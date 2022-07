Peiting unterstützt Tempo 30-Initiative

Von: Christoph Peters

Peiting will selbst entscheiden, wo im Ort Tempo 30 gelten soll (Symbolbild). © Arno Burgi/dpa

Städten und Gemeinden selbst entscheiden zu lassen, wo Tempo 30 gelten soll, dafür setzt sich eine Initiative ein. Der Peitinger Marktgemeinderat hat sich der Forderung angeschlossen.

Peiting – Es ist schon ein paar Jahre her, da traf der Peitinger Gemeinderat eine ziemlich wegweisende Entscheidung. 2016 führte das Gremium im Großteil des Orts Tempo 30-Zonen ein. Nur die Hauptverkehrsachsen und größeren Durchgangsstraßen blieben außen vor. Ausnahmen galten für das Ortszentrum, wo man neue Vorfahrtsregeln ausprobieren wollte. Das klappte wunderbar, bis der Verkehrsbehörde heuer auffiel, dass der Grund für die damalige Beschilderung, die Testphase der geänderten Vorfahrten, nicht mehr Bestand hatte. Der Gemeinde blieb nichts anderes übrig, als die 30er-Schilder an der Oberen Straße, der Schongauer Straße und der Poststraße zu entfernen. Bürgermeister Peter Ostenrieder machte damals keinen Hehl daraus, dass er die Beschilderung gerne behalten hätte. Allein die Rechtslage erlaubte es nicht, denn die setzt Gemeinden beim Thema Tempo 30 bislang enge Grenzen.

Genau das will die neue kommunale Initiative, die vom Deutschen Städtetag unterstützt wird, ändern. Städte und Gemeinden in Deutschland stünden beim Thema Mobilität und Verkehr vor großen Herausforderungen. Eine stadt- und umweltverträgliche Gestaltung der Mobilität sei Voraussetzung für die Zukunftsfähigkeit der Städte, heißt es in ihrem Positionspapier. Ein wesentliches Instrument zum Erreichen dieses Ziels sei „ein stadtverträgliches Geschwindigkeitsniveau im Kfz-Verkehr auch auf den Hauptverkehrsstraßen“. Doch Kommunen hätten immer noch nicht die Möglichkeit, zu entscheiden, wann und wo Geschwindigkeiten flexibel und ortsbezogen angeordnet werden. Hier sei der Gesetzgeber gefordert, zu handeln.

„Tempo 30 ist doch nur ein Feigenblatt. Es fährt eh jeder schneller.“

Es gehe nicht darum, Tempo 30 flächendeckend im ganzen Ort einzuführen, sondern dass die Gemeinde entscheiden dürfe, wo sie entsprechende Regelungen für sinnvoll erachte, betonte Ostenrieder, als es in der jüngsten Gemeinderatssitzung darum ging, ob der Markt die Initiative und ihre Forderungen unterstützen sollte. Andere Kommunen in der Region wie Weilheim, Schongau, Seeshaupt oder Murnau haben diesen Schritt bereits getan.

Während Herbert Salzmann (SPD) von einer guten Sache sprach, die auch im Koalitionsvertrag bereits enthalten sei, wollte Alfred Jocher (Unabhängige) gleich über konkrete Straßen sprechen, wo eine Geschwindigkeitsbegrenzung seiner Meinung nach dringend angezeigt sei. „Bei der Post-, Frei- und Bahnhofstraße habe ich mittlerweile ein Problem“, bekundete er. Doch hier bremste ihn der Bürgermeister sogleich ein. „Das macht erst Sinn, wenn sich auch die Rechtslage geändert hat.“

Eine „gewisse Sorge“ trieb dagegen Norbert Merk um. Wenn die Möglichkeit komme, müsse man damit verantwortungsvoll umgehen. Auch in Zukunft werde es Straßen geben müssen, auf denen 50 km/h gefahren werden dürfe, gab der CSU-Gemeinderat zu bedenken. Andreas Barnsteiner (BVP) bezweifelte, ob eine Ausweisung von weiteren Geschwindigkeitsbegrenzungen überhaupt Sinn mache. „Tempo 30 ist doch nur ein Feigenblatt. Es fährt eh jeder schneller.“

Am Ende waren sich aber dann doch alle Gremiumsmitglieder einig, dass sich der Markt der Initiative anschließen sollte.

