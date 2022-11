Umstrittene Pläne für Peitnach-Brücke: Ergebnisse der Bachfeld-Befragung vorgestellt

Entscheidung fällt 2023

Macht der Bau einer weiteren Brücke über die Peitnach Sinn oder nicht? Seit Anfang des Jahres wird über diese Frage heftig gestritten im Ort. Am Dienstag wurden nun im Gemeinderat die Ergebnisse der durchgeführten Mobilitätsverhaltensbefragung vorgestellt.

Peiting – Bevor es mit der Sitzung losgehen konnte, mussten in der Schloßberghalle erst noch Stühle für die Zuschauer geschleppt werden. Das große Interesse überraschte freilich nicht, schließlich stand nicht nur der Bürgerantrag zur Asylsituation an der Seestraße auf der Tagesordnung. Viele der über 100 Besucher waren auch erschienen, um zu erfahren, wie es in Sachen der umstrittenen Peitnach-Brücke weitergeht. Wer allerdings darauf gehofft hatte, dass der Gemeinderat schon an diesem Abend Farbe bekennen würde, den musste Bürgermeister Peter Ostenrieder enttäuschen. Eine Entscheidung über den Bau der Brücke werde man erst Anfang 2023 treffen, heute gehe es einzig um die Vorstellung der Mobilitätsverhaltensanalyse, schickte der Rathauschef vorweg, ehe er das Wort an Planer Christian Fahnberg übergab.

Dessen Verkehrsbüro Ingevost hatte im Juli eine Haushaltsbefragung im Bachfeld durchgeführt mit dem Ziel, Erkenntnisse über Auswirkungen einer Brücke zwischen Peitnachstraße und Tannheimer Straße auf den Verkehr zu gewinnen. Angeschrieben worden seien knapp die Hälfte der insgesamt über 400 Haushalte, berichtete Fahnberg. Von den 413 befragten Personen hätten 310 geantwortet, was einem Drittel der Bewohner des Bachfelds entspreche. „Das ist ein sehr, sehr guter Wert.“

Brücke würde für Entlastung der Meierstraße sorgen

Auskunft geben sollten die Befragten zum einen zu den Wegen, die sie an einem festgelegten Stichtag zurücklegten. In 18 Prozent der Fälle befanden sich die Ziele im östlich der Peitnach liegenden angrenzenden Wohngebiet an der Wankstraße und im Gewerbegebiet an der Ammergauer Straße. Weitere knapp zehn Prozent der Wege entfielen auf das noch weiter östliche Gemeindegebiet südlich der Bahnlinie. Während in die Wanksiedlung nur 30 Prozent der Wege mit dem Auto unternommen würden, sei es im Fall des Gewerbegebiets genau umgekehrt, erläuterte der Planer. Noch größer sei der Anteil der Autofahrer mit 85 Prozent bei den Wegen nach Peiting-Ost, so der Experte.

Das Ergebnis war aus Sicht Fahnbergs vor allem mit Blick auf einen möglichen Brückenneubau interessant. Gehe man davon aus, dass der Großteil der Autofahrer als kürzeste Verbindung in die besagten Gebiete die Meierstraße wähle, würden bei einer alternativen Verbindung vom Bachfeld zur Ammergauer Straße rund 450 Kfz-Fahrten im Ortszentrum wegfallen. Die Entlastung für die Meierstraße bezifferte der Planer auf beachtliche 20 Prozent. Eine Zahl, die Herbert Salzmann (SPD) allerdings bezweifelte – zu recht, wie sich tags darauf zeigen sollte (siehe Kasten). Durch die kürzere Strecke müssten pro Tag zudem 1500 Kilometer weniger mit dem Auto zurückgelegt werden, hob Fahnberg hervor

20 Prozent Entlastung ein „Rechenfehler“ Es klang durchaus beachtlich: Auf 20 Prozent bezifferte Planer Christian Fahnberg eine mögliche Verkehrsentlastung für die Meierstraße, sollte die Peitnach-Brücke gebaut werden. Doch stimmt das? Herbert Salzmann hegte daran in der Gemeinderatssitzung große Zweifel. Er komme zu einem anderen Ergebnis, sagte der SPD-Fraktionschef. Setze man die bei der Verkehrsmessung 2019 ermittelte Zahl von 5350 Fahrzeugen am Tag in Relation zu den 450 Fahrten, die durch eine Brücke wegfallen würden, sei dies eine Entlastung von acht Prozent, rechnete Salzmann vor. Doch Fahnberg verwies auf aktuellere Messungen, die Zahl der Fahrzeuge in der Meierstraße sei womöglich gesunken, mutmaßte er, was Salzmann allerdings wenig plausibel fand. Weil Fahnberg die Daten aber nicht parat hatte, konnte nicht aufgelöst werden, wer recht hatte. Erst am Tag nach der Sitzung stellte sich heraus: Der Fehler lag bei Fahnberg. Dieser habe sich schlechtweg verrechnet, teilte Bürgermeister Peter Ostenrieder auf Anfrage der Heimatzeitung mit. Der richtige Wert liege tatsächlich zwischen acht und zehn Prozent, denn auch bei der jüngsten Messung seien in der Meierstraße über 5000 Fahrzeuge gezählt worden.

Allerdings bestätigte sich bei der Befragung auch, was sich durch den Protest der Anwohner in den vergangenen Monaten schon abgezeichnet hatte. Die Mehrheit bewertete die Pläne für eine wie auch immer geartete Brücke negativ. „Die Bewohner wollen sie nicht.“

Überrascht zeigte sich Fahnberg dagegen von dem Ergebnis, dass sich Autofahrer, Fußgänger und Radfahrer unter den Befragten gleichermaßen zufrieden mit der aktuellen Verkehrssituation zeigten. „Das ist durchaus ein Lob für die Gemeinde“, stellte er fest.

Experte sieht Lärmbelastung der Anwohner als Problem

Das Fazit des Experten: Rein verkehrstechnisch mache ein Brückenbau durchaus Sinn, zumal nicht nur die Meierstraße entlastet würde, sondern auch manch einer durch die kürzere Verbindung eher aufs Fahrrad umsteige, sagte Fahnberg. Aufgrund der Lage sei ein quartierfremder Verkehr nicht zu erwarten. Allerdings würde die Lärmbelastung für die Anwohner wohl deutlich steigen. „Das muss auf jeden Fall genau untersucht werden.“ Gleiches gelte für die zu erwartenden Kosten für das Projekt. Fahnberg machte auch klar, dass eine Brücke nur Sinn mache, wenn gleichzeitig die Verbindung zur Ammergauer Straße geschaffen werde. „Sonst ist es den Bau nicht wert.“