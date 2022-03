Sammel-Aktion am Saliterhof: Tausend Umzugskisten mit Hilfsgütern sind auf dem Weg in die Ukraine

Riesige Beteiligung

Es ist die größte Spenden-Aktion für die Ukraine im ganzen Landkreis Weilheim-Schongau: Seit Tagen packen Helfer am Saliterhof in Peiting Kiste um Kiste mit Hilfsgütern. Die ersten Transporte sind bereits in der Krisenregion angekommen.

Peiting/Landkreis – Aus einem Transporter mit Hilfsgütern für Geflüchtete aus der Ukraine ist die größte Hilfsaktion im Landkreis geworden. Zwischen Kistenbergen auf Paletten stehen Bärbel Schlamp und Thomas Lein vom Peitinger Saliterhof. „Die letzten eineinhalb Wochen haben wir nicht viel anderes gemacht als das hier.“ Bärbel Schlamp zeigt in die Halle. Fast deckenhoch stapeln sich hier Hilfsgüter in Kisten, wohlsortiert und beschriftet.

Das Saliterhof-Team hat mit Helfern schier Unmögliches geschafft. An die 1000 Umzugskisten dürften schon sortiert und gepackt worden sein. Mit Blick auf die Hilfsgüter-Berge kaum zu fassen. „Wir sind fertig“, räumt Schlamp ein. Nicht nur physisch, sondern auch nervlich arbeiten sie hier alle an der Belastungsgrenze. Auch frustrierende Momente hatte es gegeben. Darüber hinaus hat man am Saliterhof im Schnitt 200 bis 300 Anrufe täglich zu bewältigen – Menschen, die helfen wollen.

Immer noch werden Sachen gebracht

Von Müdigkeit will an diesem Tag keiner sprechen. Denn an ein Ende ist trotz allem nicht zu denken. Trotz Annahme-Stopp geht es hier immer weiter. „Wir bekommen sogar aus Dresden Sachen geschickt“, erzählt Schlamp. Und auch die Vereine bringen noch immer dringend benötigte Sachen.

Vor der Halle sind die Kisten auf Paletten gepackt, mit Folie umwickelt. Nur so lässt sich sicherstellen, dass im Grenzgebiet vor Ort alles entsprechend umverteilt werden kann. Ein 7,5-Tonner mit im Saliterhof gesammelten Hilfsgütern ist bereits wieder zurückgekommen, ein weiterer ist heute Nacht aufgebrochen. Und auch fünf Sprinter haben bereits Spenden nach Breslau gebracht, wo der Sohn einer Saliterhof-Mitarbeiterin vor Ort mit einer Hilfsorganisation die Waren dort verteilt, wo sie benötigt werden.

Direkter Draht zu Helfern vor Ort erleichtert Verteilung

Dass sich der junge Mann, den man persönlich kennt, vor Ort kümmert und täglich mehrmals Rückmeldungen gibt, was wo gelandet ist und was aktuell gebraucht wird: Das gibt nicht nur dem Saliterhof-Team ein gutes Gefühl. „Wir und die Spender wissen: Die Sachen kommen direkt an.“ Auch gibt es immer wieder Feedback über Menschen, die unfassbar dankbar über die „Erste Hilfe“ sind. Immerhin: Ein Mutter-Kind-Zentrum ist bereits versorgt. Auch ausgemusterte Tarnnetze der Bundeswehr sind bereits vor Ort angekommen. Für die freiwilligen Kämpfer, die schlecht ausgerüstet für die Unabhängigkeit der Ukraine kämpfen, sollen demnächst ausgemusterte Motorradhelme und Lederjacken gesammelt werden.

+ Nächtliche Verlade-Aktion: Hier wird ein Transporter des Peitinger Autohauses Rieser fertig beladen für eine Fahrt nach Krakau – von dort werden Hilfsgüter weiterverteilt. © privat

„Hut ab vor dem Saliterhof-Team“, so Marcel Reintsch von den Johannitern. Bürgermeister Peter Ostenrieder hat den Kontakt angesichts der rauen Mengen an Material hergestellt, die alleine von Bärbel Schlamp und ihrem Team nur schwerlich hätten wegtransportiert werden können. Reintsch stammt aus Schwabbruck, seit vielen Jahren begleitet er den Weihnachtstruck der Johanniter. Heute ist es ein 7,5-Tonner, der mit Hilfsgütern beladen wird. Es geht nach Breslau. Von dort wird umgeladen, Kleinlaster verteilen die Waren weiter im Grenzgebiet.

Johanniter helfen beim Transport

Weil die Riesen-Halle des Saliterhofs aus allen Nähten platzt, ist inzwischen auch die Halle des Bauhofs Schwabbruck/Schwabsoien rappelvoll bis unters Dach mit Sachspenden. Die werden mit einem 12,5-Tonner weitertransportiert. Zwei weitere Lkw, zur Verfügung gestellt von hiesigen Firmen, sollen bald aufbrechen, organisiert über die Johanniter. Ungefährlich ist das für die Helfer nicht. „An der Grenze weiß man keinen Tag, was passiert“, so Reintsch. Trotzdem melden sich beim Saliterhof immer wieder Berufs-Kraftfahrer, die unentgeltlich einen Transport übernehmen möchten.

Viele Firmen unterstützen Aktion

Wie das alles weitergeht? Es ist auch für das Saliterhof-Team längst noch nicht absehbar, wie oft und wie viele Fahrzeuge noch den Weg nach Polen suchen werden. Freilich: Das alles wäre auch ohne die Unterstützung vieler Firmen nicht möglich gewesen, die Paletten oder Verpackungsmaterial gespendet haben. Logistisch mit angepackt hat auch Kreisbrandrat Rüdiger Sobotta und Transporte innerhalb des Landkreises über die Schongauer Feuerwehr organisiert.

Mit von der ersten Stunde an dabei war Peitings Bürgermeister Peter Ostenrieder, der Teil eines gigantischen Hilfs-Netzwerks ist, das binnen kürzester Zeit aus der Not heraus entstanden ist. Ostenrieder selbst hat in der Nacht von Donnerstag auf Freitag in seiner Werbeagentur Schilder für die Windschutzscheiben der Transportfahrzeuge entworfen. „Hilfstransporte“ steht da in großen schwarzen Lettern auf der ukrainischen blau-gelben Fahne geschrieben. In der Mitte: Eine weiße Friedenstaube. Sie soll nicht nur für reibungslosen Durchlass an den Grenzen sorgen, sondern begleitet auch symbolisch die Fahrer auf ihrer Mission für den Frieden.

