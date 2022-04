Streit um Peitnach-Brücke: Bürgerin droht Gemeinderatsmitglied - „keine ruhige Minute mehr“

Von: Christoph Peters

Mit solchen Schildern protestieren in Peiting Anwohner gegen eine mögliche Brücke über die Peitnach. © Hans-Helmut Herold

Seit Wochen protestieren Anwohner in Peiting erbittert gegen eine mögliche Brücke über die Peitnach vor ihrer Haustür. Jetzt hat dieser Protest eine neue Dimension erreicht, allerdings eine unschöne.

Peiting - Franz Seidel (BVP), bis vor zwei Jahren 24 Jahre lang Vize-Bürgermeister, spricht am Tag nach der Sitzung von einem „unangenehmen Nachspiel“, als er den Vorfall gegenüber der Redaktion schildert. Während der nichtöffentlichen Sitzung habe seine Frau versucht, ihn am Handy zu erreichen. „Ich bin dann rausgegangen und habe sie zurückgerufen“, sagt Seidel. Als er erfuhr, was zu Hause vorgefallen war, sei er wie vor den Kopf geschlagen gewesen. Um 22.15 Uhr habe eine Anwohnerin angerufen und seiner Frau ausgerichtet, dass „ich ab dem heutigen Tag keine ruhige Minute mehr haben werde“. Anlass für diese Drohung war offenbar, dass Seidel zur Mehrheit der Gemeinderäte gehörte, die sich zuvor in öffentlicher Sitzung dafür ausgesprochen hatten, die Möglichkeit einer Peitnach-Brücke näher zu untersuchen.

„Dass man hier meine Familie reinzieht, da hört‘s auf“

Zurück in der Sitzung, informierte Seidel Bürgermeister und Gremiumsmitglieder über den Vorfall. Er habe in seiner langen kommunalpolitischen Laufbahn schon viel mitgemacht, „aber sowas habe ich noch nicht erlebt“, zeigt sich Seidel fassungslos. „Dass man hier meine Familie mit reinzieht, da hört’s auf.“ Entsetzt reagiert auch Rathauschef Peter Ostenrieder auf das Vorgehen der Anwohnerin. „Das geht überhaupt nicht.“ Darin seien sich im Gremium sowohl Befürworter als auch die Gegner des Projekts einig gewesen, betont er.

BVP-Gemeinderat Franz Seidel © Hans-Helmut Herold

Die Anwohnerin räumt im Gespräch mit der Heimatzeitung den Anruf ein. Sie habe sich „wahnsinnig geärgert“ über die Entscheidung des Gemeinderats, die dieser „gegen jede Vernunft“ getroffen habe. Vielleicht habe sie sich hinreißen lassen, etwas zu sagen, was sie nicht hätte sagen sollen. Eine Drohung aber sei es nicht gewesen, beteuert sie.

