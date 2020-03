2700 Haushalte im Dunkeln: Darum gab es in Peiting und Schongau einen Stromausfall

Wie sich ein totaler „Blackout“, also ein plötzlicher, großflächiger Stromausfall anfühlt: Das haben am Mittwochabend viele Bürger in großen Teilen Peitings und in Schongau zu spüren bekommen.

Peiting/Schongau– Bei den Nachrichten läuft gerade der Abspann. Und dann ist alles aus. Fernseher aus, Lichter aus. Die Straßen zappenduster. Nichts geht mehr. Mit Taschenlampen strahlen die Leute auf die Straße, um sich zu vergewissern: Ja, auch der Nachbarn hat keinen Strom mehr. Ein „Blackout“ zur „Prime Time“.

Gerade eben noch in der Tagesschau von Corona berieselt, um kurz darauf mit der Taschenlampe nach Kerzen zu kramen: Das hat tatsächlich etwas von Katastrophen-Flair. Eine Viertelstunde dauert der Spuk, von dem zirka 2700 Haushalte in Peiting und in der Schongauer Lechvorstadt betroffen sind. Dann gehen um 20.30 Uhr plötzlich wieder die Lichter an.

Kurzschluss war Auslöser für Stromausfall in Peiting und Schongau

Mit der geplanten Abschaltung des Stromes in der Ortsmitte für 20 Häuser inklusive Rathaus am Nachmittag des selben Tages hatte der „Blackout“ am Abend nichts zu tun, erklärt LEW-Sprecherin Luisa Rauenbusch auf Anfrage der Schongauer Nachrichten.

„Ursache des Ausfalls war ein Kurzschluss, der durch ein defektes 20-kV-Mittelspannungskabel im Nordwesten von Peiting ausgelöst wurde.“ Dabei handelt es sich um ein Erdkabel. „Die Suche nach der Fehlerursache läuft.“

Tatsächlich ist der Fehler längst nicht behoben am gestrigen Donnerstag. Dass die betroffenen Haushalte so schnell wieder ans Netz angeschlossen werden konnten, ist dem Notdienst in Augsburg und der Betriebsstelle in Schongau zu verdanken. Die betroffenen Haushalte wurden auf andere Leitungen umgeschaltet. „Das defekte Kabel muss erst repariert werden.“

Stromausfall in Peiting und Schongau: Elektronik in Discounter hat offenbar Schaden genommen

Tatsächlich lief es dann gestern am Morgen nach dem „Blackout“ noch nicht ganz so rund in Peiting. Bei einem Discounter beispielsweise hatte die Elektronik offenbar durch den Ausfall Schaden genommen. Die automatische Tür ließ sich nicht mehr öffnen. Im Inneren des Ladens: spärliche Kuschelbeleuchtung von der Decke. Kühl- und Gefriertruhen im Dunkeln. „Wir wissen nicht, was los ist. Die arbeiten gerade daran“, so eine Mitarbeiterin.

Laut LEW ist zumindest bei dem geplanten Stromausfall am Mittwochnachmittag in der Ortsmitte nichts passiert. Weil die Großbaustelle am ehemaligen Barnsteiner-Gelände mit Baustrom versorgt werden musste, waren Mitarbeiter der LEW Verteilnetz angerückt, was mit größerem Aufwand verbunden war – bedingt durch die überdurchschnittlich hohen Anschlussleistung. „Das ist super gelaufen“, bilanziert Rauenbusch. Statt der geplanten drei Stunden waren 20 Gebäude in der Ortsmitte, darunter auch das Rathaus, nur eineinhalb Stunden vom Netz. Was wiederum ohnehin am helllichten Tag weitaus weniger gruselig erschien als abends, als es draußen zappenduster war.

