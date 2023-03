Mit rotem Textmarker zum Landesentscheid: Das sind die Sieger bei Jugend forscht im Voralpenland

Von: Andreas Jäger

Ehrung für die besten Jungforscher: Kerstin Giebel mit den Preisträgern Sebastian Jung, Georgia von Schwerin, Alexander und Julia Trapp, Tom Kuttler, Helena und Isabelle Bräckle sowie Wettbewerbsleiter Stefan Felber (v.l.). © Hans-Helmut Herold

Stolze Sieger gab es gestern in der Peitinger Schloßberghalle zu sehen: Im Rahmen einer Feierstunde wurden die besten Teilnehmer der Wettbewerbe „Jugend forscht“ sowie „Schüler experimentieren“ geehrt.

Peiting – Nachdem die jungen Forscher aus dem Voralpenland am vergangenen Dienstag nach Monaten des Tüftelns ihre Erfindungen und Forschungsergebnisse der Öffentlichkeit und einer Fachjury präsentieren durften, wurde es gestern ernst für die jungen Wissenschafts-Talente: Wer wird wohl einen ersten Preis gewinnen und darf somit am Landeswettbewerb teilnehmen?

Bevor diese Entscheidung verkündet wurde, richteten die Patenbeauftragte Kerstin Giebel sowie Ansgar Damm als Vertreter der Firma Hoerbiger einige Worte an die Gäste. Ein besonderes Anliegen sei Hoerbiger stets die Förderung der jungen Talente: „Jedoch nicht ohne Eigennutz, der Fachkräftemangel macht auch uns zu schaffen“, so Damm. Umso wichtiger sei es natürlich, dass junge Menschen Begeisterung und Ideenreichtum besäßen. „Häufig ist eine schwierige Zeit auch die Chance für neue Ideen und die Einleitung eines Wandels“, betonte Damm.

Lust auf MINT wecken

Dass der Wandel gelingen kann, zeigte Peitings Bürgermeister Peter Ostenrieder am Beispiel seiner Marktgemeinde: „Während Peiting im 19. Jahrhundert noch ein reines Bauerndorf war, sind wir heute ein Standort für Unternehmen und Handwerk.“ Damit das auch so bleibt, ist laut Ostenrieder selbstverständlich auch die Förderung des Nachwuchses von großer Bedeutung. „Jugend forscht“ und „Schüler experimentieren“ leiste in diesem Bereich exzellente Arbeit. Bei den Jugendlichen werde auf diese Weise die Lust auf MINT geweckt: „Und damit ist freilich nicht das Bonbon gemeint, sondern die Bereiche Mathematik, Informatik, Naturwissenschaften und Technik“, scherzte Ostenrieder.

Um den Fortschritt zu symbolisieren, der innerhalb vergleichsweise kurzer Zeit geschehen kann, hatte der Peitinger Bürgermeister eine 25 Jahre alte Diskette mit einem Speicherplatz von 1,5 Megabyte dabei. Damals galt das als Hightech, heute nicht mehr wirklich. Zum Vergleich hatte der Rathauschef eine neue Diskette dabei: Diese hat drei Millionen Mal so viel Speicherplatz. Das zeige: „Man sollte immer nach vorne blicken.“

Nach den Ansprachen war Stefan Felber, Regionalleiter der Wettbewerbe, an der Reihe und durfte die Sieger verkünden. Über einen ersten Preis im Bereich Biologie durfte sich Georgia von Schwerin vom Gymnasium Reichersbeuern freuen. Mit ihrer Versuchsreihe im Fachgebiet „Angewandte Mathetik“ und der daraus resultierenden Erkenntnis, dass die Verwendung eines roten Textmarkers beim Lernen deutlich besser hilft als etwa ein gelber Textmarker, hat sie die Jury überzeugt.

Im Bereich Chemie bringt eine Batterie den Sieg

Für Begeisterung bei den Juroren sorgten auch Julia und Alexander Trapp vom Gymnasium Schondorf. Die Geschwister forschten im Bereich der Chemie und entwickelten eine biochemische und damit umweltfreundliche Redox-Flow-Batterie. Einen ersten Preis im Bereich Geo- und Raumwissenschaften räumten Helena und Isabelle Bräckle vom Marien-Gymnasium Kaufbeuren ab. Die beiden Mädchen stellten sich die Frage, ob im Saharastaub Mikroplastik enthalten ist. Die wenig erfreuliche Antwort lautet: Ja, ist es.

Im Bereich Mathematik/Informatik gewann Sebastian Jung vom Gymnasium Gauting den ersten Preis. Der 18-Jährige entwickelte eine Webanwendung gegen eine Betrugsmasche bei sogenannten NFTs, einer Kryptowährung zur Repräsentation eines digitalen oder physischen Gegenstandes. Einen ersten Preis in der Kategorie Technik erhielt Tom Kuttler vom Vöhlin-Gymnasium Memmingen. Er entwickelte eine Modellrakete mit Schubvektorsteuerung und schoss sich damit an die Spitze der Technik-Forscher. Alle ersten Preisträger werden das Voralpenland bei den Landeswettbewerben Ende März vertreten.

Über Preise durften sich auch die beiden Teilnehmer aus dem Landkreis freuen, wenngleich es keine ersten waren. Benjamin Klein vom Gymnasium Schongau erreichte mit seiner Windstation zum Laden von Smartphones oder Laptops einen zweiten Preis im Bereich Technik sowie den Sonderpreis der Stadt Schongau. Benedikt Nitsch aus Bernried gewann mit seinem E-Gitarrenverzerrer einen dritten Preis im Bereich Physik.

