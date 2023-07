Trächtige Kuh büxte aus und fiel in Silo - Rettungsaktion der Feuerwehr

Von: Elena Siegl

Die Kuh wurde durch die Feuerwehr Peiting und Helfer aus einem Silo gerettet. © Hans-Helmut Herold

Eine trächtige Kuh ist Dienstagfrüh in ein Silo gestürzt. Die Peitinger Feuerwehr wurde alarmiert, um das Tier aus seiner misslichen Lage zu befreien.

Peiting – Die Peitinger Feuerwehr musste Dienstagfrüh gegen 6 Uhr eine Kuh retten. Mit rund 20 Mann war die Wehr nach Kreut ausgerückt. Wie Kommandant Klaus Straub berichtet, war das trächtige Tier – die Kuh erwartet also ein Kalb – von einem Bauernhof ausgebüxt und hatte sich in die Tenne eines Nachbarhofs verirrt. Dort seien zwei Tiefsilos untergebracht, die mit Planen abgedeckt waren, beschreibt Straub.

Trotz einer etwa einen Meter hohen Brüstung fiel die Kuh in eines der Silos. „Das Silo war gut gefüllt, die Kuh ist weich gefallen“, so der Feuerwehrkommandant. Aus drei Meter Tiefe kam die Kuh aber freilich nicht wieder selbst heraus. Sie sei außerdem zwischen Silage und Außenwand eingeklemmt gewesen.

Silo-Gase sind tödlich - Tierärztin kümmerte sich nach Unfall um Kuh

Der Landwirt habe einen Großteil der Silage mit einem Kran aus dem Silo geholt. Auch die Kuh sollte zunächst mithilfe des kleinen Krans gerettet werden, war dafür aber zu schwer, sagt Straub. Man habe das Rind schließlich mit einem Kran des Bauhofs retten können. Etwa zwei Stunden habe der Einsatz insgesamt gedauert.

Die Kuh sei sichtlich durch den Wind gewesen und sei mit Streicheleinheiten beruhigt und mit Wasser versorgt worden.

Ob es tatsächlich beim Happy End bleibt, ist leider unklar, so Straub. Denn die Silo-Gase sind „absolut gesundheitsschädigend bis tödlich“, weshalb auch die Feuerwehrleute mit Atemschutz arbeiteten. Zwar habe sich die Kuh nach der Rettung aufgerappelt und stand auf eigenen Beinen, was wohl ein gutes Zeichen sei, so Straub. Trotzdem müsse man abwarten, ob die Kuh „mehr abgekriegt habe“. Sie wurde von einer Tierärztin versorgt.

