Peiting sucht bis zu drei Eismeister

Von: Elena Siegl, Barbara Schlotterer-Fuchs

Das Peitinger Eisstadion. © Hans-Helmut Herold

In Peiting sollen erstmals Eismeister eingestellt werden – zwei bis drei Personen in Vollzeit. Und für den Therese-Peter-Kindergarten wird wegen zunehmender Bürokratie eine eigene Verwaltungskraft gesucht.

Peiting – Eismeister- und Hausmeistertätigkeiten im gemeindlichen Eisstadion wurden bisher von Vereinsmitgliedern des EC Peiting übernommen. Als Entschädigung gab’s Geld von der Gemeinde. An dieser Regelung wird künftig allerdings nicht mehr festgehalten, wie Bürgermeister Peter Ostenrieder gegenüber der Heimatzeitung erklärt.

Denn für den Betrieb von Ammoniak-Anlagen in Versammlungsstätten gelten wegen des Gefährdungspotenzials eigentlich strenge Anforderungen, die vom Betreiber, also in diesem Fall der Gemeinde, erfüllt werden müssen. Mehrfach sei man in den vergangenen Jahren bereits darauf aufmerksam gemacht worden, die „Technische Regel für Anlagensicherheit (TRAS 110) – Sicherheitstechnischen Anforderungen an Ammoniak-Kälteanlagen“ zu beachten, so Ostenrieder.

Demnach müsse der Markt sicherstellen, dass zu den Zeiten, in denen die Kälteanlage betrieben wird und die Versammlungsstätte genutzt oder für die Nutzung vorbereitet wird, eine Aufsichtsperson mit der entsprechenden Fachkunde anwesend ist.

Ostenrieder erinnert an einen Ammoniak-Unfall im Straubinger Eisstadion im Jahr 2019, bei dem mehrere Hundert Anlieger evakuiert werden mussten, 14 Menschen verletzt wurden und bis zu 500 Einsatzkräfte vor Ort waren. Aus Sicht der Peitinger Verwaltung war dringender Handlungsbedarf gegeben.

Zwei bis drei Eismeister in Vollzeit - Technische Ausbildung nötig

Nun will man es anpacken, dass sich statt Ehrenamtlichen künftig ausgebildete Eismeister um die Anlage kümmern. „Bei Betrachtung der Betriebszeiten der Eissportanlage ist insgesamt von zwei bis drei Vollzeit-Eismeistern bzw. Eismeisterinnen auszugehen, die sich künftig im Stellenplan des Marktes Peiting niederschlagen werden“, so Ostenrieder.

Ende April habe der Marktgemeinderat beschlossen, diese Stellen gleich auszuschreiben. Ursprünglich war dies laut Rathauschef nach Abschluss der Sanierungsmaßnahmen vorgesehen, da die generalsanierte Eishalle dann auch wieder verstärkt durch den Markt Peiting selbst betrieben werden sollte. „Das Vorgehen ist mit dem EC Peiting abgestimmt und wird auch entsprechend mitgetragen“, so Ostenrieder.

Eismeister müssen „grundsätzlich über eine abgeschlossene technische Berufsausbildung einer einschlägigen Fachrichtung verfügen“ bzw. die erforderlichen Kenntnisse durch eine ergänzende Erstschulung mit Abschlussprüfung nachholen. Rechtliche Kenntnisse der entsprechenden Verordnungen und ein entsprechender Ersthelferkurs ergänzen das Qualifikationsprogramm für die Aufsichtsperson, führt Ostenrieder weiter aus.

Wegen Bürokratie: Verwaltungsfachkraft für den Kindergarten gesucht

Es gibt außerdem einen weiteren auffälligen Punkt im Personalportfolio der Marktgemeinde: Eine Verwaltungskraft (50 Prozent) für das Therese-Peter-Haus für Kinder. Die Dokumentations- und Schreibarbeiten gerade in den Kindertagesstätten nehmen eine immer größere Rolle in den Kindergärten ein. „Unsere Mitarbeiterinnen kommen dann immer weniger zu dem, was ihre eigentliche Aufgabe wäre: nämlich, sich um die Kinder zu kümmern. Beim Therese-Peter-Haus für Kinder hat das nun ein Ausmaß erreicht, dass wir hier mit einer Verwaltungskraft vor Ort Abhilfe schaffen und das Personal entlasten wollen“, erklärt Ostenrieder.

Auch für den neuen Kindergarten an der Jägerstraße mit den geplanten sieben Gruppen sei ein solches Vorgehen geplant. Übrigens: In einer Kommune der Größe Peitings hat eine solche Verwaltungskraft in einer Kita eher Seltenheitswert.

Außerdem werden Stellen für Kinderpfleger und Praktikumsplätze für das Anerkennungsjahr als Erzieher bzw. für das Sozialpädagogische Einführungsjahr angeboten. Für den Kindergarten Birkland wird ein/e Erzieher/in gesucht. Im Rathaus selbst wird zum 1. September ein Ausbildungsplatz zum Verwaltungsfachangestellten angeboten. Für den gemeindlichen Bauhof werden Mitarbeiter mit einer handwerklichen Ausbildung benötigt.

Unter’m Strich heißt die personelle Aufstockung der Gemeinde Peiting vor allem eines: Der Markt muss tiefer in die Taschen greifen. Ostenrieder rechnet mit rund 300 000 Euro mehr an Personalkosten. Pro Jahr, versteht sich. Und das auf lange Sicht, räumt Ostenrieder ein. Einige Hunderttausend Euro sind bereits im Nachtragshaushalt vorgesehen, ein Teil allerdings nicht. Vor allem der Bereich Kindergarten hätte – weil immer mehr Eltern ihren Anspruch auf einen Kindergartenplatz geltend machen – enorme Mehrkosten beim Personal verursacht.

