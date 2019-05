Seine Verbundenheit zur Feuerwehr trägt dieser Peitinger auf ganz besonderem Weg zur Schau

Er ist Feuerwehrmann durch und durch: Die Rede ist vom Peitinger Alexander Berger. Seine Verbundenheit zur Wehr wird auch für Außenstehende deutlich - dank eines auffälligen Fahrzeugs.

Peiting – Sie sind Tag und Nacht abrufbereit, um bei einem Notfall für ihre Mitmenschen ihren Dienst zu leisten. Nicht zu vergessen – ehrenamtlich. Das auch an Wochenenden und den Feiertagen. Die Rede ist von den Frauen und Männern der Freiwilligen Feuerwehren, die sich die Schlagworte „Retten – Löschen – Schützen – Bergen“ auf ihre Fahne geschrieben haben.

Wenn ein Alarm ausgelöst wird, lassen diese Helfer alles liegen und stehen, um möglichst schnell zum Feuerwehrgebäude zu kommen. Dort wird die Schutzausrüstung übergezogen und ab geht die Post in den jeweiligen Fahrzeugen in Richtung Einsatzort.

Wie schnell ein geplantes Vorhaben für die Einsatzkräfte durchkreuzt wird, hat jetzt am 1. Mai auch Alexander Berger (28) von der Peitinger Feuerwehr wieder mal erleben können. Eigentlich stand für ihn mit seinen Spezln ein Besuch in Altenstadt auf dem Plan. Dort, wo jetzt ein neuer Maibaum aufgestellt wurde, wollte die Gruppe dabei sein und mitfeiern.

Natürlich, wie es sich für die Männer gehört, in ihrer Tracht. Doch dann kommt alles anders: Die Alarmglocken schrillen in dem Moment, als die Männer festlich herausgeputzt losgehen wollen. Keine Zeit zum Umziehen, die Plicht ruft. Ab ins Feuerwehrhaus und dann zum Unfallort auf der Staatsstraße bei Herzogsägmühle. Es gibt viel zu tun für die Frauen und Männer beim Einsatz.

Gut 600 Euro für eine Stickerei

Über fünf Stunden waren die Kräfte vor Ort gebunden, teilweise mitten in der prallen Sonne ausgesetzt. In einer Verschnaufpause öffnen die Wehrmänner ihre Jacken. Und fangen an zu schmunzeln. Denn der Alexander, der hat einen ganz speziellen Hosenträger an seiner Tracht. Er trägt eine handgestickte Einzelanfertigung auf dem Bruststeg. Was könnte es für den Feuerwehrmann, der seit über 15 Jahren aktiv dabei ist, anderes sein als ein Feuerwehrauto?

Nicht etwa ein Fantasiegefährt, es ist der Magirus D-150, wie ihn die Peitinger Wehr in ihrer Fahrzeugflotte hat. Gut 600 Euro hat ihn diese Stickerei gekostet, erzählt er auf Anfrage. Einmal mehr der Beweis, wie ernst die Einsatzkräfte ihren Dienst nehmen und wie alles zur Nebensache wird, wenn sie gerufen werden.

Hans-Helmut Herold

Auch interessant:

Man kann fast von einer kleinen Sehenswürdigkeit sprechen, die im Garten des Hohenfurcher Ehepaars Karlheinz und Roswitha Dörner aufgebaut ist: Eine Garteneisenbahn-Anlage von nicht alltäglichen Ausmaßen.

Wer von Peiting mit dem Fahrrad zum Gasthof Lamprecht fahren will, der nutzt dafür im Normalfall den ausgeschilderten Radweg. Doch seit zwei Wochen ist die beliebte Strecke gesperrt. Was dahinter steckt.