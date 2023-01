Peiting wächst und wächst: Einwohnerzahl erreicht neuen Höchststand

Viel gebaut wird derzeit in Peiting. Das schlägt sich auch in der Zahl der Zuzüge nieder, die im vergangenen Jahr einen neuen Höchstwert erreichten. © Hans-Helmut Herold

Mit 12.014 Einwohnern hat die Marktgemeinde Peiting einen neuen Höchststand erreicht. Zurückzuführen ist dies vor allem auf die mit der regen Bautätigkeit zusammenhängenden Zuzüge. Erfreulich jedoch auch der Anstieg der Eheschließungen durch die Corona-bedingten Verschiebungen.

Peiting – Schon in den vergangenen Jahren war die Einwohnerzahl stetig gewachsen. im Vorjahr wies die Statistik noch 11.891 Personen aus, was knapp unter dem bisherigen Höchststand mit 11.898 Bürgern lag. Dieser ist nun Makulatur. Erstmals knackte die Einwohnerzahl 2022 die 12.000er-Marke.

So viele Trauungen wie im vergangenen Jahr hat es in Peiting schon lange nicht mehr gegeben: Insgesamt 73 Paare gaben sich vor dem Standesbeamten das Ja-Wort. Nur 2014 (76 Hochzeiten) und 2001 (74) hat es in diesem Jahrtausend mehr Jungvermählte gegeben. Erfreulich auch, dass die Zahl der Scheidungen mit 31 erneut leicht zurückgegangen ist gegenüber 34 in 2020 und 33 in 2021.

In den nackten Zahlen des Einwohnermeldeamts spiegeln sich bei den ausländischen Mitbürgern auch die gewaltsamen Auseinandersetzungen auf der Welt. Der Angriff Russlands auf die Ukraine brachte eine Zeitenwende für die Friedensordnung in Europa, und auch in Peiting fanden viele Ukrainer Zuflucht, die ihr Zuhause zurücklassen mussten und in Sorge um ihre Angehörigen in der Heimat sind.

Die 90 in Peiting lebenden Ukrainer sind inzwischen die drittgrößte Gruppe unter den jetzt 1091 ausländischen Mitbürgern. Knapp vor den 75 aus Afghanistan Geflüchteten. Am stärksten vertreten sind wie bereits in den vergangenen Jahren die Rumänen mit 111 Frauen und Männern. Gefolgt von den Türken, von denen 93 in Peiting zu Hause sind. Den fünften Platz belegen 68 Bürger aus dem Kosovo.

Knapp dahinter liegen die Polen (67), Österreicher (56), Kroaten (55), Syrer (54), Italiener (53) und Ungarn (50). Insgesamt verteilen sich die Personen mit ausländischer Staatsangehörigkeit auf 69 Länder aller Kontinente.

Älteste Einwohnerin ist 102 Jahre alt

Das Durchschnittsalter der in Peiting lebenden Bürger liegt unverändert bei 45,4 Jahren. Die älteste Frau zählt bereits 102 Jahre, der älteste Mann 99. Insgesamt sind 95 Frauen und Männer 91 Jahre und älter. Genau lässt es sich allerdings nicht ermitteln, wie viele Peitinger in diese Altersgruppe fallen. Bei Eintritt eines Pflegefalls wird schon mal der „Wohnort“ gewechselt, wenn aktuell in Peiting kein Platz frei ist. Ähnlich bei den Zuzügen nach Peiting, weil dort gerade ein Platz frei ist. Die stärkste Gruppe ist der Jahrgang 1964 mit 123 Frauen und 119 Männern.

85 Babys aus Peiting haben im Jahr 2022 das Licht der Welt erblickt, wie aus den jetzt veröffentlichten Zahlen des Einwohnermeldeamts hervorgeht. Zwei davon kamen in der Marktgemeinde zur Welt und sind somit echte Peitinger. 2021 wurden 101 Kinder geboren. 2020 waren es 95 und 2019 über 112.

Die Sterbefälle haben sich mit 172 Personen auf „hohem Niveau“ eingependelt. 167 Peitinger wurden 2021 zu Grabe getragen, 2020 musste man sich von 178 Mitbürgern für immer verabschieden.

Unter den Toten des Jahres 2022 war auch Diakon Georg Meier, der über viele Jahrzehnte hinweg die Verstorbenen auf ihrer letzten Wegstrecke begleitete und für sie den Sterberosenkranz betete.

Mit 979 Zuzügen konnte in Peiting im Jahr 2022 ein Rekord verzeichnet werden. Ihnen standen 811 Wegzüge gegenüber. Die Zahl der An- und Abmeldungen war in Peiting allerdings schon immer hoch, nicht zuletzt aufgrund der Diakonie Herzogsägmühle und den Alten- und Pflegeheimen (Zuzüge 2021: 725, 2020: 833 und 2019: 754; Wegzüge 2021: 650, 2020: 681 und 2019: 724).

Von Gerhard Heiß

