Masken-Gebot trifftauf Masken-Not: Umfrage bei Geschäften und Apotheken

Die bayerische Landesregierung spricht ein „dringendes Mundschutzgebot“ im öffentlichen Raum aus. In der Praxis sind die Teile allerdings schwer zu bekommen, wie eine Umfrage zeigt.

Landkreis – Kunden dürfen in den Geschäften der Region vorerst auch ohne Mundschutz weiter einkaufen, sollten aber die Abstandsregeln befolgen. „Rund 95 Prozent unserer Kunden kommen ohne Mundschutz in den Laden“, sagt Ulrike Schweiger, Marktleiterin bei Feneberg in Peiting. Allerdings konnte sie beobachten, dass sich fast alle sehr rücksichtsvoll verhalten und auf den nötigen Sicherheitsabstand achten.

Die Feneberg-Mitarbeiter tragen bislang auch keinen Mundschutz. Das soll nächste Woche anders werden. Die Mundschutz-Masken sind bestellt, zwei Sorten sollen auch zum Verkauf angeboten werden. Ob Kunden künftig auch ohne Mundschutz einkaufen können, beantwortet Ulrike Schweiger mit einem klaren „ja“. „Sonst hätte ich keine Kunden“, meint sie.

Verkäufer sind mit Mundschutz versorgt

Im V-Markt und bei Rewe sind die Mitarbeiter bereits mit Mundschutz versorgt, das Tragen ist allerdings freiwillig. „Es ist anstrengend, acht Stunden lang mit einer dicken Maske zu arbeiten“, weiß der stellvertretende Marktleiter beim V-Markt in Schongau, der namentlich nicht genannt werden will.

Viel schlimmer, als ohne Maske einzukaufen, findet er es, dass oft ganze Familien mit Oma, Opa Kind und Kegel zum Einkaufen kommen. „Da bitten wir doch, dass nur einer zum Einkauf kommt, damit die Abstandsregelungen eingehalten werden können“, sagt er. In den Verkauf kommen Mundschutz-Masken beim V-Markt nicht.

Verstärkte Nachfrage nach Mundschutz in der Apotheke

Ebenso beim REWE-Markt in Peiting. Dort können Kunden allerdings bereits Schutzhandschuhe für den Einkauf bekommen. Ein Angebot, das laut Thomas Kramhöller immer öfter angenommen wird. Zudem weisen regelmäßige Durchsagen auf den Sicherheitsabstand hin.

Markus Waldvogel von der Marien-Apotheke in Schongau hat bereits eine verstärkte Nachfrage nach Mundschutz festgestellt. Das Problem ist allerdings gerade die Anlieferung. „Wir bekommen die oft nur häppchenweise und die Preise schwanken, da der Zwischenhandel viel Geld daran verdienen will“, erklärt er.

Selbstgenähte Masken werden auf Spendenbasis verkauft

In der Marktapotheke in Peiting behilft man sich mit selbstgenähten Mundschutz-Masken aus Baumwolle, die auf Spendenbasis zwischen zwei und fünf Euro über den Ladentisch gehen. Die sind im öffentlichen Raum durchaus ausreichend und können gewaschen und wiederverwendet werden, wie Mitarbeiterin Andrea Biersack erklärt. Wer mit Risikogruppen zu tun hat, der sollte sich allerdings einen FFP2-Mundschutz zulegen. Der ist laut Inhaberin Sylvia Hirschvogel ziemlich teuer und sollte auch weggeworfen werden, wenn er einmal richtig durchfeuchtet war. Damit es trotz Schutzmaßnahmen nicht ganz so ernst wird, hat Sylvia Hirschvogel auch Toilettenpapier mit ins Sortiment genommen und das Fenster damit dekoriert.

Set, um Masken selber zu nähen

In der Buchhandlung am Bach gibt es das Selbstnäh-Set der „Nähbienen“ ebenfalls auf Spendenbasis. Die Anleitung, wie es gemacht wird, kann man sich im Internet anschauen. Inhaberin Stefanie Bertram-Kempf trägt bislang keinen Mundschutz. „Ich bin alleine im Laden und hatte bisher noch keinen Kunden, der einen getragen hat. Selbst Ärzte kommen ohne“, berichtet sie. Allerdings wird auf den Abstand zum Kunden geachtet.

Hinweis: Baumwollstoffe werden für Masken benötigt

Da die Nachfrage nach Mundschutz-Masken seit dieser Woche steigt, werden dringend Baumwollstoffe benötigt. Wer Reste davon oder auch alte Bettlaken spenden möchte, kann das in der Marktapotheke in Peiting tun.

VON URSULA FRÖHLICH

