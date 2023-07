Schneise der Verwüstung: Unwetter wütet im Peitinger Wellenfreibad - „Das war schon heftig“

Von: Christoph Peters

Baumstammdick ist der Ast, der beim Unwetter in der Nacht auf Mittwoch im Wellenfreibad zu Boden stürzte und Teile des Mobiliars unter sich begrub. © Hans-Helmut Herold

Deutliche Spuren hat das Unwetter in der Nacht auf Mittwoch auch in Peiting hinterlassen. Besonders betroffen war das Wellenfreibad, wo heftige Windböen eine Schneise der Verwüstung hinterließen.

Peiting – Als Franz Kees am Mittwochmorgen einen Anruf von Wellenfreibad-Wirt Florian Keppeler erhält, dass er schleunigst ins Bad kommen soll, schwant dem Bauamtsmitarbeiter nichts Gutes. Schon vor dem Eingang zur beliebten Einrichtung sind die Spuren, die das schwere Unwetter in der Nacht davor hinterlassen hat, nicht zu übersehen. Ein riesiger Ast liegt neben den Fahrradständern, nur ein paar Meter weiter und er wäre auf das Bad-Gebäude gestürzt.

Doch das ist nur ein Vorgeschmack für den Anblick, der sich Kees im Inneren bietet. Dort haben die heftigen Böen, die das Gewitter begleiteten, eine regelrechte Schneise der Verwüstung geschlagen. Die hölzerne Biertisch-Garnitur vor dem Kiosk liegt unter dem baumstammdicken Ast begraben, den der Sturm einfach von der nahen Trauerweide abgerissen hatte. Wenige Meter dahinter liegt eine tonnenschwere, entwurzelte Eiche auf der Liegewiese, die der Wind einfach umgeworfen hat. Auch auf dem weiteren Gelände zeugen überall abgerissene Äste von der Wucht des Unwetters.

Komplett entwurzelt wurde eine Eiche, die der Länge nach auf der Liegewiese landete. © Hans-Helmut Herold

„Als ich das gesehen habe, habe ich nur die Hände über dem Kopf zusammengeschlagen“, schildert Kees. Sein erster Gedanke: „Die Badesaison ist vorbei.“ Doch bei näherer Betrachtung zeigt sich: Die Gemeinde hat noch einmal Glück im Unglück gehabt, ist mit einem blauen Auge davon gekommen. Nicht nur wurde niemand verletzt, auch das Gebäude selbst blieb unbeschädigt. Nur dünnere Zweige des schweren Weidenasts streiften das Dach. „Die sind zum Glück biegsam“, sagt Kees. Und auch die Eiche verfehlte die Wärmepumpen-Anlage, die der Markt erst im vergangenen Jahr für viel Geld hatte installieren lassen. Einzig ein Teil des neuen Zauns, der rund um den Wärmetauscher errichtet worden war, wurde durch das Wurzelwerk in Mitleidenschaft gezogen.

Camper auf dem benachbarten Wohnmobilstellplatz: „Das war schon heftig!

Über 40 Jahre alt seien die Bäume gewesen, schätzt Kees. „Die Böen müssen so schlagartig gekommen sein, dass es die Äste regelrecht abgedreht hat.“ Wie urplötzlich das Unwetter über das Wellenfreibad kam, bestätigt ein Camper, der die Nacht auf dem benachbarten Wohnmobilstellplatz verbracht hat. „Wir sind zehn Minuten vorher noch draußen gesessen“, erzählt der Mann. Als das Gewitter angefangen habe und um sie herum die Äste von den Bäumen gefallen seien, hätten er und ein weiterer Camper ihre Fahrzeuge noch schnell umgeparkt. „Das war schon heftig.“

Vor dem Eingang zum Wellenfreibad verfehlte ein großer abgebrochener Ast das Dach des Gebäudes nur knapp. © Hans-Helmut Herold

Als der erste Schreck vorbei ist, werden am Mittwochmorgen im Wellenfreibad die Ärmel hochgekrempelt. Besucher müssen keine weggeschickt werden, denn in dieser Woche hat die Einrichtung ohnehin planmäßig geschlossen, weil die für den Betrieb nötige Fachkraft im Urlaub weilt. So hat sich Kees stellvertretend das Bademeister--T-Shirt übergezogen und koordiniert die Aufräumarbeiten. Am Vormittag packen Mitarbeiter der Verwaltung an, zu tun gibt es genug. Durch den Sturm sind die Becken voll mit Blättern und kleinen Ästen. „Das Wasser sieht aus wie im Gumpen“, so Kees. Es muss gereinigt werden, ehe hier wieder gebadet werden kann. Am Nachmittag rückt der Bauhoftrupp dem umgestürzten Baum und den abgebrochenen Ästen zu Leibe.

Freibad soll am Sonntag planmäßig öffnen

Die Zeit ist knapp: Am Sonntag soll das Wellenfreibad wie vorgesehen wieder öffnen. Vorher müssen die Bäume noch auf weitere Schäden begutachtet werden, um sicherzugehen, dass keine Gefahr für die Besucher besteht. Als Lehre aus dem Unwetter sollen laut Kees auch die Notfallpläne hinsichtlich der Fluchtwege überarbeitet werden. Denn ein Gewitter komme auch im laufenden Betrieb immer mal wieder vor. „Da ist es dann vielleicht besser, wenn die Gäste das Bad auf der anderen Seite verlassen.“

