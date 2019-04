Maibaum ist zurück bei den Alpakas

Der Baum, den die Burschen und Madln vom Alpaka-Hof in Kurzenried bei Peiting gestohlen haben, ist zurück. Und die jungen Leute helfen jetzt sogar beim Lackieren.

Kurzenried/Burggen – 10 000 ungeschriebene Gesetze gibt es beim Brauch des Maibaumstehlens. Das weiß auch Franz Keller, Mitarbeiter auf dem Saliter-Alpaka-Hof in Kurzenried. Bekanntlich hatten von dort jüngst die Burschen und Madln aus Burggen das Zunftstangerl mitgehen lassen. Und wie Keller berichtet, waren bei dem Beutezug nicht alle Regeln beachtet worden. Die Details behält er allerdings für sich.

Wie auch immer: Mittlerweile hat sich der Fall in Wohlgefallen aufgelöst, Burschen und Saliterhof sind sich einig geworden. Der Baum ist zurück bei den Alpakas, und die jungen Frauen und Männer helfen sogar beim Lackieren des Stamms. Dafür gibt’s demnächst eine ordentliche Brotzeit samt Bier. Das aber nicht beim Maibaumaufstellen, da sind die Burggener verhindert.

Neueröffnung wird groß gefeiert

Auf dem Alpakahof wird am 1. Mai und in den Tagen darauf trotzdem kräftig gefeiert. Bekanntlich lädt der Hof zu seiner großen Neueröffnung. Los geht’s am Maifeiertag um 10 Uhr mit Ansprachen, Segnung, Bieranstich und dem Maibaumaufstellen durch die Landjugend. Die Knappschaftskapelle spielt, und die jungen Goaßlschnalzer zeigen ihr Können. Dem Candle-Light-Dinner im Alpakastüberl (Donnerstag, 2. Mai, 19 Uhr, nur mit Anmeldung) folgt am Freitag, 3. Mai, ein Genusstag mit Schmankerln und Kunsthandwerk aus der Region.

Für Samstag, 4. Mai, wird zu einem Tag der offenen Tür mit Führungen zum Alpakastall und durch die Wollmühle eingeladen. Abends steigt eine Party mit „Allgäuwild“. Der große Familientag am Sonntag, 5. Mai, ab 12 Uhr bildet den Abschluss der mehrtägigen Feierlichkeiten auf dem Saliterhof.

