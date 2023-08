Stadtradeln in Peiting: Sieger fuhr täglich einen großen Umweg

Von: Christoph Peters

Urkunden überreichten Bürgermeister Peter Ostenrieder (li.) und Stadtradeln-Organisatorin Theda Smith-Eberle (2.v.l.) an (v.l.) Christian Heidl, Kathrin Schleich, Regina Henkel, Sophie Papajewski und Constanze Lory. © Christoph Peters

Mit einem Rekord ist heuer die Aktion „Stadtradeln“ in Peiting zu Ende gegangen. Und bei der Siegerehrung stach ein Radler mit seiner Leistung ganz besonders heraus.

Peiting – Drei Wochen lang hatten die Teilnehmer möglichst viele Kilometer mit dem Rad statt mit dem Auto zurückgelegt. Am Ende war der Rekord von über 57.000 geradelten Kilometer aus dem Vorjahr Makulatur. Ein Erfolg, der auch an der gestiegenen Zahl an Radlern lag, die kräftig für die Gemeinde in die Pedale traten. Waren es 2022 noch 363 Teilnehmer gewesen, schwangen sich heuer gleich stolze 571 Radler in den Sattel, darunter allein 371 Schüler und Kindergartenkinder. Die jüngste Teilnehmerin zählte gerade einmal vier Jahre und brachte es auf beachtliche 60 Kilometer, der mit 83 Jahren älteste Radler trug 35 Kilometer zur Gesamtleistung bei.

Viel Lob für ihr Engagement gab es denn auch bei der Siegerehrung von Rathaus-Mitarbeiterin Theda Smith-Eberle und Bürgermeister Peter Ostenrieder. Nur einen kleinen Wermutstropfen galt es heuer zu verkraften. Erstmals fiel man in der Landkreis-Wertung mit Platz 5 hinter die Nachbarstadt Schongau (4.) zurück. „Die Realschule fehlt uns einfach, da fahren auch viele Peitinger Schüler mit“, sagte Ostenrieder, der die Niederlage im direkten Vergleich freilich nicht allzu hoch hängen wollte. „Die Schongauer hat’s sicher mehr gefreut, als uns geärgert.“

Ohnehin sei die Botschaft, die man mit dem Stadtradeln vermitteln wolle, mehr als der Fokus auf den reinen Wettkampf. Es gehe darum, die Menschen dafür zu sensibilisieren, im Alltag möglichst oft aufs Rad umzusteigen, so der Rathauschef. Dass sich das nicht nur für die eigene Gesundheit, sondern auch für die Umwelt lohnt, zeigt der Blick auf die Statistik. Immerhin zehn Tonnen CO2 hätten die Teilnehmer rechnerisch durch den Verzicht aufs Auto eingespart, sagte Ostenrieder. „Das ist eine ganz schöne Menge.“

Stadtradeln: Arbeitsweg von 500 Metern auf 95 Kilometer erweitert

Ganz vorne dabei war auch heuer wieder Christian Heidl. Der Peitinger brachte es in den drei Wochen auf stolze 2004 Kilometer, was ihm den Sieg in der Einzelwertung vor David Glück (1779 km) und Kim Borr (896 km) bescherte. Damit wiederholte Heidl seinen Triumph aus dem Vorjahr und steigerte seine Leistung sogar um 400 Kilometer. „Ich wollte unbedingt die 2000 Kilometer schaffen“, erklärte Heidl, der dafür seinen täglichen Arbeitsweg um eine ausgedehnte Radrunde erweiterte. „Eigentlich wohne ich nur 500 Meter weg von der Firma“, sagte der Peitinger, der bei der Wechner Wärmepumpen GmbH arbeitet. Auf knapp 95 Kilometer kam Heidl so im Schnitt pro Tag, „es gab auch ein, zwei Tage, wo ich nicht gefahren bin.“

Auch bei den Frauen gab es eine klare Siegerin. Mit 775 Kilometern radelte Sophie Papajewski auf Platz 1 und verwies Kathrin Schleich (400 km) und Constanze Lory (385 km) auf die Plätze. Nicht nur für ihren 2,5 Kilometer langen Weg zur Arbeit schwang sich Papajewski in den Sattel. „Ich bin auch viel mit dem Rad zu Freunden gefahren“, verriet die Peitingerin ihren Schlüssel zum Erfolg.

In der Gesamt-Teamwertung führte auch heuer kein Weg vorbei an Wechner Wärmepumpen. Mit Heidl als Kapitän sicherten sich die 52 Teammitglieder mit 15 206 zurückgelegten Kilometern ungefährdet den ersten Platz vor der ept GmbH (7842 km) und den Grünen Peiting (1992 km). Im Firmenranking schaffte es die TQ-Peiting mit 1873 Kilometern aufs Treppchen hinter ept und Wechner Wärmepumpen.

Pro Kopf die meisten Kilometer legte das Team der Freiwilligen Feuerwehr zurück. Stolze 409 Kilometer radelten die drei angetretenen Vertreter im Schnitt. Dahinter landete die CSU Peiting mit 358 Kilometer pro Kopf. Dritter wurde das ept-Team, dessen 26 Mitglieder es auf im Schnitt 301 Kilometer brachten.