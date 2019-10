Randalierer in Peiting beleidigen und bedrohen Polizeibeamte

Einiges zu tun hatte die Polizei Schongau am frühen Freitagmorgen. Die Beamten wurden alarmiert, weil mehrere Personen in Peiting randalierten.

Peiting – Einiges zu tun hatte die Polizei Schongau am frühen Freitagmorgen: Gegen 2.10 Uhr teilte ein Passant randalierende Personen auf dem Parkplatz eines Supermarktes in der Münchener Straße in Peiting mit. Beim Eintreffen der Polizeistreife waren die Personen jedoch bereits mit einem Pkw weggefahren. „Es wurde aber ein beschädigtes Verkehrszeichen festgestellt“, heißt es im Polizeibericht.

Im Rahmen der Fahndung konnte das Fahrzeug dann in der Münchener Straße angehalten werden. Dabei stellte sich heraus, dass der Fahrer stark alkoholisiert war: Ein Alcotest ergab einen Wert von über 1,1 Promille. Mehrere Fahrzeuginsassen drohten daraufhin den Beamten, falls sie nicht weiterfahren dürften, dagegen mit Gewalt vorzugehen. Zudem wurden die Beamten massiv beleidigt.

Des Weiteren stellte sich heraus, dass es sich bei den Insassen um die gleichen Personen handelte, die bereits um 0.50 Uhr in einem Lokal in der Zargesstraße in Peiting eine Eingangstüre beschädigt hatten.

Durch den Einsatz mehrerer Polizeistreifen konnte die Situation dann doch beruhigt werden. Der Pkw-Schlüssel wurde sichergestellt. Gegen vier Personen aus den Landkreisen Rosenheim und Miesbach wird wegen Sachbeschädigung, Beleidigung und Widerstand gegen Vollstreckungsbeamte ermittelt.

