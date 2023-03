„Aushängeschild der Gemeinde“: Peitinger Walderlebnispfad wird neu gestaltet

Von: Christoph Peters

Der Walderlebnispfad in Peiting ist in die Jahre gekommen. Jetzt soll er neu gestaltet werden. Budget von 60 000 Euro Ehrenamtliche Helfer gesucht © Archiv/hh

Er war über viele Jahre eine beliebte Attraktion, doch mittlerweile fristet der Peitinger Walderlebnispfad nur noch ein trauriges Dasein. Jetzt hat der Marktgemeinderat den Weg für eine komplette Neugestaltung freigemacht.

Peiting – 23 Jahre ist es mittlerweile her, dass der Walderlebnispfad am Kalvarienberg eröffnet wurde. 70 000 Mark hatte sich die Marktgemeinde die neue Attraktion damals kosten lassen. Wie sich zeigen sollte, eine gute Investition. Denn in den Folgejahren zog der Walderlebnispfad nicht nur die einheimische Bevölkerung, sondern auch viele Touristen an. Auch Schulen und Kindergärten nutzten die Runde regelmäßig für Ausflüge in die Natur. Gepflegt wurden die sieben Stationen zu Beginn von verschiedenen Vereinen und Organisationen. 2006 übernahm Hans Wörnzhofer die Betreuung und sorgte mit dem Bauhof dafür, dass die Einrichtung in Schuss blieb. Doch zuletzt setzte vor allem das Eschentriebsterben dem Walderlebnispfad zu. Wegen umfangreichen Holzarbeiten mussten im Winter 2019/2020 einige Stationen ganz abgebaut werden. „Die Anlage ist seitdem eigentlich so gut wie nicht mehr vorhanden“, sagte Bürgermeister Peter Ostenrieder in der jüngsten Sitzung des Gemeinderats, als es um die Zukunft der einstigen Attraktion ging.

Schon 2020 hatte es erste Bestrebungen gegeben, dem Walderlebnispfad neues Leben einzuhauchen, doch das Hotspot-Projekt des Tourismusverbands, in dessen Rahmen das Vorhaben hätte umgesetzt werden sollen, kam nicht zustande (wir berichteten). Im vergangenen Jahr begannen deshalb Überlegungen im Rathaus, die Neugestaltung auf eigene Faust ohne Fördermittel anzugehen. „Wir haben mittlerweile, erarbeitet, was man machen kann“, sagte Ostenrieder.

Gemeinde nimmt 60.000 Euro in die Hand

Für die einzelnen Stationen gibt es bereits ein grobes Konzept, und auch eine Kostenschätzung liegt vor. Demnach soll die Erneuerung des Walderlebnispfads, dessen Weg sich laut dem Rathauschef leicht verändern wird, mit rund 60 000 Euro zu Buche schlagen. Die benötigten Grundstücksflächen stellt die Raiffeisenbank Pfaffenwinkel, der die Flächen gehören, wie bislang der Gemeinde kostenlos zur Verfügung. Sollte der Gemeinderat grünes Licht geben, könne man in die genaue Planung einsteigen, bei der neben Bauamt, Bauhofleiter Tim Osterhaus und Andrea Deibler von der Tourist Info auch die Pädagogin Barbara Edinger mitwirken würde, erklärte Ostenrieder. Das fertige Konzept würde anschließend dem Gremium noch einmal vorgelegt werden.

Dass dringend Handlungsbedarf besteht, daran war man sich auch im Gemeinderat durch die Bank einig. Der Walderlebnispfad werde schon schmerzlich vermisst, sagte CSU-Fraktionschef Michael Deibler. Man müsse unbedingt schauen, dass das einstige „Aushängeschild der Gemeinde“ wieder zum Erlebnis werde, unterstrich Franz Seidel (BVP). Von einer „super Sache“ sprach Alexander Zila. Auch das Ferienprogramm-Team freue sich, wenn man nicht mehr extra bis nach Füssen fahren müsse, sondern künftig wieder einen Walderlebnispfad vor Ort habe.

Bau einer Waldtoilette soll geprüft werden

Um trieb die Räte allerdings der künftige Unterhalt. Es sei schade, dass sich immer weniger Ehrenamtliche für eine solche Aufgabe finden ließen, bedauerte Herbert Salzmann (SPD). „Die Vereine kämpfen selber.“ Andreas Barnsteiner (BVP) wollte wissen, ob man in der Vergangenheit Probleme mit Vandalismus gehabt habe. Tatsächlich sei es in den vergangenen zehn Jahren kaum zu Vorfällen gekommen, konnte Wörnzhofer berichten, der die Sitzung als Zuschauer verfolgte. „Aber wir hatten davor auch schon Jahre, wo wir sämtliche Tafeln erneuern mussten.“

Andreas Schmid (BVP) trieb die Toilettensituation um. Er regte an, über den Bau einer Waldtoilette nachzudenken. „Viele Gäste kommen von auswärts.“ Der Bürgermeister zeigte sich mit Blick auf die Kosten skeptisch. „Aber wir werden das prüfen.“ Einstimmig gab das Gremium schließlich grünes Licht für die Neugestaltung des Walderlebnispfads, die im besten Fall heuer noch starten soll.

Ehrenamtliche Helfer gesucht

Übrigens: Helfende Hände sind beim Projekt jederzeit herzlich willkommen. „Es wäre schön, wenn wir Ehrenamtliche finden, die Interesse haben, mitzumachen“, sagt Barbara Edinger. Melden kann man sich einfach in der Peitinger Tourist Info bei Andrea Deibler (08861/599-61).