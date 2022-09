Nach Schließung wegen Personalmangels: Peitinger Wellenfreibad hat neuen Betriebsleiter

Sanierung läuft an

Von Christoph Peters

Ein Sommer zum Vergessen liegt hinter dem Peitinger Freibad. Wegen Personalmangels fiel heuer bekanntlich die komplette Badesaison ins Wasser. Nun hat ein neuer Betriebsleiter seinen Dienst angetreten. Gleichzeitig laufen im Bad die Sanierungsarbeiten an. Keine guten Nachrichten gibt es in Sachen Heizungsanlage.

Peiting – Die Bilanz der diesjährigen Freibad-Saison in Peiting ist schnell zusammengefasst: null Besucher, null Öffnungstage. Dafür jede Menge Schlagzeilen. Wer geglaubt hatte, dass es nach dem Vorjahr nicht schlimmer kommen konnte, als wegen scharfkantiger Fliesen der Badbetrieb vier Wochen lang hatte eingestellt werden müssen, sah sich eines Besseren belehrt. Diesmal war kein bauliches Problem schuld an der Misere. Es fehlte schlichtweg am Personal für die beliebte Einrichtung, nachdem alle drei bisherigen Fachkräfte das Handtuch geworfen hatten.

Mit Ludwig Müller hatte man im März nur eine der offenen Stellen nachbesetzen können, zu wenig für einen sicheren Badbetrieb. Bürgermeister Peter Ostenrieder brachte das viel Kritik ein, schließlich sorgten sich viele Peitinger um die Zukunft der beliebten Einrichtung. Würde es überhaupt gelingen, weiteres Personal zu finden, war die große Frage angesichts des Fachkräftemangels in der Branche, den auch andere Kommunen bereits zu spüren bekommen hatten. Selbst der Spiegel griff die Wellenfreibad-Schließung auf.

Neuer Betriebsleiter ist Meister für Bäderbetriebe

Ausgerechnet der mediale Rummel hat offensichtlich dazu beigetragen, dass die Chancen auf eine normale Badesaison im nächsten Jahr kräftig gestiegen sind. In Oberstenfeld im baden-württembergischen Landkreis Ludwigsburg wurde Michael Meyer auf die Suche der Marktgemeinde im fernen Oberbayern aufmerksam. Der 44-jährige Meister für Bäderbetriebe, der bis dato im örtlichen Freibad beschäftigt war, nahm Kontakt zum Peitinger Rathauschef auf. Ein Umzug zu den Bergen hätten ihn und seine Frau schon länger gereizt, erklärt der leidenschaftliche Motorradfahrer.

Zwei Tage nahm sich das Paar Mitte Mai für das Vorstellungsgespräch Urlaub, um sich alles vor Ort anzusehen. Nicht nur die Gegend, sondern auch das Bad „mit seiner tollen Wellenmaschine“ gefiel dem 44-Jährigen sofort. Und auch, dass die Gemeinde bereit war, knapp eine halbe Million Euro in die Sanierung der Einrichtung zu stecken, war für Meyer ein wichtiges Signal. „Es zeigt, dass es hier ein langfristiges Interesse am Bad gibt.“ Schließlich sagte der 44-Jährige zu, am 1. September trat er seine neue Stelle als Betriebsleiter des Wellenfreibads an. Nur die Suche nach einer Wohnung gestaltete sich schwierig. Mittlerweile haben er und seine Frau aber eine Bleibe in Buching gefunden.

Künftig soll auch eigener Nachwuchs ausgebildet werden

Bei der Gemeinde ist man froh, eine zweite Fachkraft fürs Bad gefunden zu haben. „Die Chemie hat von Anfang an gestimmt, fachlich sind wir jetzt gut aufgestellt“, freut sich Ostenrieder. Personell stehe einer Öffnung des Freibads in der kommenden Saison damit nichts mehr im Weg. Gleichwohl suche man weiter nach Verstärkung. Mit einem potenziellen Kandidaten führe man bereits Gespräche, sagt der Bürgermeister, der hofft, so bald einen dritten Fachangestellten fürs Bad präsentieren zu können.

Um personelle Engpässe in Zukunft zu vermeiden, soll Meyer als Meister künftig auch eigenen Nachwuchs ausbilden. Weil das über die Wintermonate nur in Zusammenarbeit mit einem Hallenbad funktioniert, hat Ostenrieder seine Fühler schon in die Nachbarstadt Schongau ausgestreckt.

Geklärt ist schon, wo Michael Meyer und sein Kollege Ludwig Müller im Winter arbeiten werden, wenn das Peitinger Freibad geschlossen ist. Während ersterer sich um die Kunstrasenplätze der Gemeinde und das damit verbundene Vermietgeschäft kümmern soll, wird zweiterer im Bauhof aushelfen.

Sanierungsarbeiten im Bad sind angelaufen

Heuer dürfte es allerdings für beide im Bad erst einmal genug zu tun geben. Dort laufen gerade die im Juli vom Gemeinderat beschlossenen umfangreichen Sanierungsmaßnahmen an (wir berichteten). Eigentlich habe man schon früher loslegen wollen, doch Urlaub und Krankenstand des Bauhof-Teams hätten den Start verzögert, erklärt Franz Kees vom Bauamt. Auch sei es schwierig gewesen, in der Kürze der Zeit eine Firma für die Pflasterarbeiten aufzutreiben. Doch die ist mittlerweile gefunden und so ist man bei der Gemeinde optimistisch, dass der sportliche Zeitplan gehalten werden kann. „Unser Ziel ist es, dass wir bis Anfang Februar mit dem Gröbsten durch sind“, sagt Kees.

Heizungsanlage sorgt für nächste schlechte Nachricht

Bis dahin soll auch das nächste Ärgernis um die neue Heizungsanlage aus der Welt sein. Nachdem der Rückkühler der Wärmepumpe bei der Anlieferung im Mai beschädigt worden war, ist dieser zwar mittlerweile wieder instandgesetzt und montiert worden. Doch wann die ausstehenden Restarbeiten erledigt werden – der Einbau der Steuereinheit sowie die offizielle Inbetriebnahme stehen noch aus –, ist derzeit offen. Wie die Gemeinde mitteilt, hat das mit dem Einbau beauftragte Aschheimer Unternehmen Aquatherm GmbH zwischenzeitlich Insolvenzantrag gestellt.



+ Der Wärmetauscher der neuen Badheizung ist an Ort und Stelle, nur die Steuereinheit fehlt noch. © Hans-Helmut Herold

Man habe daraufhin umgehend Kontakt aufgenommen zum Insolvenzverwalter, zu allen beteiligten Unternehmen und auch zum Freistaat Bayern, der die Heizungsanlage fördert, teilt Bürgermeister Peter Ostenrieder mit. Es werde aktuell an einer für alle einvernehmlichen Lösung gearbeitet, um die Anlage noch in diesem Jahr in Betrieb nehmen zu können, bevor das Freibad eingewintert werde. Ostenrieder zeigt sich trotz des Rückschlags zuversichtlich: „Nach heutigem Gesprächsstand ist eine Öffnung des Freibads Peiting im Mai 2023 durch diese Insolvenz nicht gefährdet.“ Sobald ein entsprechender einvernehmlicher Lösungsweg feststehe, werde man darüber informieren.