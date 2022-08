Herbstprogramm 2022 der VHS Peiting startet: Angebote von Social Media bis Fermentieren

Von: Elena Siegl

Das neue Programm der VHS Peiting ist da. © dpa

Italienisch lernen, beim Kochkurs vielleicht auch noch die große Liebe treffen, oder beim Acrylmalen kreativ werden – im Herbstprogramm der VHS Peiting gibt es viele Angebote.

Peiting – Wieder ein umfangreiches Angebot hat die Volkshochschule (VHS) Peiting für den Herbst und Winter zusammengestellt. Zwar steht das Semester, zu dem die Peitinger und die Schongauer VHS ein gemeinsames Programm herausbringen, unter dem Motto „Verbraucherbildung“ – der Verbund der Volkshochschulen im Pfaffenwinkel wurde heuer nämlich als Stützpunkt für Verbraucherbildung ausgezeichnet. Einen eigenen Kurs dazu kann man in Peiting allerdings noch nicht anbieten, sagt Leiterin Sabine Hickisch. Dafür wirbt sie aber tatkräftig für die Veranstaltungen der anderen Volkshochschulen im Landkreis. Etwa eine Besichtigung des Abfallentsorgungszentrums Erbenschwang, organisiert von der VHS Schongau.

Verstecken braucht sich das Peitinger Angebot dennoch nicht. Weil der Single-Kochkurs von Silvia Schlögel in der Vergangenheit laut Hickisch recht beliebt war, findet er sich wieder im Programm. Und zwar gleich drei Mal. Der Clou: Es wird nach Altersgruppen gesplittet. So gibt es ein „Cook and meet“ für Unter-30-Jährige, eins für Unter-45-Jährige und eins für Über-45-Jährige. Außerdem kann man lernen, speziell mit Tomaten zu kochen oder Wild zuzubereiten. Ein neues Highlight: Lea Graf, Gärtnerin der „Pflanzeria“, zeigt Interessierten das Fermentieren, denn das „ist mehr als Sauerkraut haltbar machen“.

Die Dozentin bietet einen weiteren neuen Kurs an: Eine Ackersprechstunde. Gemeinsam geht es über den bunten Gemüseacker der „Pflanzeria“, die sich solidarische Landwirtschaft zum Ziel gesetzt hat (wir berichteten). Fragen zum Anbau werden geklärt.

Kurse im Bereich Gesundheit und Angebote für Kinder

In Sachen Gesundheit gibt es heuer zahlreiche Vorträge, sagt Hickisch. Außerdem beliebte Yoga-Kurse, Qi Gong oder zum Beispiel „Progressive Muskelentspannung“.

Für Kinder gibt es Altbewährtes: Töpferkurse etwa, oder einen Entspannungs-Kurs. Wer Italienisch lernen will, kann das ab dem 21. September bei Massimiliano Liviero tun. Dann startet nämlich sein Anfängerkurs. Auch Sprachen wie Englisch, Französisch und Spanisch stehen auf dem Programm. Für diese benötigt man allerdings schon ein paar Vorkenntnisse, da sie auf Kursen aus vorherigen Semestern aufbauen, erklärt Hickisch.

VHS-Herbstprogramm 2022 in Peiting: Kulturelles und Livestreams

Kulturelles und Gestalterisches kommt freilich auch nicht zu kurz. Ein Acrylfarben-Malkurs wird ebenso angeboten wie ein „Porträt zeichnen“-Workshop. Goldschmieden kann man bei einem Crashkurs ausprobieren, den Körper bei diversen Tanzkursen bewegen oder töpfern.

Auflagen wegen der Pandemie gibt es für die Volkshochschulen zwar offiziell nicht mehr. Trotzdem will man weiterhin vorsichtig sein und ruft Teilnehmer dazu auf, bis zum Platz eine Mund-Nasen-Schutz zu tragen, so Hickisch. Und die Corona-Zeit habe auch anderweitig Spuren hinterlassen: Livestreams, etwa zu aktuellen politischen oder kulturellen Themen, an denen man bequem von daheim aus teilnehmen kann, bleiben im Programm. Zum Beispiel geht es um „Künstliche Intelligenz in der Medizin“ oder „Troia: Geschichte und Mythos einer ewigen Stadt“.

Außerdem finden zahlreiche EDV-Angebote der Peitinger VHS online statt, da es sich bei dem Themenbereich anbiete. Auf dem Programm stehen etwa „Social Media im Überblick“ oder „Mediengestaltung mit Canva“.

Darüber hinaus gibt es zwei Veranstaltungen, die es wegen Druckproblemen leider nicht mehr ins Programmheft geschafft haben, so Hickisch. Buchbar sind sie natürlich trotzdem. Zum einen ist das eine Veranstaltung bei Barbara Landerer in Rottenbuch. Unter dem Motto „Nachhaltigkeit und Klimaschutz selbst gelebt“ stellt sie am 2. September, einen Selbstversorger- sowie einen Naturgarten vor. Am 7. September heißt es bei der Dozentin „Zeit haben, Zeit nehmen – Gartengenuss im Gartenglück &Apfelreich“.

Anmeldungen nimmt die VHS Peiting vor Ort (Hauptplatz 4), unter der Telefonnummer 08861/599-62 oder per E-Mail an vhs@peiting.de entgegen. Auch online (www.vhs-peiting.de) kann man sich anmelden. Ist dort ein Kurs ausgebucht, bitte direkt bei der VHS melden. Es werden Wartelisten geführt.

