Gemeinde Peiting muss Tempo-30-Schilder abbauen: Diese Straßen sind betroffen

Anordnung der Verkehrsbehörde

Fuß vom Gas heißt es seit 2017 auf vielen Straßen in Peiting. Fast flächendeckend führte die Gemeinde damals Tempo 30-Zonen ein. Nun müssen einige Schilder auf Geheiß der Verkehrsbehörde wieder abmontiert werden. Betroffen ist der Ortskern.

Peiting – Es war Anfang Februar, als der Brief der Verkehrsbehörde im Peitinger Rathaus einging. Als er ihn las, schwante Bürgermeister Peter Ostenrieder nichts Gutes. Man wolle die Rechtmäßigkeit der beschilderten Geschwindigkeitsbeschränkungen überprüfen, teilte die Behörde mit. Freilich, ganz überraschend kam die Nachricht nicht, denn im Rathaus hatte man insgeheim schon damit gerechnet, dass es irgendwann soweit kommen würde. Schon zu seinem Amtsantritt habe ihn der zuständige Mitarbeiter im Ordnungsamt vorgewarnt, sagt Ostenrieder

Konkret geht es um jene Tempobegrenzungen in der Ortsmitte, die der Gemeinderat 2016 beschlossen hatte. Damals sprach sich das Gremium nicht nur dafür aus, in allen Wohngebieten Tempo-30-Zonen einzuführen. Begleitend zu den geplanten Vorfahrtsänderungen im Ortszentrum sollten zudem für die Dauer der einjährigen Testphase auch in den betroffenen Straßen Autofahrer den Fuß vom Gas nehmen müssen. Seit 2017 gilt deshalb in der Meierstraße Tempo 30, genau wie in Teilbereichen der Oberen Straße, der Schongauer Straße zwischen Kreisel und Hirschvogeleck, der Poststraße mit der Engstelle beim Schuhhaus Haslacher sowie der Ammergauer Straße.

In der Meierstraße bleibt es bei Tempo 30

Nun ist die Testphase der neuen Vorfahrtsregelungen längst vorbei, geblieben freilich sind bislang die 30er-Schilder. Das war jetzt auch der Verkehrsbehörde aufgefallen. „Offenbar hatten sich andere Gemeinden auf die Peitinger Lösung bezogen“, sagt Ostenrieder. Und so den Stein ins Rollen gebracht. Das Problem: Für eine Geschwindigkeitsbeschränkung auf 30 Stundenkilometer für Hauptachsen und größere Durchgangsstraßen braucht es gute Gründe.

Beim Ortstermin am vergangenen Dienstag mit Vertretern der Behörde und der Polizei musste der Bürgermeister zu seinem Leidwesen feststellen: Für Obere Straße, Schongauer Straße und Poststraße war da nichts zu machen. „Die Schilder müssen wir abbauen.“ Im Fall der Meierstraße dürfen Anlieger dagegen aufatmen. Hier bleibt’s wegen der vielen Schüler, die jeden Tag die Fahrbahn queren und der Bushaltestelle bei Tempo 30. „Das war unser oberstes Ziel“, zeigt sich der Rathauschef erleichtert. „Hier auf 50 hochzugehen, wäre fatal gewesen.“

Einen Kompromiss gibt’s in der Ammergauer Straße, wo bislang ortseinwärts ab der Wankstraße Tempo 30 gilt. Künftig müssen Autofahrer ihre Geschwindigkeit erst ab der Einmündung zur Azamstraße drosseln.

Auch der Hauptplatz rückte bei der Verkehrsschau in den Fokus der Behördenvertreter. Dort dürfen die Schilder jedoch erstmal bleiben. Man habe sich darauf verständigt, dass es beim beruhigten Geschäftsbereich bleibt, sagt Ostenrieder, der das Argument, dass man dort ohnehin nicht schneller als die bislang erlaubten 20 km/h fahren könne, nicht gelten lassen wollte. „Wenn die Schilder weg sind, gibt es immer welche, die dann aufs Gas drücken.“

Nachricht vom Schilder-Abbau sorgt im Gemeinderat für Ärger

Gleich am Dienstagabend informierte Ostenrieder den Gemeinderat über das Ergebnis des Ortstermins. Verärgert darüber, dass das Gremium erst im Nachhinein über das Tempo-30-Problem informiert wurde, zeigte sich Alfred Jocher (Unabhängige). „Ich hätte schon erwartet, dass wir da vorher Bescheid bekommen.“ Statt Geschwindigkeitsbeschränkungen aufzuheben, müssten noch mehr Tempo-30-Zonen ausgewiesen werden, forderte er. „Das geht in die total falsche Richtung.“ Andere Gemeinden würden dafür kämpfen – ein Seitenhieb in Richtung des Bürgermeisters? Der jedenfalls verstand es so. „Wenn Sie sagen wollen, dass wir nicht gekämpft hätten, dann ärgert mich das“, fuhr Ostenrieder Jocher in scharfem Ton an. Vielmehr habe man alles getan, um den Status quo zu wahren. Am Ende sei es aber keine Ermessensgeschichte. „Wir können froh sein, dass wir Teilbereiche halten konnten.“

Übrigens: Auch der Vorschlag für einen Tempo 30-Bereich an der Bahnhofstraße zwischen Feuerwehr und Kreisel, den der Bürgermeister wegen des AWO-Seniorenzentrums bei der Verkehrsbehörde anregte, war laut Ostenrieder kein Erfolg beschieden. Wie in der Oberen Straße und der Poststraße hätte auch hier die vorhandene Fußgängerampel dagegen gesprochen. Die sei nämlich mit einer Tempo 30-Zone nicht vereinbar, so der Rathauschef.

