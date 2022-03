Trotz Anwohner-Protest: Gemeinde Peiting will umstrittenen Aushub-Lagerplatz weiter nutzen

Von: Christoph Peters

Der Lagerplatz an der Untereggstraße grenzt ans Wohngebiet an. Eine vier Meter hohe Wand und überdachte Schüttgutboxen sollen Anwohner vor Lärm und Staub schützen. © Hans-Helmut Herold

Die Aufregung war groß unter den Anwohnern, als die Gemeinde Peiting im Sommer 2020 damit begann, Aushubmaterial auf einem neuen Lagerplatz an der Untereggstraße zwischenzulagern. Eine Genehmigung für dessen Betrieb besitzt der Markt bislang allerdings nicht. Diese soll nun eingeholt werden.

Peiting – Als im Sommer 2020 plötzlich Lkw um Lkw die große Asphaltfläche auf dem Gelände der früheren Kiesgrube an der Untereggstraße ansteuerte, war es vorbei mit der Ruhe für die Anwohner. Rasch formierte sich Protest gegen den neuen Lagerplatz, auf dem die Gemeinde Aushubmaterial bis zur Untersuchung auf Schadstoffe zwischenlagern wollte. Im Oktober 2020 legte die Gemeinde den Betrieb auf Eis und kündigte an, das Ergebnis eines Schallgutachtens abwarten zu wollen. Auch der Bau einer Mauer zum Schutz der Anlieger wurde in Aussicht gestellt.

Was damals wie ein Entgegenkommen klang, hatte offenbar einen anderen Hintergrund, wie sich jetzt im Gemeinderat herausstellte. Um den Lagerplatz überhaupt betreiben zu dürfen, brauche es eine Genehmigung nach dem Bundesimmissionsschutzgesetz, schilderte Marktbaumeister Fabian Kreitl im Gremium. Das hatte man bei der Gemeinde nicht auf der Rechnung gehabt, als man im Sommer 2020 die ersten Lkw-Fuhren Richtung Untereggstraße losschickte. „Im Nachhinein betrachtet hätten wir das nicht machen dürfen“, räumt Kreitl auf Nachfrage der Heimatzeitung ein.

Die vergangenen Monate hat man bei der Gemeinde nun genutzt, um mit einem Fachbüro die nötigen Untersuchungen für das Genehmigungsverfahren durchzuführen. Dabei sei es um die möglichen Belastungen durch Lärm, Erschütterungen und Staubentwicklung gegangen. Auch Naturschutzbelange seien betrachtet worden, so Kreitl im Gemeinderat.

Auflagen wegen Nähe zur Wohnbebauung

Aufgrund der Nähe zur Wohnbebauung müssen laut Gutachten entsprechende Vorkehrungen getroffen werden. Dazu zähle, so der Marktbaumeister, der Bau einer vier Meter hohen Wand aus sogenannten Beton-Legosteinen. Ebenso seien überdachte Schüttgutboxen angedacht. Um Staubwolken zu vermeiden, müsse bei Be- und Entladevorgängen das Material bewässert werden können. Auch zeitliche Einschränkungen bei der Nutzung seien laut Gutachten vorgesehen, erklärte Kreitl. Angeliefert oder weggefahren werden dürfe Material montags bis freitags nur von 7 bis 12 Uhr und von 14 bis 17 Uhr, samstags von 9 bis 12 Uhr. Was die Zahl der Lkw-Fahrten angehe, sei diese auf fünf pro Tag im Jahresmittel begrenzt.

Weil auch für die zweite gemeindliche Lagerfläche an der August-Moralt-Straße bislang noch eine Genehmigung fehlt, um dort ebenfalls Aushubmaterial beproben zu können, seien auch für diese entsprechende Antragsunterlagen erarbeitet worden, wies Kreitl hin.

Alternativnutzung der Fläche als Parkplatz scheidet aus

Alexander Zila (Unabhängige) ließ keinen Zweifel daran, dass er letzteren Standort für den besseren hielt. Ein solcher Lagerplatz gehöre ins Gewerbegebiet und nicht neben eine Wohnbebauung, betonte er mit Blick auf Lärm und Dreck, der durch den Lkw-Verkehr verursacht werde. Die Untereggstraße sei zudem nicht für solch große Laster geeignet, kritisierte Zila. Besser wäre es, die Asphaltfläche als Parkplatz für Besucher der Fußballplätze zu nutzen.

Doch da widersprach Kreitl. Zwischen Feuerwehr und den Fußballplätzen stünden großzügig Stellplätze für 130 Fahrzeuge zur Verfügung. „Da brauchen wir keine zusätzliche Fläche.“ Auf einen Lagerplatz verzichten, sei zudem keine Option, sagte er. Der Bedarf sei angesichts der gemeindlichen Bauvorhaben „gigantisch“, die Vorschriften würden dazu immer strenger. Ohne entsprechende Flächen müsste das Material entweder direkt an den Baustellen gelagert werden, was aufgrund der Platzverhältnisse meist nur schwer möglich sei, oder aber für teures Geld von den Baufirmen zu anderen Lagermöglichkeiten weggefahren werden, so Kreitl.

Den Lagerplatz an der August-Moralt-Straße hat die Gemeinde angemietet. Auch hier soll künftig Aushubmaterial bis zur Beprobung zwischengelagert werden. © Hans-Helmut Herold

Auch Geschäftsleiter Stefan Kort riet davon ab, auf den Lagerplatz an der Untereggstraße zu verzichten. Denn im Gegensatz zur angemieteten Fläche an der August-Moralt-Straße sei dieser im Gemeindebesitz.

Gegen vier Stimmen votierte das Gremium am Ende für die Durchführung des nötigen Genehmigungsverfahrens für den Lagerplatz an der Untereggstraße – unter der Bedingung, dass dieser nur für den eigenen gemeindlichen Bedarf genutzt werde. Der Beschluss für die Fläche an der August-Moralt-Straße fiel einstimmig. Zwischen drei und sechs Monaten rechnet man im Marktbauamt für die Prüfung der eingereichten Unterlagen durch das Landratsamt.

