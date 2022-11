Teure Doppelhäuser: Gemeinde Peiting zieht Bilanz nach erstmals erprobtem Vergabeverfahren

Von: Christoph Peters

Neun der insgesamt zehn Doppelhaushälften, die die Gemeinde mit einem Bauträger im Neubaugebiet Drosselstraße entlang des Unterfeldwegs realisiert hat, sind inzwischen verkauft. © Hans-Helmut Herold

Mit dem Verkauf über einen Bauträger wollte die Gemeinde Peiting bei der Vergabe von Doppelhäusern im Baugebiet Drosselstraße neue Wege gehen. Im Gemeinderat zog man jetzt Bilanz. Die fällt durchwachsen aus.

Peiting – Wer sich seinen Traum von einer Doppelhaushälfte im Neubaugebiet an der Drosselstraße im Peitinger Norden noch erfüllen will, dessen Chancen stehen gar nicht schlecht. Denn obwohl das Vergabeverfahren bereits seit einem Jahr läuft, haben erst neun der insgesamt zehn Doppelhaushälften einen Käufer gefunden. Schon im vergangenen März hatte die Heimatzeitung berichtet, dass der Verkauf nur schleppend vorankommt. Der Preis, so hieß es damals, schrecke viele Interessenten ab.

Die hohen Kosten, sie fanden sich deshalb auch unter den Nachteilen wieder, als Bürgermeister Peter Ostenrieder in der jüngsten Gemeinderatssitzung auf Bitte von Alfred Jocher (Unabhängige) eine Bilanz des erstmals erprobten Vergabeverfahrens zog. Statt die Grundstücke direkt an Bauwerber zu verkaufen, hatte man in Kooperation mit einem Bauträger ein Komplettpaket aus Haus und Grund geschnürt. Die Kombination habe allerdings dazu geführt, dass gleich zwei Mal Grundsteuer zu bezahlen gewesen sei, sagte Ostenrieder. Einmal vom Bauträger beim Kauf des Grundstücks und ein zweites Mal bei der Veräußerung der Doppelhaushälfte an den Bauherren.

Teuer, aber hohe Qualität

Ein weiterer Nachteil, den man im Vorfeld nicht bedacht hatte: Dadurch, dass der Bauträger Kfw-Förderung beantragt habe, sei ein Ausbau der Häuser durch Fachfirmen nötig gewesen, erklärte Ostenrieder. Schlecht für alle, die mit Eigenleistungen Geld sparen wollten. Käufern blieb kaum etwas anderes übrig, als das Haustechnik-Paket dazuzubuchen, was den Kaufpreis weiter nach oben trieb.

Der lag, wie berichtet, zwischen 560 000 und 600 000 Euro, abhängig von der Grundstücksgröße. 440 000 Euro entfielen davon auf das Holzhaus. Der Preis sei durchaus fair gewesen, allerdings hätte die Art der Bauweise die Baumaßnahme verteuert, sagte der Bürgermeister. Ein Nachteil, dem man allerdings auch etwas Positives abgewinnen könne. „Die Holzhäuser sind, was die Wohnqualität betrifft, sehr hochwertig“, lobte Ostenrieder.

Dennoch habe der insgesamt hohe Preis dazu geführt, dass vor allem Einheimische die Kosten als zu hoch empfunden hätten. „Viele hätten sich auch lieber ein Einfamilienhaus statt einer Doppelhaushälfte gewünscht“, berichtete der Rathauschef von Rückmeldungen aus dem Bewerbungsverfahren. Dies habe den Weg für Interessenten von außerhalb freigemacht. So seien nur vier der neun verkauften Häuser an Peitinger gegangen, drei Käufer stammten aus umliegenden Orten, zwei weitere Doppelhaushälften gingen an „richtige Auswärtige“, zählte der Bürgermeister auf.

Baugeschwindigkeit größter Pluspunkt

Doch es gab aus Sicht der Verwaltung auch Vorteile des Verfahrens. Dadurch, dass mit dem Bauträger ein fester Verkaufspreis vereinbart worden sei, würden alle Käufer vom günstigen Bodenrichtwert des Vorjahrs profitieren, so Ostenrieder. Außerdem seien die Kosten für alle nachvollziehbar und transparent gewesen.

Den größten Pluspunkt aus Gemeindesicht sah der Rathauschef in der Geschwindigkeit, mit der die Bauten realisiert wurden. Denn wegen der nahen Bahnlinie sei eine Riegelbebauung an dieser Stelle vorgeschrieben. Erst wenn diese stehe, dürfe auf den dahinter liegenden Bauplätzen gebaut werden, was nun der Fall sei.

Genau das hob auch Franz Seidel hervor. „Es war die einzige Möglichkeit, das Vorhaben dort zu realisieren. Sonst wäre es nicht zustande gekommen“, betonte der BVP-Fraktionssprecher. Der größte Nachteil sei aus seiner Sicht gewesen, dass die Käufer die Grundsteuer für das bebaute Grundstück haben bezahlen müssen.

Gerüchteküche brodelt

Jocher bedankte sich beim Bürgermeister für die Aufstellung der Verkäufe. „Das ist wichtig, weil draußen schon Gerüchte rumgehen.“ Dass diese mit Vorsicht zu genießen sind, zeigte Herbert Salzmann auf. Dem SPD-Fraktionschef war zu Ohren gekommen, dass ein Käufer angeblich sein Haus vermieten würde, was laut Vergaberichtlinien nicht erlaubt ist. „Das hat sich aber als falsch herausgestellt.“

