Rathaus-Kindergarten schließt nach über 80 Jahren: Abschied von einer Peitinger Institution

Von: Christoph Peters

Freuen sich auf viele Besucher am Tag der offenen Tür im Rathaus-Kindergarten: Peitings Bürgermeister Peter Ostenrieder und Einrichtungsleiterin Sylvia Wladar. © Christoph Peters

Es ist das Ende einer Ära: Ende März schließt der Peitinger Rathaus-Kindergarten für immer seine Pforten. Bevor nach über 80 Jahren ein Stück Geschichte verschwindet, können die Peitinger bei einem Tag der offenen Tür noch einmal in Erinnerungen schwelgen.

Peiting – Gepackt haben sie für den großen Umzug noch nicht im Rathaus-Kindergarten. „Die Umzugskartons sind aber schon da“, verrät Einrichtungsleiterin Sylvia Wladar. Der Tag des Abschieds, er rückt unweigerlich näher. Anfang April heißt es Kisten schleppen, mit Sack und Pack geht es dann für Wladar und ihr Team in den neuen Kindergarten Sonnenschein an der Jägerstraße. Es ist das Ende einer Ära, denn den Rathaus-Kindergarten in der Ortsmitte, den Generationen von Peitingern besucht haben, wird es dann nicht mehr geben. „Noch bin ich ganz gefasst, aber es ist ein Stück Heimat, das wir da verlassen“, sagt die 58-Jährige, die seit 37 Jahren in der Einrichtung arbeitet und dort quasi ihr ganzes Berufsleben verbracht hat.

Nicht nur bei ihr dürfte das Ende des Rathauskindergartens Wehmut auslösen. Immerhin besteht die Einrichtung seit 1940 und damit seit über 83 Jahren. Generationen von Peitingern haben seitdem den Kindergarten besucht, verbinden mit ihm viele Kindheitserinnerungen. Dazu zählt auch Bürgermeister Peter Ostenrieder, der 1976 als junger Birkländer Spross durch die Räume sauste. Die erste Einrichtung ihrer Art in der Marktgemeinde sei eine Institution in Peiting, betont deshalb der Rathauschef.

Viel hat sich in der Einrichtung über die Jahrzehnte nicht verändert

Ihn einfach so sang- und klanglos zusperren, kam daher nicht in Frage. In den vergangenen Wochen reifte die Idee, den Peitingern am Freitag, 3. März, mit einem Tag der offenen Tür die Gelegenheit zu geben, sich gebührend von der Einrichtung zu verabschieden und noch ein letztes Mal durch die Räume zu schlendern, durch sie einst selbst tobten.

Der Wiedererkennungseffekt dürfte groß sein. Die knarzende Holztreppe, der niedrige Turnraum unterm Dach, die früheren Schulsäle: Viel verändert habe sich in den vergangenen Jahrzehnten nicht, sagt Wladar. Die Sanitäranlagen seien mal erneuert worden, eine Küche habe es früher nicht gegeben. Ansonsten strahlt das Gebäude, das 1930 als Anbau an die alte Knabenschule – das heutige Rathaus – errichtet worden war, den Charme der Vergangenheit aus.

Seit 1940 dient das Gebäude neben dem Peitinger Rathaus als Kindergarten. © Gemeinde Peiting

Doch auch wenn die Einrichtung in die Jahre gekommen ist, es an Personal-, Büro- und Lagerräumen mangelt und mal beengt zugeht: „Die Kinder haben sich immer wohl gefühlt und die heimelige Atmosphäre genossen“, sagt Wladar. „Man kann aus allem etwas machen, und wir haben das Beste draus gemacht“, betont sie. Nicht nur sie verlasse den Rathaus-Kindergarten daher mit einem lachenden und einem weinenden Auge, blickt die 58-Jährige auf den bevorstehenden Umzug mit ihrem Team voraus. Eines hat sich Wladar, die im neuen Kindergarten die Leitung übernimmt, fest vorgenommen, nämlich die Geborgenheit und Wohlfühlatmosphäre aus den alten Räumen in das künftige Reich mitzunehmen.

Tag der offenen Tür am Freitag, 3. März, von 14 bis 17 Uhr

Vorher aber bekommt der Rathaus-Kindergarten am Freitag von 14 bis 17 Uhr den Abschied, den er verdient hat. So manch Erinnerung dürfte da bei den Besuchern hochkommen, wenn sie sich auf alten Bildern, die die Einrichtungsleiterin aufhängen will, wiedererkennen. Gespannt darf man auch sein auf alte Geschichten von rauschenden Faschingsfeiern und Sommernachtsfesten, die einst von den Eltern gefeiert worden seien, wie Wladar erzählt. „Da ist es richtig abgegangen.“ Auch das hölzerne Klettergestell samt Rutsche, das schon der Bürgermeister als kleiner Bub erklomm, dürfte dem ein oder anderen sicher bekannt vorkommen. Die Einrichtungsleiterin hofft, dass auch viele frühere Kolleginnen vorbeischauen. „Sie sind natürlich alle herzlich eingeladen.“

Lange leerstehen wird das Gebäude übrigens wohl nicht. Bei der Gemeinde gibt es bereits Pläne für die künftige Nutzung. So soll die Kämmerei und Kasse hier ihre neue Heimat finden. Bis die Mitarbeiter ihrerseits die Umzugskisten packen, wird es aber noch dauern. Erst muss der Marktgemeinderat für das Vorhaben noch grünes Licht geben.

