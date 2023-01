Frühjahrssemester 2023 bei der VHS Peiting startet: Vom Fermentieren bis zum Schafkopfen

Von: Christoph Peters

Freut sich auf das neue Semester: Peitings VHS-Leiterin Sabine Hickisch. © Gemeinde Peiting

Mit einem druckfrischen Programm startet die Peitinger Volkshochschule ins Frühjahrssemester. Strenge Corona-Regeln sind endlich passé, doch die Pandemie hat Spuren hinterlassen.

Peiting – „Z(S)eiten für Deine Balance“ lautet der Titel des neuen gemeinsamen Programmhefts der Volkshochschulen Schongau und Peiting. Der Schwerpunkt des Frühjahrssemesters, er liegt diesmal auf Angeboten rund um die Gesundheit.

Die richtige Balance zu üben, gehörte in den beiden vergangenen Jahren auch zum täglichen Geschäft von VHS-Leiterin Sabine Hickisch und ihrer Stellvertreterin Andrea Deibler. Schließlich stellte die Corona-Pandemie und die sich ständig ändernden Vorschriften die Einrichtung vor große Herausforderungen. Strenge Masken- und Abstandsregeln gelten für das neue Frühjahrs- und Sommerprogramm nun endlich nicht mehr, doch die Zeit der Einschränkungen hat Spuren hinterlassen. Die Angebote im Heft seien nicht mehr so umfangreich wie noch vor Corona, sagt Hickisch. Von über 60 sei die Zahl der Dozenten auf 50 geschrumpft. Vor allem bei den beliebten Sprachkursen ist dadurch eine Lücke entstanden, neue Kursleiter zu finden, gestaltet sich schwer. „Wir können die Grundkurse anbieten, aber natürlich hätten wir gerne eine größere Auswahl an Angeboten“, sagt Hickisch.

Frühjahrssemester 2023 der VHS Peiting: Mehr Computer-Kurse

Umso mehr setzt man bei den fünf Volkshochschulen im Pfaffenwinkel auf Kooperation. So finden sich im Heft ausgewählte Angebote der Partner-Einrichtungen wieder. Dazu zählt etwa die Besichtigung der Abfallentsorgungsanlage Erbenschwang oder die Exkursion ins Murnauer Moos. Seit einem Jahr darf man sich zudem anerkannter Stützpunkt für Verbraucherbildung nennen, wodurch sich ebenfalls das Kursangebot erweitert hat. Experten klären etwa in Vorträgen über Chancen und Risiken digitaler Banking-Angebote oder die Börse auf, teils vor Ort, teils online.

Dass während der Pandemie viele Angebote nur virtuell stattfinden konnten und so die Digitalisierung vorangetrieben wurde, zeigt sich nun als Vorteil. Jahrelang habe man als kleine Volkshochschule kaum Computerkurse im Programm gehabt, sagt Hickisch. Nun werden per Online-Lehrgang Grundlagen in der Bildbearbeitung vermittelt oder die Möglichkeiten des sozialen Netzwerks Instagram beleuchtet.

Kreatives, Sport und Kochkurse

Freilich, nicht alles lässt sich so leicht in der digitalen Welt abbilden. Töpfer- und Goldschmiedekurse, aber auch das Malen mit Acrylfarben oder der Golf-Schnupperkurs funktionieren nun mal am Besten in Präsenz. Gleiches gilt für die zahlreichen Tanz-Kurse. Erstmals könne man wieder gesellige Tänze für Ältere anbieten, freut sich Hickisch. Wegen Corona hatte man zuletzt auf das Angebot verzichten müssen.

Keine Einschränkungen gelten auch für die Kurse rund um das Thema Gesundheit, die sich traditionell großer Beliebtheit erfreuen. Ob Hatha-Yoga, progressive Muskelentspannung oder Qi Gong: Wer Körper und Geist entspannen will, sei hier genau richtig, weiß die VHS-Leiterin.

Sie gehören ebenso zu den altbewährten Angeboten wie die Kochkurse, deren Dozentinnen sich im neuen Programm wieder allerhand haben einfallen lassen. So gewährt etwa Lea Graf Einblicke in die Welt des Fermentierens, während Silvia Schlögel zeigt, wie man mit gutem Gewissen günstig genießt.

Und auch, wer endlich einmal lernen möchte, wie man richtig Schafkopf spielt, ist heuer an der VHS goldrichtig. Peitings 2. Bürgermeister Gunnar Prielmeier macht in seinem neuen Kurs erstmals Anfänger mit dem beliebten Kartenspiel vertraut.

Anmeldungen zu den Kursen nehmen Sabine Hickisch und Andrea Deibler von der VHS Peiting unter der Rufnummer 08861/599-62 oder per EMail an vhs@peiting.de entgegen. Weitere Infos und das ganze Programm gibt es unter www.vhs-peiting.de.

