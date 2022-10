Wandel in der Automobilindustrie: Wie sich Zulieferer Hoerbiger im Eiltempo neu erfinden will

Von: Christoph Peters

Michael Hein, seit April 2021 Leiter des Entwicklungszentrums von Hoerbiger in Peiting, an einem der Prüfstände des Standorts. © Hans-Helmut Herold

Die Automobilindustrie befindet sich mitten in einem Wandel, der Hersteller wie Zulieferer vor große Herausforderungen stellt. Wer in der künftigen Welt der Mobilität bestehen will, muss sich in rasantem Tempo neu erfinden. Ein Einblick ins Peitinger Versuchszentrum der Firma Hoerbiger.

Peiting – Das Gebäude an der Pürschlingstraße im Peitinger Gewerbegebiet wirkt von außen unscheinbar, ein ganz normaler Industriebau eben. Doch so alltäglich er wirkt, für die Hoerbiger Antriebstechnik kommt dem Standort seit mittlerweile 25 Jahren entscheidende Bedeutung zu. Hier im Versuchszentrum schlägt das Herz der Forschungs- und Entwicklungsabteilung, hier erproben Ingenieure Bauteile, bevor sie in Serie gehen und in Fahrzeugen zahlreicher Hersteller landen. Eine Arbeit, die sich ausgezahlt hat. Im Bereich von klassischen Schaltgetrieben zählt Hoerbiger mit seinen Produkten zu den Weltmarktführern.

Doch mit dem Wandel in der Automobilindustrie muss sich auch die Antriebstechnik neu erfinden. „Unsere Produkte hängen sehr stark am Verbrennungsmotor“, sagt Ansgar Damm, Leiter des Bereichs Forschung und Entwicklung. Dessen Aus ist quasi besiegelt, viele Hersteller haben ihren Ausstieg bis 2035 bereits verkündet. Bei Hoerbiger hat man deshalb reagiert. „Wir haben praktisch die gesamte Entwicklung umgestellt“, erklärt Damm. Wo zuletzt vor allem bestehende Konzepte und Technologien stetig verbessert und optimiert wurden, sind nun neue Ideen gefragt, um bei der Branchentransformation nicht unter die Räder zu kommen.

Unternehmen investiert viel geld in das Eintwicklungszentrum

Viel Geld hat das Unternehmen deshalb in den vergangenen Monaten in das Zentrum für Forschung und Entwicklung investiert. Mitarbeiter wurden an den Peitinger Standort verlagert, Stellen geschaffen. Eines der neuen Gesichter ist Michael Hein. Der 34-jährige Maschinenbauingenieur kam im April letzten Jahres zu Hoerbiger und trägt seitdem die Verantwortung für den Standort. Hein kommt aus dem klassischen Automobilbau, der Start sei für ihn deshalb auch ein bisschen wie „ein Sprung ins kalte Wasser“ gewesen, sagt der 34-Jährige. Doch offen zu sein für neue Ideen, das sei gerade jetzt wichtig in der Branche, betont er. „Am schlimmsten ist, wenn man stehen bleibt.“

Damit das nicht passiert, tüftelt man im Entwicklungszentrum eifrig an neuen Produkten. So forscht man auf den großen Prüfständen etwa an Schaltelementen für Elektromotoren, die künftig vor allem im Transportbereich bei Lkw, Baumaschinen und kleinen Transportern zum Einsatz kommen könnten.

Ein Wasserstoff-Labor zählt zu den jüngsten Neuerungen im Entwicklungszentrum. © Hans-Helmut Herold

Große Hoffnungen setzen Hein und sein Team auch in die Wasserstofftechnologie, für die man im Entwicklungszentrum ein eigenes Labor eingerichtet hat. Dort wird derzeit ein ursprünglich für Erdgasmotoren ersonnenes Einspritzventil für den Einsatz in einer Brennstoffzelle weiterentwickelt, das deren Betrieb deutlich effizienter und kostengünstiger machen soll, wie Damm erklärt. Ein erster Prototyp werde bereits mit einem Kunden getestet.

Weil Wasserstoff nicht nur bei der Mobilität, sondern auch bei vielen Industrieprozessen in der Zukunft eine wichtige Rolle spielen wird, arbeitet man auch an Bauteilen für Elektrolyseure, die Wasser durch Strom in Wasserstoff und Sauerstoff aufspalten. Noch gibt es kein Serienprodukt, doch rechnet man mit einem schnellen Markteintritt, Aufträge von Kunden gibt es bereits.

Auch für die Batterieproduktion für E-Antriebe will Hoerbiger Bauteile liefern

Auch bei der Produktion von Batterien für elektrische Antriebe sollen Hersteller künftig auf ein Bauteil aus dem Haus des Unternehmens setzen. Kein Wunder, schließlich dürfte der Markt mit dem Ausbau der Elektromobilität in den nächsten Jahren massiv wachsen. Auf den ersten Blick wirkt der metallene, längliche Kasten, den Hein stolz präsentiert, unspektakulär. Doch als Gehäuse für Batteriezellen soll ihm bei der künftigen Architektur von Elektroautos eine entscheidende Bedeutung zukommen. Werden bislang Batteriezellen in einem großen Paket im Fahrzeug platziert, arbeiten Hersteller daran, sie direkt in den Unterbau zu integrieren, um Gewicht und damit Kosten zu sparen, erklärt Damm. „Darüber hinaus legen die Kunden Wert darauf, dass die Gehäuse so umweltfreundlich wie möglich und CO2-neutral hergestellt werden.“

Für das Entwicklerteam, das wie sein Wasserstoff-Pendant ähnlich eines Startups losgelöst vom Kern- und Tagesgeschäft arbeitet, eine alles andere als triviale Aufgabe. Nicht nur muss ein neues Fertigungsverfahren entwickelt werden, sondern gleichzeitig sicher gestellt werden, dass das Gehäuse ein gesamtes Fahrzeugleben seinen Dienst sicher erfüllt. Prüfvorgaben wie in der alten Welt bei den etablierten Schaltgetrieben gibt es nicht. Alles muss erst einmal erarbeitet werden. Ein undichtes Bauteil hätte womöglich fatale Folgen. „Ein E-Auto soll ja auch nach 15 Jahren noch so zuverlässig fahren wie am ersten Tag“, so Damm.

Bei allem Fokus auf Neuentwicklungen: Auch das Altgeschäft müsse weiterlaufen, die Serienentwicklung dürfe nicht vernachlässigt werden, denn noch sei mit den „neuen Themen kein Cent verdient“, betont Damm. Ein Spagat. Doch er und Hein sind optimistisch, dass er gelingt. Das liegt auch an den mittlerweile gut 50 Mitarbeitern, die im Entwicklungszentrum tätig sind. Diesen mache die Arbeit viel Spaß, stellt Hein fest. Es sei eine regelrechte Aufbruchstimmung zu spüren, schwärmt Damm.

Mit Gehäusen für Batteriezellen will Hoerbiger am wachsenden E-Mobilitäts-Geschäft teilhaben. © Hans-Helmut Herold