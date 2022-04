Lauter Knall in der Nacht: Wohnung in Peiting nach Explosion unbewohnbar – „Topf zum Nachbarn geschleudert“

Von: Katrin Kleinschmidt

Nach der Explosion wurden die Bewohner des Hauses evakuiert. © Hans-helmut Herold

In der Nacht von Donnerstag auf Freitag kam es in einer Peitinger Wohnung zu einer Explosion. Alle Bewohner des Gebäudes mussten evakuiert werden.

Peiting – Zu einer Explosion ist es in der Nacht von Donnerstag auf Freitag an der Langwandstraße in Peiting (Landkreis Weilheim-Schongau) gekommen. Ein Mann erlitt einen Schock. Das gesamte Haus wurde vorübergehend evakuiert.

Gegen 1.30 Uhr hatte es in dem Gebäude, in dem 22 Menschen gemeldet sind, einen lauten Knall gegeben. Die Gaskartusche eines Campingkochers war explodiert. „Ob es sich um einen Bedienfehler oder einen Gerätefehler handelt, ist nun Gegenstand der Ermittlungen“, sagt Martin Emig von der Pressestelle des Polizeipräsidiums Oberbayern Süd. Auch sei unklar, wie hoch der Sachschaden ist und ob der Kocher zum Zeitpunkt des Unglücks genutzt worden war.

Explosion in Peiting: Ein Topf flog bis zum Nachbarn

Die Wucht sei jedenfalls enorm gewesen. „Einen Topf hat’s in den Garten des Nachbarn geschleudert“, schildert Emig. Zudem habe es ein Fenster samt Rahmen herausgedrückt, Glassplitter lagen auf der Straße vor dem Haus.

Ein Fenster wurde durch die Wucht der Explosion aus dem Rahmen gedrückt. © Hans-Helmut Herold

Als die Feuerwehr Peiting am Unglücksort eintraf, war noch nicht klar, wie es zur Explosion gekommen war. Deshalb ging ein Atemschutztrupp mit Gasmessgerät ins Gebäude. Anschließend wurden alle Bewohner des Hauses evakuiert, schildert Christian Schießl, der als Einsatzleiter der 18 Feuerwehrkräfte vor Ort war. „Denn das Gebäude wurde in Mitleidenschaft gezogen.“

Peiting: THW muss Decke nach Explosion stützen

Das bestätigt Walter Frömmrich, Ortsbeauftragter des Technischen Hilfswerks in Schongau. Bei einer Innenwand wurden ganze Mauerteile herausgedrückt. Die Außenwand scheint sich nach außen bewegt zu haben. Neben den 15 THW-Kräften wurde daher auch ein Bausachverständiger des Hilfswerks angefordert. Das THW baute Stützen ein, um Decken im betroffenen Gebäudeteil notdürftig abzustützen und weitere Schäden zu verhindern. „Da muss nun noch ein Statiker her“, sagt Frömmrich.

Zum Zeitpunkt der Explosion hatte sich niemand im betroffenen Raum aufgehalten. Die Wohnung ist vorerst nicht mehr nutzbar. In ihr lebte eine Familie, eines der Mitglieder erlitt durch den Vorfall einen Schock. Die anderen Bewohner des Hauses konnten bereits zurück in ihre Wohnungen. Der Einsatz war gegen 6 Uhr morgens beendet.

