir eine goldene Nase verdienen will“. Osenstätter verweist auf den hohen Standard der Wohnmodule, der nicht vergleichbar sei mit der Unterbringung in einer Turnhalle, wie sie wieder drohe, wenn kein Wohnraum zur Verfügung stehe. Eine dezentrale Unterbringung, wie sie die Bürgerinitiative fordere, sei eine schöne Vorstellung, die daran scheitere, dass es „diese Wohnungen nicht gibt“.

Das gibt auch Gunnar Prielmeier zu bedenken. Zwar seien in der Marktgemeinde durchaus leerstehende Wohnungen vorhanden, „wir können die Leute aber nicht verpflichten, sie herzugeben“, sagt Peitings zweiter Bürgermeister. Die Befürchtungen der Anwohner nehme man als Gemeinde ernst, betont Prielmeier. Man vertraue jedoch auf das Landratsamt das angekündigt habe, nicht alle 144 Plätze belegen zu wollen und hauptsächlich Familien dort unterzubringen. Letztendlich sei es Sache der Behörde, wie sie die Unterkunft nutze, betont auch Osenstätter.

Vorgesehen sei die Anlage sowohl für Asylbewerber als auch ukrainische Kriegsflüchtlinge, teilt das Landratsamt mit. Zu den vereinbarten Vertragsmodalitäten will man sich nicht näher äußern. Wie die Behörde auf die Forderungen der Bürgerinitiative reagiert, wird sich voraussichtlich in der kommenden Woche zeigen: Dann soll es ein erstes Gespräch zwischen beiden Parteien geben.

