Vorfahrt übersehen: SUV kracht in Ärztehaus-Baustelle

Das hätte – auch für Passanten – schlimm ausgehen können: Am Montagnachmittag hat sich in der Peitinger Ortsmitte ein spektakulärer Unfall ereignet.

Peiting – Der Fahrer eines SUV rauschte am Hirschvogeleck mit seinem schweren Fahrzeug quer über die Straße in die Großbaustelle am Ärztehaus. Unter der Wucht des Aufpralls wurde der Bauzaun eingedrückt, der Unfallwagen wurde vom blauen Bauwagen jäh ausgebremst. Der Fahrer, ein 75-jähriger Mann aus Peiting, und eine weitere Unfallgeschädigte wurden nur leicht verletzt.

Wie die Schongauer Polizei mitteilt, ereignete sich der spektakuläre Unfall in der Peitinger Ortsmitte am späten Nachmittag gegen 16.45 Uhr. Der 75-jährige Senior wollte mit seinem SUV, einem Mitsubishi Pajero, vom Hauptplatz kommend die Poststraße überqueren. Dabei übersah er den vorfahrtsberechtigten Wagen einer 25-jährigen Altenstadterin, die gerade auf der Poststraße in östliche Richtung unterwegs war.

Durch den Zusammenprall wurden beide Fahrzeugführer leicht verletzt. Beide wurden mit dem Rettungsdienst zur Untersuchung ins Krankenhaus eingeliefert. Den Schaden schätzt die Polizei auf rund 13 500 Euro.

Lesen Sie auch:

Peiting setzt beim Ortsheimatpfleger und Behindertenbeauftragten auf bewährte Kräfte

Vor Kindern entblößt: Exhibitionist aus Schongau vor Gericht