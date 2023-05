Auch Peiting soll Resolution zum Krankenhaus-Erhalt verabschieden - Unabhängige stellen Antrag

Thema der kommenden Gemeinderatssitzung

Wie geht es weiter mit dem Schongauer Krankenhaus? Im Peitinger Marktgemeinderat war es bislang still um das Thema. Doch das ändert sich am kommenden Dienstag.

Peiting – Um zu erfahren, wie sehr die unsichere Zukunft des Schongauer Krankenhauses die Menschen im Schongauer Land beschäftigt, der brauchte in den vergangenen Wochen nur die zahlreichen Demonstrationen in der Lechstadt verfolgen. Seit Monaten beherrscht das Thema die Schlagzeilen. Klar auf der Seite jener, die sich für einen Erhalt des Krankenhauses ausgesprochen haben, ist der Schongauer Stadtrat. Zwei entsprechende Resolutionen hat das Gremium mittlerweile einstimmig verabschiedet, zuletzt brachte man mit Brandbriefen an die Gesundheitsminister Lauterbach und Holetschek sowie an die Landrätin seine Sorgen um die gesundheitliche Versorgung zum Ausdruck.

Nur wenige Kilometer entfernt jenseits des Lechs war von derlei Vorstößen bislang nichts zu hören. Im Peitinger Marktgemeinderat hielt man sich zum Thema Krankenhaus-Zukunft bedeckt. Dabei wäre die Gemeinde, in der in etwa so viele Bürger wohnen wie in Schongau, ebenso betroffen von einer möglichen Schließung wie die Nachbarstadt.

Unabhängige fordern Resolution zum Erhalt des Schongauer Krankenhauses

Das sehen auch die Unabhängigen Peitinger so. In einem Antrag fordert die Gruppierung deshalb nun, eine Resolution zum Erhalt des Schongauer Krankenhaus zu verabschieden, die an Kreistag, Aufsichtsrat und Landrätin gerichtet werden soll. „Es ist ein wichtiges Zeichen, dass sich auch Peiting für den Erhalt des Schongauer Krankenhauses mit Geburtenstation stark macht“, betonen die unterzeichnenden Räte Christian Lory, Alfred Jocher und Alex Zila.

Das Krankenhaus in Schongau sei „für unsere gesundheitliche Nahversorgung unverzichtbar, was mit 70 Prozent beim Bürgerbegehren ,Pro Krankenhaus Schongau’ auch unsere Bevölkerung deutlich zum Ausdruck gebracht hat.“ Neben dem Erhalt von vielen wichtigen Arbeitsplätzen sei die Einrichtung in der Nachbarstadt auch für den wirtschaftlichen Standort in Peiting elementar, so die Antragssteller. „Wir fordern somit den Ausbau des Schongauer Krankenhauses auf das Level 2 verbunden mit sämtlichen Anstrengungen, wieder eine Geburtenstation in Schongau nachhaltig zu etablieren.“

Mehrere Peitinger im Aufsichtsrat der Krankenhaus GmbH

Gespannt darf man schon jetzt sein, wie sich die Räte von CSU, SPD und Grüne in der Gemeinderatssitzung am kommenden Dienstag zum Antrag der Unabhängigen Peitinger positionieren. Schließlich ist Bürgermeister Peter Ostenrieder (CSU) bekanntlich selbst Mitglied im Aufsichtsrat der Krankenhaus GmbH. Mit Heike Dietrich (Grüne) und Altbürgermeister Michael Asam (SPD) haben auch die beiden anderen genannten Fraktionen Vertreter ihrer jeweiligen Ortsvereine in dem Gremium, das wegen der aktuellen Situation stark in der öffentlichen Kritik steht.

Ostenrieder wollte sich im Vorfeld nicht zum Antrag äußern. Er wisse aber, dass das Thema Krankenhaus für viele von Interesse sei, er werde deshalb in der Sitzung klar Stellung beziehen, kündigte der Rathauschef im Gespräch mit den SN an. Auch, wenn es primär keine Sache des Gemeinderats, sondern des Kreistags und des Aufsichtsrats sei, wie Ostenrieder deutlich machte.

