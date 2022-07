Spektakulärer Einsatz in 30 Meter Höhe: Bergwacht und Feuerwehr retten Kranführer aus Kabine

Von: Christoph Peters

Ein Bergretter ließ sich per Seil, das am Ausleger befestigt war, zur Krankabine ab. © Hans-Helmut Herold

Es war ein außergewöhnlicher Rettungseinsatz, der sich am Mittwochnachmittag auf der Baustelle für das neue Marienheim am Peitinger Bühlach abspielte. In luftiger Höhe kamen Bergwacht und Feuerwehr einem Kranführer zu Hilfe, der in seiner Kanzel gesundheitliche Probleme bekommen hatte.

Peiting - Klaus Straub hat in seiner Zeit bei der Feuerwehr schon viel erlebt, doch ein solcher Einsatz wie am Mittwoch war auch dem Kommandanten bislang noch nicht untergekommen. Um kurz nach 15 Uhr ging der Notruf von der Baustelle für das neue Marienheim ein, wonach ein Kranführer in seiner Kabine in gut 30 Meter Höhe medizinische Probleme bekommen hatte. Sofort war Straub klar, dass seine Wehr, die mit 15 Mann und Drehleiter zum Unglücksort eilte, bei der Rettung Unterstützung benötigen würde. Er alarmierte die Bergwacht Steingaden-Peiting, deren Einsatzkräfte über viel Erfahrung in der Höhenrettung verfügen.

Teamwork ist alles: Einsatzkräfte der Peitinger Feuerwehr und der Bergwacht Steingaden-Peiting arbeiteten beim Einsatz an der Marienheim-Baustelle Hand in Hand. © Hans-Helmut Herold

„Wir haben dann als erstes zwei Mann raufgeschickt für die Erstversorgung“, berichtet Straub. Ein Hubschrauber brachte einen Notarzt zur Baustelle. Weil die Drehleiter nur knapp bis zur Kabine reichte, schied eine Rettung über diesen Weg aus – zu riskant. Auch die Überlegung, einen Bergretter per Winde aus dem Hubschrauber abzulassen, wurde schnell verworfen. „Das wäre mit dem Kran zu gefährlich geworden“, sagt Straub.

„Von der Technik ist es das gleiche wie am Berg“

Das bestätigt auch Josef Schleich, der als Bereitschaftsleiter der Bergwacht mit einem zehnköpfigen Team vor Ort war. Schließlich entschied man, dass ein Bergretter sich gemeinsam mit dem Mann abseilen sollte. „Wir haben unten einen Stand aufgebaut und am Kranausleger eine Umlenkung angebracht“, erklärt Schleich. „Von der Technik ist es das gleiche wie am Berg.“

Die Drehleiter reichte gerade so bis zur Kabine, in der der Kranführer auf Hilfe wartete. © Hans-Helmut Herold

Nachdem es gelungen war, den Kranführer vorsichtig aus der engen Kabine ins Freie zu bugsieren, ging es behutsam und sicher Richtung Erde, wo ein Krankenwagen den Mann ins Krankenhaus brachte.

Gut eine Stunde dauerte das außergewöhnliche Rettungsmanöver, welches auch für Schleich eine Premiere war, der eine Kranrettung bislang nur als Übung erlebt hatte. Ausdrücklich lobte der Peitinger die Zusammenarbeit mit der Feuerwehr, die „hervorragend geklappt“ habe.

