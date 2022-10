Protest gegen geplante Flüchtlingsunterkunft: Landratsamt soll weitere Standorte prüfen

Von: Christoph Peters

Kritisieren die Pläne für eine große Flüchtlingsunterkunft: Sven Schramm (li.) und Florian Kaiser von der Bürgerinitiative „Integration betreiben – Brennpunkt vermeiden“. © privat

Seit Wochen protestieren Anwohner gegen die geplante große Flüchtlingsunterkunft in der Seestraße. Jetzt hat ein erstes Gespräch zwischen Landratsamt und der Bürgerinitiative stattgefunden. Große Zugeständnisse machte die Behörde nicht. Der Peitinger Bürgermeister lehnt eine neuerliche Diskussion im Gemeinderat ab.

Peiting – Von Enttäuschung mag Florian Kaiser nicht sprechen. Es war schließlich zu erwarten gewesen, dass das Landratsamt die Pläne für die große Flüchtlingsunterkunft nicht einfach so revidieren würde. Es sei erst einmal schön, dass sich die Behördenvertreter überhaupt die Zeit für das Gespräch genommen hätten, sagt Kaiser, der mit Sven Schramm als Sprecher der Bürgerinitiative am Termin teilnahm.

Seit Mitte September bekannt wurde, dass auf dem ehemaligen Fabrikgelände an der Seestraße 18 Wohnmodule für bis zu 144 Flüchtlinge errichtet werden sollen, ist der Unmut unter den Anwohnern groß. Über 600 Unterschriften hat die BI seitdem laut eigenen Angaben gegen das Vorhaben gesammelt, demnächst wird sich der Landtag mit der Petition beschäftigen. Auch zwei Fernsehsender berichteten bereits über den Protest in der Marktgemeinde. Das Landratsamt habe sich nicht unbedingt erfreut darüber gezeigt, dass das so hohe Wellen schlage, sagt Kaiser. Der Münchner baut gerade im angrenzenden Wohngebiet ein Haus, ist damit selbst direkt betroffen. „Zur geplanten Unterkunft sind es nur 70 Meter.“

Bürgerinitiative kritisiert Größe der geplanten Unterkunft

Doch um den Standort an sich gehe es der Bürgerinitiative gar nicht, das habe man auch gegenüber dem Landratsamt im Gespräch nochmals deutlich gemacht, beteuert Kaiser. Dass angesichts der aktuellen Flüchtlingssituation etwas getan werden müsse, stehe außer Frage. „Da haben wir eine gesamtgesellschaftliche Verantwortung.“ Es ist die schiere Größe, die man bei der BI wie bereits berichtet als unverhältnismäßig sieht. „Wir haben deshalb vorgeschlagen, die Unterbringung zu entzerren, indem an mehreren Standorten in Peiting die insgesamt 18 Wohncontainer untergebracht werden“, sagt Kaiser.

Dem Landratsamt übergaben er und Schramm dazu eine Liste mit nach Ansicht der BI geeigneten Plätzen. Darauf finden sich rund 20 gemeindliche wie auch private Grundstücke. Mit den Eigentümern habe man bislang allerdings noch nicht gesprochen, räumt Kaiser ein. Während das Landratsamt laut der BI zugesichert hat, die Standorte „ergebnisoffen“ zu prüfen, zeigte sich die Behörde an anderer Stelle weniger gesprächsbereit. Bei der Bitte, die angedachte Laufzeit der Nutzung von 20 Jahren zu reduzieren, sei sofort abgewunken worden, „weil das nicht wirtschaftlich sei“, kritisiert Kaiser.

Bürgermeister sieht keinen Bedarf für neuerliche Diskussion im Gremium

Als Nächstes will die BI nun das Gespräch mit Gemeinderat und Bürgermeister suchen. Rathauschef Peter Ostenrieder allerdings sieht derzeit keinen Grund für eine neuerliche Diskussion im Gremium. „Aus Sicht der Gemeinde und unter Abwägung aller aktuellen Gegebenheiten erachten wir in großer Mehrheit im Gemeinderat die angedachte Lösung als gut angesichts dessen, was eventuell für Herausforderungen auf uns zukommen“, teilt er auf Anfrage mit. Sie biete Möglichkeiten, die eine dezentrale Unterbringung so nicht leisten könne wie Gruppen- und Gemeinschaftsräume, einen Sicherheitsdienst und eine gute Betreuung durch Fachpersonal. Es stehe natürlich aber jedem Gemeinderat persönlich frei, mit den Anwohnern zu diskutieren.

Ostenrieder erinnert daran, dass das Gremium einzig über den Bauantrag des privaten Investors und Grundstückeigentümers zu entscheiden hatte. Entsprechend habe es im Vorfeld auch keine Standortsuche gegeben. Die Forderung der Initiatoren sei in einzelnen Punkten nachvollziehbar, sagt der Bürgermeister. „Wenn aber die Integration und Vermeidung eines Brennpunkts für sie im Vordergrund stehen, gehe ich davon aus, dass sie sich auch bereit erklären, unseren Helferkreis aktiv zu unterstützen.“

