„Rigoros“ gibt Jubiläumskonzert: Diese Nachricht schockt die Fans

Ihr vierjähriges Bestehen hat die junge Heimatsound-Band Rigoros mit einem Mundart-Festival mit Partner Radio Oberland in der Halle bei Schweizer Bustouristik in Peiting gefeiert. Für die rund 500 Besucher gab es allerdings auch eine betrübliche Nachricht: Rigoros wird sich Ende des Jahres auflösen.

Peiting – „Ihr seid’s a Spitzenpublikum Peiting“: Die niederbayerische Band „Gringo Bavaria“ hat der Menge in Peiting richtig eingeheizt. Einfach nur rumstehen ging da gar nicht. Mitklatschen, singen und abtanzen war gefragt. Die Band, bei der vom bayrisch-mäßigen Outfit bis hin zum rockigen Sound und Mundart-Texten alles stimmte, versprühte mit ihrer engagierten Bühnenshow gute Laune pur. Selbst die fünf „schüchternen Mädels am Rande“ entgingen den wachsamen Augen des Manns am Klavier nicht – und sie wurden nach vorne zitiert. Die Gringos holten eben jeden mit sprühendem Übermut ab, der greifbar war.

„Das sind mittlerweile supergute Kumpel“, sagte Leo Brennauer von der Peitinger Band „Rigoros“. Man kennt sich und besucht sich gegenseitig zu Konzerten. Kein Wunder, dass die „Gringos“ zum Schluss auch noch die „Rigoros“-Musiker zu einem gemeinsamen Stück auf die Bühne holten.

Zuvor hatten schon die Bands „Woas Mas?“ aus München und „Sex á la Bamba“ aus Rottal-Inn das Publikum mit rockigen Dialekt-Klängen richtig eingestimmt. Letztere waren durch Publikums-Voting auf facebook ausgewählt worden. Dazwischen führte Moderator Simon Sterzer von Radio Oberland locker durchs Programm, verriet allerhand Wissenswertes über die Bands und holte einige Musiker auch zum Interview auf die Bühne.

Die Gastgeber, nämlich die Gruppe „Rigoros“, bildete den letzten Akt des langen Abends, der mit kleinen Problemen beim Soundcheck etwas schleppend begonnen hatte und sich dann schnell in ungeahnte Höhen schraubte. „Es war Wahnsinn. Wir hatten uns das nicht so groß vorgestellt“, so Leo Brennauer. Die 200 Karten im Vorverkauf summierten sich im Lauf des Abends schnell zu etwa 500 Besuchern, die begeistert vor der Bühne abfeierten.

„Rigoros“, die Peitinger Band, die sich inzwischen mit einem eigenen Sound einen Namen gemacht hat, hatte das Publikum von Anfang an auf ihrer Seite. Da befanden sich immerhin zahlreiche Fans der ersten Stunde im Publikum. Für die gab es allerdings zum Schluss des langen Abends eine betrübliche Nachricht: Ende des Jahres wird die Band, die sechs neue Lieder und einen zusätzlichen Jazz-Trompeter im Gepäck hatte, trennen. „Wir kennen uns alle aus der Schulzeit, sind zum Teil schon viele Jahre lang befreundet“, so Leo Brennauer.

Eine Freundschaft, die sicher auch die verschiedenen Wege, die die jungen Musiker im nächsten Jahr einschlagen werden, überdauern wird. Nur gemeinsame Proben und gemeinsames Musizieren wird dann nicht mehr möglich sein.

Aber soweit will „Rigoros“ jetzt noch gar nicht denken. Immerhin stehen dieses Jahr noch einige Auftritte auf dem Plan. Und so ganz sang- und klanglos wollen sie die Bühne auch nicht verlassen: Es ist ein Abschiedskonzert im November geplant.

URSULA FRÖHLICH

Lesen Sie auch:

Mit alten Gardinen gegen Plastikmüll

Autofahrer fürchten B17-Anschlussstelle