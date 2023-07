Nächster Wechsel an der Spitze der Raiffeisenbank Pfaffenwinkel - und eine Bilanz

Von: Boris Forstner

Die Vorstände Thomas Landes und Mario Lindauer mit dessen designiertem Nachfolger Matthias Strauß. © Boris Forstner

Die Raiffeisenbank Pfaffenwinkel schließt ihren Generationswechsel ab: Nach Stephan Rupprecht wird sein langjähriger Co-Geschäftsführer in den Ruhestand gehen. Vorher wurden aber Rekordzahlen präsentiert.

Peiting – Die Bankenlandschaft ist seit Jahren in Bewegung. Zuletzt schloss sich auch die kleinste Raiffeisenbank Bayerns aus Raisting mit den größeren Bank Singoldtal im nördlichen Landkreis Landsberg zusammen. Bei der Raiffeisenbank Pfaffenwinkel mit Sitz in Peiting ist die letzte Fusion schon mehr als 20 Jahre her, und derzeit ist keine weitere in Sicht. Naheliegend wäre ein Zusammenschluss mit Steingaden, der in der Vergangenheit immer mal wieder diskutiert wurde. „Aber das haben die Kollegen erst letzte Woche ja kategorisch ausgeschlossen“, sagt Landes mit Verweis auf die Berichterstattung in der Heimatzeitung.

Doch warum auch fusionieren, wenn alles passt? „Wir haben eine Größe erreicht, mit der wir alle Anforderungen gut erfüllen können“, sagt Lindauer. Die ist im vergangenen Jahr nochmal deutlich gewachsen: Die Bilanzsumme betrug 1,24 Milliarden Euro (plus 80 Millionen), die Kundeneinlagen stiegen um 80 Millionen auf 1,19 Milliarden Euro und das betreute Kundenvolumen um 200 Millionen auf 2,12 Milliarden Euro (mit Verbundpartnern wie Schwäbisch Hall und Union Investment). Das alles sind erneut Rekordzahlen, wie sie bei der Raiffeisenbank Pfaffenwinkel und auch anderen Banken mittlerweile üblich geworden sind.

„Es gab viele Kunden, die eigentlich bauen wollten und ihre Träume zurückstellen mussten“

Doch Landes und Lindauer warnen davor, dass es automatisch so weitergeht mit der Himmelsstürmerei. Denn die abrupte und massive Zinswende im vergangenen Jahr (Landes: „So etwas hat es in so kurzer Zeit noch nie gegeben“) hat sich erst Richtung Jahresende richtig bemerkbar gemacht und wird bei der nächsten Bilanz deutlich durchschlagen. „Es gab viele Kunden, die eigentlich bauen wollten und ihre Träume zurückstellen mussten, weil sie gesagt haben: Das schaffen sie nicht“, berichtet Landes. Wenn man als Beispielrechnung für ein Einfamilienhaus (Kosten 800 000 Euro) 200 000 Euro Eigenkapital mitbringe, was ohnehin schon viel sei, und dann aufgrund der gestiegenen Zinsen monatlich 1500 Euro mehr Zinsen zahlen müsste, „ist das für viele einfach nicht mehr darstellbar“, so Landes. „Bei einem Quadratmeterpreis in Peiting von 600 Euro hilft auch ein hohes Einkommen nicht mehr weiter“, ergänzt Lindauer.

Dementsprechend zurückgegangen seien gegen Ende des Jahres und im neuen Jahr die Kreditvergaben. Wenn, dann werde geliehenes Geld in Sanierungen und Renovierungen gesteckt. Frühestens in eineinhalb Jahren, so ihre Schätzung, werde sich am derzeitigen Zinsniveau wieder etwas nach unten ändern.

Der Bilanzgewinn beträgt 1,95 Millionen Euro, die Dividende bleibt bei drei Prozent – die 13 861 Mitglieder bekommen also insgesamt 437 000 Euro ausgeschüttet. Die Kundenzahl beträgt 26 156, es gibt zwölf Geschäftsstellen und 17 Geldautomaten im Geschäftsgebiet.

Mitarbeiterzahl bei der Raiffeisenbank Pfaffenwinkel gestiegen

Die Zahl der Mitarbeiter, die in den vergangenen Jahren immer um die 120 betrug, ist vergangenes Jahr auf 131 (plus elf Azubis) gestiegen – auch ein Beleg der gestiegenen Anforderungen, sagen die Vorstandschefs. Und es gibt durchaus Mangel in einigen Positionen, zum Beispiel beim Revisor. „Da haben wir drei Mitarbeiter auf 2,5 Stellen, und ein langjähriger Kollege geht bald in Ruhestand – den müssen wir unbedingt ersetzt bekommen“, sagt Lindauer.

Er selbst wird schon Ende September ersetzt: Lindauer, der seit 2007 mehr als 16 Jahre an der Spitze stand, wechselt in die Freistellungsphase der Altersteilzeit, der offizielle Ruhestand beginnt in drei Jahren. Sein Nachfolger wird Matthias Strauß (43), ebenfalls ein Eigengewächs, der 1990 bei der Raiffeisenbank Pfaffenwinkel seine Ausbildung gemacht, sich hochgearbeitet und mit Kursen abends und an Samstagen fortgebildet hat und zuletzt die Firmenkundenabteilung geleitet hat. „Das heißt, der nächste Generationenwechsel wird später einmal nicht zwei Jahre in Folge passieren“, sagt Landes, selbst 50 Jahre alt. Er geht offenbar fest davon aus, dass er und Strauß genauso lang im Amt bleiben wie Lindauer und Rupprecht.

