Ära geht zu Ende: Peitinger Traditionsmetzgerei Rohrmoser schließt Laden in der Ortsmitte

Von: Barbara Schlotterer-Fuchs

Teilen

Ab dem neuen Jahr sind die Türen hier zu – die Peitinger Traditions-Metzgerei Rohrmoser schließt zum Monatsende. © Barbara Schlotterer-Fuchs

Das sind gleich zwei Hiobsbotschaften für Peiting innerhalb weniger Tage: Erst wird bekannt, dass die Pächter der Eisdiele aufhören. Jetzt macht auch noch die Traditionsmetzgerei Rohrmoser ihren Laden bereits zum Jahresende dicht.

Peiting – Schon länger hatte die Gerüchteküche gebrodelt, und dennoch ist es jetzt ein Schock: Nur sieben Jahre, nachdem die Peitinger Traditions-Metzgerei Rohrmoser von Metzgermeister Thomas Schuster übernommen und unter gleichem Namen weitergeführt wird, ist Schluss: Bereits zum Jahresende macht Schuster die Schotten im Verkaufsladen an der Müllerstraße dicht, bestätigt er auf Anfrage. Die Angestellten haben erst in dieser Woche erfahren, dass sie ab dem neuen Jahr auf der Straße stehen. Die Schließung des Peitinger Verkaufsladens folgt damit auf die Schließung der Rohrmoser-Filiale an der Hauptstraße in Hohenpeißenberg (wir berichteten).

Der Laden schließt, aber Inhaber will weiter für den Großhandel produzieren

Thomas Schuster selbst nennt „private Gründe“ für die Schließung des Ladens in Peiting, den es in Peiting immerhin seit 122 Jahren gibt. „Mit der Metzgerei mache ich weiter, nur nicht mit dem Verkauf.“ Will heißen: In der nach dem Großbrand vor sechs Jahren komplett sanierten Schlachtung wird die Produktion für den Großhandel weiter ausgebaut – bereits jetzt hat Schuster einige Produkte auf dem Markt, die sich in Supermärkten finden, unter anderem ein spezielles „Indianerfleisch“.

Auch die personelle Lage sei schuld an der Schließung des Geschäfts, erklärt Schuster. Warum er selbst auch bei Personal-Engpässen nie im Laden anzutreffen war, erklärt er damit, dass „ich kein Verkaufs-Typ“ bin.

Weiß Thomas Schuster schon, wie es mit dem Laden weitergeht? Übernimmt ein anderer Metzgerei-Betrieb? „Bis jetzt bin ich wegen des Ladens noch nicht in Gesprächen.“

Tatsächlich konnte man schon länger erahnen, dass da wohl manches nicht mehr so richtig gut läuft in der Metzgerei Rohrmoser. Seit mehreren Wochen war der Verkauf plötzlich an Nachmittagen geschlossen geblieben. Die Kunden waren vor verschlossenen Türen gestanden. An Tagen, an denen regulär geöffnet war, waren Schlangen vor der Theke, wie sie in der Metzgerei Rohrmoser vor der Betriebsübergabe üblich waren, längst nicht mehr der Fall. Diese Beobachtungen untermauert auch die eher mittelprächtige jüngste Google-Bewertung der Metzgerei Rohrmoser im Internet.

Ärger mit Landwirten und schlechte Stimmung beim Personal

Vorwürfe in Sachen Qualitäts-Mangel will Schuster nicht auf sich sitzen lassen. Schließlich sei der elterliche Metzgerei-Betrieb in Altenmünster bei Augsburg bis zur altersbedingten Geschäftsaufgabe seiner Mutter stets gut gelaufen. Über Geschmäcker lasse sich nun mal trefflich streiten.

Auch von Ärger mit Landwirten war immer wieder mal die Rede im Ort, ebenso von schlechter Stimmung beim Personal. Dies bestätigen auf Anfrage der SN auch einige langjährige Mitarbeiter, die nach der Übergabe der Metzgerei rasch in andere Betriebe gewechselt haben. Bis auf wenige Ausnahmen ist von der früheren Personal-Riege keiner mehr an Bord. Jetzige Mitarbeiter sprechen unter anderem von verspäteten Lohnzahlungen.

Was sagt Schuster dazu? Für ihn sei vor allem wegen des Wasserschadens in der Filiale in Hohenpeißenberg alles nicht so einfach gewesen. Der Schaden ist enorm – ein größerer sechsstelliger Betrag. „Die Versicherungen sind da jetzt am streiten“, lässt er durchblicken, dass er selbst noch keinen Cent gesehen hat.

Mit der Schließung der Metzgerei Rohrmoser geht eine Ära zu Ende. Wer an den florierenden Familienbetrieb von Gisela und Franz Rohrmoser denkt, dem könnten da die Tränen kommen. Das Ehepaar Rohrmoser selbst hatte nach der Übergabe noch im Betrieb mit ausgeholfen. Es kam zu Überwerfungen mit Schuster. Die Rohrmosers bekamen gar ein Hausverbot. Zur Schließung ihres früheren Familienbetriebs möchten sie sich nicht äußern.

Metzgerei blickt auf lange Tradition zurück

Rückblick: Im Jahr 1900 gründet Ludwig Rohrmoser die Metzgerei. 1975 übergab Franz Rohrmoser senior die Metzgerei seinem Sohn Franz und Frau Giesela. Im Jahre 1988 entschließen sie sich zu einem größeren Umbau. Zuerst wird das Schlachthaus und die Produktion neu erstellt. Im zweiten Jahr folgt noch der Laden und die komplett erneuerte Vorbereitung.

Im März des Jahres 2015 dann übernimmt Thomas Schuster die florierende Metzgerei Rohrmoser mit Schlachtung, Produktion und Verkauf. Nur ein Jahr später kommt es zu einem Unglück: Das Schlachthaus brennt ab. Und wird wieder aufgebaut. Auch in den Laden wird investiert, Ob sich die Türen der einst so beliebten Peitinger Metzgerei nach der Schließung je wieder öffnen werden: Das steht in den Sternen.

Auch interessant: Nina und Giulio De Filippo hören zum Jahresende überraschend als Pächter der beliebten Peitinger Eisdiele Pinocchio auf. Wie es weitergeht, ist noch offen.

Noch mehr aktuelle Nachrichten aus dem der Region rund um Schongau finden Sie auf Merkur.de/Schongau.