Mitte Mai geht‘s los: Peitinger Wellenfreibad frisch saniert zurück aus der Zwangspause

Von: Christoph Peters

Freuen sich auf ihre erste gemeinsame Saison im Peitinger Wellenfreibad: (v.l.) Badleiter Michael Meyer und seine Mitarbeiter Ludwig Müller und Oliver Nöding. © Hans-Helmut Herold

Im Peitinger Wellenfreibad laufen die Vorbereitungen auf die neue Badesaison auf Hochtouren. Nach zwei Jahren voller Pleiten, Pech und Pannen soll heuer ab Mitte Mai wieder unbeschwert geplantscht werden können. Dafür hat die Gemeinde viel investiert. Das wirkt sich auch auf die Eintrittspreise aus.

Peiting – Dick eingepackt, die Kapuze tief ins Gesicht gezogen, steht Ludwig Müller vor der hölzernen Sitzgruppe im Peitinger Wellenfreibad. Dann heißt es: Wasser marsch. Mit dem Hochdruckreiniger spritzt der Fachangestellte für Bäderbetriebe das darunter verlegte Pflaster ab.

Es ist nicht die einzige Stelle, an der fleißig gearbeitet wird. Mitarbeiter des Bauhofs tauschen an den Schwimmbecken defekte Fliesen aus, es wird gemalert und gebaggert. Die Vorbereitungen auf die neue Badesaison laufen auf vollen Touren. Anders als in vergangenen Jahren gab es diesmal keine Winterpause. „Wir haben quasi durchgearbeitet, es gab genug zu tun“, sagt Michael Meyer, der seit vergangenen September neuer Leiter der Einrichtung ist.

Nachdem die letzte Saison wegen Personalmangels ins Wasser gefallen war, hatte der Gemeinderat bekanntlich im vergangenen Sommer beschlossen, die Zeit der Schließung für eine Sanierung des in die Jahre gekommenen Bads zu nutzen. Seitdem ist einiges geschehen, wie sich beim Rundgang durchs Bad zeigt.

Neue Fahrradabstellanlage und moderne Sanitärräume

Die Fahrradabstellanlage wurde erneuert, ebenso wie die bröckelnde Treppe im Eingangsbereich. Der Kiosk, der unter Platznot litt, bekam einen Anbau. Das alte Betonpflaster wurde ausgetauscht. Gleich ins Auge fallen die blauen Spinde in der Halle. Sie stammen aus dem Freibad in Oberammergau, das im vergangenen Jahr geschlossen wurde. Dort habe man auch weitere Ersatzteile und Möbel bekommen, sagt Meyer.

Was noch fehlt, sind die neuen Umkleidekabinen. „Die werden noch geliefert“, sagt Bürgermeister Peter Ostenrieder. Anders als ursprünglich geplant, wird es keine abgehängte Decke geben, die das Dach der Halle kaschieren sollte. Die Gefahr, dass sich diese bei Wind löse, sei zu groß gewesen, erklärt der Rathauschef. Stattdessen habe man sich dafür entschieden, die Decke zu streichen.

Einen Aha-Moment dürften die Badegäste beim Besuch der Sanitäranlagen erleben. Die wurden komplett neu gefliest, sind mit modernen Waschbecken und Duschen nun auf der Höhe der Zeit. Noch sind die Arbeiten allerdings nicht ganz fertig.

Nächster Stopp Babybecken: Dort habe man einen sehnlichen Wunsch der Eltern nach einer Beschattung erfüllt, sagt Ostenrieder mit Blick auf das nun vorhandene Sonnensegel. Was noch fehle, sei die Vogelnest-Schaukel.

Der neue Wasserspielplatz im hinteren Teil des Freibads ist bereits fertig. © Gans-Helmut Herold

Fertiggestellt dagegen ist bereits der neue Wasserspielplatz aus weichem Tartanbelag, das neue Spielgerät in der Mitte klar zum Entern. Auch neue Bänke rund um die Bäume haben schon ihren Platz gefunden.

Dennoch: Noch gebe es genug zu tun, weiß Meyer. Spätestens übernächste Woche sollen die Becken befüllt werden. Anschließend wird das Wasser auf Temperatur gebracht. Zwei Wochen dauert das. „Es wird eine Punktlandung.“

Dreiköpfiges Bad-Team ist komplett

Gut, dass der Badleiter seit Anfang April auf weitere Unterstützung bauen kann. Der Peißenberger Oliver Nöding komplettiert seitdem das dreiköpfige Bad-Team. Der 51-jährige Fachangestellte für Bäderbetriebe war zuvor im Weilheimer Hallenbad beschäftigt gewesen. Alle Drei fiebern schon dem Saisonstart entgegen. „Die Vorfreude ist groß, der Winter war lang genug“, sagt Meyer. Unterstützt wird seine Mannschaft während des Sommers von drei Rettungsschwimmeraushilfen und der Wasserwacht.

Nach zwei Jahren voller Pleiten, Pech und Pannen – schon 2021 musste die Badesaison wegen scharfkantiger Fliesen verkürzt werden – dürften auch die Peitinger die Wiedereröffnung ihres Freibads am 14. Mai herbeisehnen. Man habe bereits erste Anfragen zu Schwimmkursen bekommen, verrät der Bürgermeister. Die soll es geben, sobald sich der Betrieb eingespielt hat.

Einen Wermutstropfen gibt es jedoch: Die hohen Investitionen von rund einer Million Euro für die Sanierung und die neue Heizungstechnik sowie der finanzielle Aufwand für das Personal schlagen sich auf die Eintrittspreise nieder, die deutlich ansteigen. Die Anhebung der Eintrittspreise sei „unabwendbar“, heißt es aus dem Rathaus, wo man auf die hohen Investitionen in die Einrichtung und die nun kostenlosen warmen Duschen verweist. Trotz allem sei es gelungen, weiterhin „familienfreundlich und günstig“ zu bleiben.

Eintrittspreise steigen deutlich

Eine Jahreskarte für Familien kostet künftig 145 Euro (bisher 120 Euro). Erwachsene zahlen 72 Euro (bisher 58 Euro), Kinder und Jugendliche 45 Euro (vorher 36 Euro). 36 Prozent teurer wird die Zehnerkarte für Erwachsene, die nun 45 statt 33 Euro kostet. Für Kinder und Jugendliche klettert der Preis von 15 auf 18 Euro. Der Tageseintritt für Erwachsene schlägt mit 5,20 Euro (bisher 4 Euro) zu Buche, was einer Erhöhung um 30 Prozent entspricht. Zum Vergleich: Im Plantsch kostet die Tageskarte 9 Euro. Familien zahlen für einen Tag Badespaß nun 12 Euro statt bisher 9,30 Euro, Kinder und Jugendliche 3 Euro (bisher 2,50 Euro). Auch die Abendkarte wird teurer, sie kostet künftig 3 statt 2,50 Euro.

Bis Ende Mai gibt es zehn Prozent Nachlass beim Kauf von Jahreskarten. Wer noch über eine Dauerkarte aus der verkürzten Badesaison 2021 verfügt, bekommt 20 Prozent Rabatt. Die Termine für den Sonder-Dauerkartenvorverkauf werden noch bekannt gegeben.

