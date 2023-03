„Als ich hier die ersten Schritte ins Leben ging“ - Emotionaler Abschied vom Peitinger Rathaus-Kindergarten

„Da bin ja ich“, entdeckte sich Hans Fürst bei einem der vielen Bilder. Neben ihm steht Uschi Strauß, langjährige Peitinger Kindergärtnerin, die sich auch um das Archiv verdient gemacht hat. © Gerhard Heiss

Der Rathaus-Kindergarten in Peiting schließt. Zum Abschied gab es einen Tag der offenen Tür. Den nutzten viele Peitinger für einen Besuch - Erinnerungen wurden wach.

Peiting – Das Lachen der spielenden Buben und Mädchen im Kindergarten neben dem Rathaus im Herzen der Gemeinde wird den Peitingern abgehen, wenn sie künftig auf dem Adolf-Kolping-Weg hier entlang gehen. Viele nahmen die Gelegenheit wahr, beim letzten Tag der offenen Tür noch einmal vorbeizuschauen.

„Es was eine sehr schöne Zeit, als ich hier die ersten Schritte ins Leben ging“, erinnert sich Jürgen Schallhammer noch gut an die Jahre zwischen 1992 und 1995. Schon sein Vater und Opa besuchten den Kindergarten, und heute sind seine Kinder bereits in der vierten Generation hier gut aufgehoben. Nicht mehr so präsent sind hingegen die Erinnerungen von Hans Fürst, der 30 Jahre früher hier war. Nur die Haferschleimsuppe, die ihm weniger geschmeckt hat, ist ihm im Gedächtnis geblieben. Umso größer war jetzt die Freude, als er sich auf einem alten Foto wieder entdeckte.

92-Jähriger erinnert sich an seine Kindergartenzeit in Peiting

Mit der Bilderausstellung gab sich das aktuelle Team um Sylvia Wladar viel Mühe und bekam dafür ein besonderes Lob von den zahlreichen Besuchern, die noch einmal vorbeischauen wollten. Fürs leibliche Wohl sorgten Mütter mit Kuchenspenden. Beim „Hoagarten“ in geselliger Runde wurden eifrig Erinnerungen ausgetauscht. Ständig umlagert von den Kleinen war die Rutsche im Turnsaal unter dem Dach. Selbst Hans Hedderich genoss mit seinen 76 Jahren noch einmal das Vergnügen.

„Die ist ganz schön glatt und schnell“, stellte Hans Hedderich fest, als er noch einmal mit seinen 76 Lenzen die Rutsche im Turnsaal unterm Dach herunter gleitet. © Gerhard Heiss

Mit zu den ersten, die vorbeischauten, gehörte der 92-jährige Georg Feneberg. „Dahoam hätt i no a Bild von unserem Jahrgang,“ erzählt der Senior des Schongauer Bergsteigerchores. Er erlebte noch den Umzug von der ersten „Kinderbewahranstalt“ in der ehemaligen Mädchenschule hierher mit. Über Jahrzehnte wirkten die „Armen Schulschwestern“ zum Wohle der Kleinen. Ein kostbares Dokument ist die Erinnerung an die Einweihung und Eröffnung der Kinderbewahranstalt zu Peiting am 4. August 1901. Ihre Arbeit wurde im Zweiten Weltkrieg am 15. März 1941 jäh unterbrochen. Umso größer die Freude, als am 11. Juni 1945 die Schwestern Pades, Lina und Orentia den Kindergarten wieder öffnen durften. „In den Räumen, die durch die NSV von 1941 bis 1945 ganz neuzeitlich und vornehm ausgestattet wurden“, wie sie in ihrer Hauschronik vermerkten.

Mit dem Postbus in den Rathaus-Kindergarten

„Die Schwester Lina war der Sonnenschein“, erinnern sich Bärbel Hirschvogel-Vicario und Max Welz noch gut an das Jahr 1945. Ergreifend war das weihnachtliche Spiel. Gern in den Kindergarten ging Monika Owsinski. In guter Erinnerung hat sie die von Schwester Pades aufgebaute große Weihnachtskrippe und auch den angenehmen Geschmack des Kakao, den es damals gab. Siegfried Buchner bleibt Schwester Osmana, die sich einmal rettend vor einen auf die Kindergruppe am oberen Hauptplatz zurollenden Kleinbus warf, in bester Erinnerung.

Zwischen 1950 und 1952 besuchte Hans Hedderich ganztags den Kindergarten bei Schwester Orentia. In der Früh um 7 Uhr stieg er schon beim Lamprecht in den Postbus ein und abends um 17 Uhr ging es wieder zurück, das Mittagessen gab es damals im Keller. Für Franz Seidel war hingegen der Weg von der Winterleiten in den Kindergarten zu weit. Dafür waren seine Kinder hier, und er erinnert sich noch gut, wie vor 26 Jahren die Elterngemeinschaft das Pflaster im Hof verlegte. Die Idee, dass man nochmals hereinschauen konnte, fand er gut.

Erinnerungen ans Übernachten im Peitinger Rathaus-Kindergarten

„Weil i scho sauber war, durfte ich bereits 1943 mit zwei Jahren kommen“, weiß Gunda Birett. Barbara Wagner indes erinnert sich im Turnsaal daran, „dass wir hier heroben 1991 einmal sogar übernachten durften, jede hatte ihren Schlafsack dabei“. „Schade, dass man den Kindergarten am Rathaus jetzt ganz zumacht“, empfindet Annemarie Fürst und ist mit ihrer Ansicht an diesem Nachmittag nicht allein.

GERHARD HEISS

