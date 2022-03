Badpersonal verzweifelt gesucht: Fällt in Peiting die Freibadsaison ins Wasser?

Von: Christoph Peters

Das Fundament für die neue Heizungsanlage im Peitinger Wellenfreibad ist bereits gegossen. Bis zum Start der Saison soll sie einsatzbereit sein. © Hans-Helmut Herold

Eigentlich sollen im Peitinger Wellenfreibad demnächst die Vorbereitungen für den Saisonstart im Mai beginnen. Doch noch immer sucht die Gemeinde händeringend nach Personal. Bislang konnte erst eine Vollzeitstelle besetzt werden. Bleibt es dabei, wäre ein Badbetrieb heuer unmöglich.

Peiting – Die Zeit, sie läuft der Gemeinde Peiting langsam aber sicher davon. Seit dem Ende der Badesaison im vergangenen September ist man bereits auf der Suche nach neuem Personal für das beliebte Wellenfreibad. Damals hatte die Gemeinde bekanntgeben müssen, dass alle drei Fachkräfte, die bislang den Betrieb gewährleistet hatten, für die kommende Saison nicht mehr zur Verfügung stehen würden. Schon zu diesem Zeitpunkt ahnte Bürgermeister Peter Ostenrieder, dass es alles andere als eine leichte Aufgabe werden würde, die Stellen neu zu besetzen. Er sollte Recht behalten.

Wie der Rathauschef im Gespräch mit den Schongauer Nachrichten erklärt, habe man erst einen Vollzeit-Mitarbeiter für den Dienst im Freibad gewinnen können. Mindestens ein weiterer sei jedoch nötig, um den Betrieb stemmen zu können.

Aussichtsreicher Kandidat sagte ab

Bewerbungen hatte es laut Ostenrieder durchaus gegeben. Darunter sei auch ein aussichtsreicher Kandidat aus Niederbayern gewesen. „Er hätte super gepasst.“ Doch im Februar zerschlug sich die Hoffnung, der Mann sagte ab. Er hatte in der Nähe seines Wohnorts ein anderes Jobangebot angenommen. Ein herber Rückschlag für die Gemeinde. Zwar habe es auch Anfragen gegeben von freiberuflichen Bademeistern, für die jedoch Wochenend-Dienste nicht in Frage gekommen wären, so Ostenrieder. „Das ist natürlich für den Betrieb schwierig.“

Stelle ist erneut ausgeschrieben

Aktuell hat man die Stelle erneut ausgeschrieben und rührt kräftig die Werbetrommel. So soll nun auch ein Radiospot helfen, endlich einen passenden Mitarbeiter zu finden. Bis Ende März läuft die Bewerbungsfrist noch. Ostenrieder hofft, dass sich bis dahin noch jemand meldet, um die personelle Lücke zu füllen. Doch Fachangestellte für Bäderbetriebe sind rar auf dem Markt. Die Corona-Krise hat die Lage noch verschärft. „Viele haben sich in dieser Zeit, wo Bäder lange Zeit geschlossen waren, umorientiert“, sagt der Bürgermeister. Der Job im Freibad mit vielen Arbeitsstunden während der Sommermonate müsse zudem auch in das persönliche Lebensbild passen.

Doch was passiert, wenn die Mitarbeitersuche weiter erfolglos bleibt? Ohne eine zweite Fachkraft in Vollzeit sei an einen Betrieb des Freibads nicht zu denken, macht Ostenrieder klar. „Das Risiko ist zu groß.“ Das würde bedeuten, dass die Saison im Wellenfreibad sprichwörtlich ins Wasser fiele. Ob es soweit kommt, soll laut dem Rathauschef noch vor Ostern entschieden werden.

Gemeinde denkt über Kooperation mit dem Schongauer Bad nach

Bis dahin will man bei der Gemeinde nichts unversucht lassen. So soll etwa auch die Möglichkeit geprüft werden, über eine Zeitarbeitsfirma an Personal zu kommen. Auch Gespräche mit dem Schongauer Plantsch über eine mögliche Kooperation laufen bereits, so Ostenrieder. „Alles ist besser, als nicht aufzumachen.“

Für den Fall, dass das Worst-Case-Szenario doch eintritt, will man die Schließzeit nutzen, um Duschen und Umkleiden auf Vordermann zu bringen. Auch die Modernisierung des Kiosks stehe schon lange auf der Agenda, sagt Ostenrieder. Inwieweit sich all diese Maßnahmen allerdings kurzfristig umsetzen lassen, sei aber abhängig vom Haushaltsbudget.

Zumindest eine gute Nachricht gibt es derweil aus dem Wellenfreibad: Die Arbeiten für den Einbau der neuen Heizung für die Becken im Wellenfreibad laufen laut dem Rathauschef derzeit nach Plan. Am fehlenden Warmwasser dürfte der Badespaß in diesem Jahr also nicht scheitern.

